ΑρχικήΚοινωνίαΣυνεχίζεται η επ’ αόριστον απεργία των μεταφορέων "Α" - Ποιοι τομείς θα προστεθούν στους απεργούς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεχίζεται η επ’ αόριστον απεργία των μεταφορέων "Α" - Ποιοι τομείς θα προστεθούν στους απεργούς

 06.11.2025 - 10:12
Συνεχίζεται η επ’ αόριστον απεργία των μεταφορέων "Α" - Ποιοι τομείς θα προστεθούν στους απεργούς

Συνεχίζεται η επ’ αόριστον απεργία των μεταφορέων "Α", η οποία τέθηκε σε ισχύ από τη Δευτέρα.

Ως αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων και της άκαρπης συνάντησης των απεργών με την διαχειρίστρια εταιρεία του τερματικού στο λιμάνι Λεμεσού, εκατοντάδες εμπορευματοκιβώτια παραμένουν εγκλωβισμένα, με αποτέλεσμα το εμπόριο να κινδυνεύει με παράλυση.

Μιλώντας το Πρωινό Δρομολόγιο, ο γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκος Μουστάκας, ανέφερε ότι εάν δεν δοθούν λύσεις, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν.

Αναφέρθηκε στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την αύξηση του μεγέθους των εμπορευματοκιβωτίων και την άρνηση - όπως είπε - από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, να εγγράψει περίπου δέκα χιλιάδες καρότσες-φυσερό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν θετικές εξελίξεις, αύριο για σκοπούς συμπαράστασης, θα προστεθούν στους απεργούς και οι μεταφορείς οικοδομικών υλικών και αμμοχάλικα, και από τη Δευτέρα, οι μεταφορείς σιτηρών και ζωοτροφών.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Διαφωνία για την ΑΤΑ: Οι εργοδότες λένε «όχι» στο κυβερνητικό πλαίσιο - Οι συντεχνίες το αποδέχονται

 06.11.2025 - 10:08
Μάτσας: «Συγκοινωνούντα δοχεία ΑΤΑ - φορολογική μεταρρύθμιση»

 06.11.2025 - 10:16
