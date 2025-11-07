Μυλωνάς: Έτοιμη να πεισθεί για αλλαγές στο σχέδιο αξιολόγησης η Επιτροπή Παιδείας

Συγκεκριμένα, ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι την ερχόμενη Τετάρτη τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας σε κλειστή συνεδρία θα συζητήσουν την πρόθεση τους για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη συζήτηση του νομοσχεδίου εν μέσω των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών οργανώσεων, προσθέτοντας ότι από τις μέχρι τώρα συζητήσεις που είχε με τους άλλους Βουλευτές μέλη της Επιτροπής Παιδείας εκτιμά ότι στις 19 Νοεμβρίου θα αρχίσει η κατ΄άρθρο συζήτηση του νομοσχέδιου.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, υπενθύμισε ότι η Επιτροπή Παιδείας άρχισε τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών αφού αυτό κατατέθηκε στη Βουλή και διαπιστώνοντας τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων έδωσε τρεις μήνες χρόνο ώστε Υπουργείο Παιδείας και εκπαιδευτικές οργανώσεις να διαβουλευτούν.

Πρόσθεσε πως έγινε ένας διάλογος το καλοκαίρι που ήταν λειψός καθώς οι πλευρές, είχαν συναντηθεί μόνο δύο-τρεις φορές και τον Σεπτέμβρη καμμία από τις δύο πλευρές δεν ήταν έτοιμη για συζήτηση του νομοσχεδίου.

Στη συνέχεια, ανέφερε, με παρότρυνση της Επιτροπής Παιδείας στα μέσα Σεπτεμβρίου διεξήχθη ένας διάλογος, στο πλαίσιο του οποίου η Υπουργός Παιδείας δέχθηκε κάποιες αλλαγές, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν ικανοποιήθηκαν και ζητούν περαιτέρω αλλαγές και η Επιτροπή Παιδείας ζήτησε από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις τους.

Η Υπουργός Παιδείας, πρόσθεσε, για τρίτη φορά κατάθεσε τροποποιήσεις και τελικό κείμενο την προηγούμενη Τετάρτη κατά τη συνεδρία της Επιτροπής και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις διατύπωσαν τις θέσεις τους και όρισαν τις συνελεύσεις τους.

Ο κ. Μυλωνάς ανέφερε πως η ΠΟΕΔ, η οποία είχε συνέλευση την Πέμπτη, ενημέρωσε την Επιτροπή Παιδείας για αρνητική τοποθέτηση και απέστειλε σημείωμα με τις θέσεις της.

Είπε επίσης πως η Επιτροπή Παιδείας είναι ενήμερη για αρνητική αρχική τοποθέτηση της ΟΕΛΜΕΚ και πως η ΟΛΤΕΚ δεν απορρίπτει αλλά ζητά να αλλάξουν ένα – δύο σημεία.

Ο κ. Μυλωνάς εξήγησε ότι η Επιτροπή Παιδείας ως προνοεί το Σύνταγμα και ο κανονισμός λειτουργίας της Βουλής όπου κρίνει σκόπιμο θα τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου ώστε να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής πριν από τις 2 Δεκεμβρίου για να ψηφιστεί σε νόμο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων.

«Είμαστε στη διάθεση και των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ να πείσουν την Επιτροπή Παιδείας για τις αλλαγές που απαιτούνται επί του νομοσχεδίου, ώστε η Επιτροπή να προβεί στις σχετικές τροποποιήσεις επί των άρθρων του. Σε αλλαγές που επιθυμούν και δεν πείσουν για την αναγκαιότητα τους η Επιτροπή Παιδείας δεν θα τις κάνει», είπε.

