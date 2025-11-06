Μάτσας: «Συγκοινωνούντα δοχεία ΑΤΑ - φορολογική μεταρρύθμιση»

Οπως ανέφερε, εξάλλου, θα δώσουν περιθώριο σήμερα και αύριο και θα συγκληθεί πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για αξιολόγηση.

Στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Μάτσας είπε, «προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε την ανακοίνωση εργοδοτών», σημειώνοντας ότι η λέξη «μέτρα» που φαίνεται να ενοχλεί την ηγεσία ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, λαμβάνεται «αποσπασματικά και επιλεκτικά», καθώς η αναφορά συνδυάζεται και με «κίνητρα».

Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωσή τους μετά την κοινή συνεδρίαση των εκτελεστικών επιτροπών των εργοδοτικών οργανώσεων το απόγευμα της Τετάρτης, η οποία κατέληξε σε απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης για την ΑΤΑ, γινόταν αναφορά σε «στοιχείο, το οποίο λειτούργησε καταλυτικά στην τελική απόφαση των δύο οργανώσεων», σχετικά με το ότι καλείται η εργοδοτική πλευρά να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας «να εφαρμόσουν μέτρα για επέκταση της ΑΤΑ σε περισσότερους δικαιούχους».

Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής της συγκεκριμένης αναφοράς, ο κ. Μάτσας είπε ότι στην ανακοίνωση των εργοδοτών επανέρχονται ζητήματα που έχουν κλείσει εδώ και αρκετούς μήνες. Όπως επισήμανε, κατά τις συζητήσεις που προηγήθηκαν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, ξεπεράστηκε και το πλαφόν στο ύψος των μισθών και η κλιμακωτή απόδοση της ΑΤΑ. «Βάζουν θέμα για εκσυγχρονισμό, για ασφαλιστικές δικλείδες, σύνδεση με την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα. Ξεπεράστηκαν αυτά», είπε.

Σημείωσε ότι το μόνο ζήτημα που παρέμενε ανοιχτό μετά την τελευταία κοινή συνάντηση την Παρασκευή ήταν το αν θα αποδιδόταν η ΑΤΑ στον κατώτατο κάθε χρόνο ή συσσωρευτικά κάθε δεύτερο χρόνο που επαναξιολογείται το ύψος του κατώτατου μισθού. Αυτό, εξάλλου, ήταν, είπε, και το σημείο τριβής που οδήγησε στη διακοπή της τελευταίας κοινής συνεδρίασης την Παρασκευή.

«Οτιδήποτε εμπεριέχεται στην ανακοίνωση είναι ξεπερασμένο», συνέχισε, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη προσυμφωνία έγινε στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Αυτό έχει τη δική του σημασία και βαρύτητα», είπε. Υπενθύμισε ότι η συνάντηση των συντεχνιών με τον Πρόεδρο και τους δύο Υπουργούς έγινε το επόμενο βράδυ της συνάντησης των Προέδρων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ. «Ό,τι μας τέθηκε εμάς ήταν απότοκο της συζήτησης που προηγήθηκε», είπε.

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση των εργοδοτών με τον Πρόεδρο και τους Υπουργούς διήρκησε 2,5-3 ώρες, ενώ με τις συντεχνίες μόλις μισή ώρα, καθώς το πλαίσιο «ήταν προσυμφωνημένο από την Παρασκευή. Δεν μπορεί να υπάρχει υπαινιγμός ότι υπάρχουν θέματα που μπήκαν την τελευταία στιγμή», είπε.

Επιπλέον, ο Ανδρέας Μάτσας εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι μέσα από την ανατροπή που προκύπτει ως απότοκο της αρνητικής απόφασης των εργοδοτών, τίθεται σε κίνδυνο το σύστημα εργασιακών σχέσεων, καθώς «υποδηλοί δυσπιστία και υποβάθμιση των θεσμών που έχουν εμπλακεί στη διαδικασία μέχρι στιγμής».

«Υπογραμμίζουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς: δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτική αναφορά σε μία δυνατότητα για επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων, και να αγνοείται ότι υπάρχουν και παρεχόμενα κίνητρα», ανέφερε.

Συνεπώς, σημείωσε ότι την Παρασκευή το απόγευμα ξεκινά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών η συζήτηση για τα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση. «Εμείς θα είμαστε ξεκάθαροι: δεν μπορεί να απορρίπτεται μια πρόταση, η οποία αφορά και επηρεάζει εργαζόμενους και παρέχει κίνητρα, που (οι εργοδότες) τα απορρίπτουν, αφού απορρίπτουν την πρόταση, αλλά να συναινέσουμε σε προώθηση φορολογικής μεταρρύθμισης που δίνει κίνητρα στην εργοδοτική πλευρά. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η απόφαση έχει κι άλλες προεκτάσεις και κάνει πιο δύσκολη τη διαχείριση των ζητημάτων που είναι ενώπιον μας», είπε, σημειώνοντας ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν απειλή, αλλά «κοινή λογική».

Ανέφερε, ωστόσο, ότι αναμένουν πρώτα να δουν πού εδράζεται και ποιος είναι ο πραγματικός λόγος της απόρριψης της πρότασης, ενώ υπογράμμισε ότι θα είναι σημαντική και η πρώτη αντίδραση της Κυβέρνησης, για μια πιο συνολική εικόνα. «Αν υπάρχει κάτι μικρό που θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή για να οδηγήσει σε συμφωνία, να το δούμε», είπε.

Ερωτηθείς αν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προτίθενται να προχωρήσουν με λήψη μέτρων, αν δεν προχωρήσει η διαδικασία, ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε ότι «δεν έχουμε συζητήσει για μέτρα», αναφέροντας ότι «θα δώσουμε περιθώριο σήμερα και αύριο να δούμε πώς εξελίσσεται το θέμα και, σίγουρα, θα συγκληθεί πανσυνδικαλιστική σύσκεψη, να αξιολογηθεί η ανατροπή που προέκυψε μετά τη συνεδρίαση μας, για να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε και πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν αποκλείεται τίποτε», είπε καταληκτικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ