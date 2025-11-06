Διαφωνία για την ΑΤΑ: Οι εργοδότες λένε «όχι» στο κυβερνητικό πλαίσιο - Οι συντεχνίες το αποδέχονται

Μιλώντας στο Κρατικό Ραδιόφωνο, ο γενικός διευθυντής της Οέβ, Μιχάλης Αντωνίου, εξέφρασε διαφωνία με το προσχέδιο της κυβέρνησης, αφού όπως σημείωσε, περιλαμβάνει αναφορά ότι οι υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών θα εφαρμόσουν κίνητρα και μέτρα για την επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ.

Η αναφορά σε "μέτρα" - τόνισε - οδηγεί στην απόλυτη ακύρωση των όσων συμφωνήθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Σε ότι αφορά την σύνδεση της ΑΤΑ με τον κατώτατο μισθό, ο κύριος Αντωνίου είπε πως στο προσχέδιο συμφωνίας αναφέρεται ότι θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ο κατώτατος μισθός αναθεωρείται ανά διετία, και για να υπάρξει διαφοροποίηση θα πρέπει να προηγηθεί διάλογος.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο γενικός γραμματέας του Κεβέ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, ο οποίος ανέφερε ότι το προσχέδιο που υποβλήθηκε δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό.

Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό δεν έγινε λόγος για "μέτρα", παρά μόνο για "κίνητρα".

Σε ότι αφορά τον κατώτατο μισθό, είπε πως ο στόχος να στηριχθούν οι χαμηλά αμειβόμενοι συμπατριώτες μας, δεν επιτυγχάνεται, αφού οι πλείστοι που λαμβάνουν κατώτατο μισθό είναι αλλοδαποί. Πρόσθεσε ότι μεταφέρουν τα χρήματα στο εξωτερικό, χωρίς να υπάρχει δυνατότητά διοχέτευσής τους πίσω στην κυπριακή οικονομία.

