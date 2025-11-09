Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleSurvivor 2026: Επιστρέφει με... δυο σημαντικές διαφοροποιήσεις - «Αθηναίοι» εναντίον... «Επαρχιωτών» - Δείτε το πρώτο τρέιλερ
LIFESTYLE

Survivor 2026: Επιστρέφει με... δυο σημαντικές διαφοροποιήσεις - «Αθηναίοι» εναντίον... «Επαρχιωτών» - Δείτε το πρώτο τρέιλερ

 09.11.2025 - 11:41
Survivor 2026: Επιστρέφει με... δυο σημαντικές διαφοροποιήσεις - «Αθηναίοι» εναντίον... «Επαρχιωτών» - Δείτε το πρώτο τρέιλερ

Το ριάλιτι επιβίωσης αλλάζει τα πάντα, φέρνοντας μια εντελώς νέα δυναμική, Αθηναίοι απέναντι σε Επαρχιώτες, για ένα έπαθλο που φτάνει τα 250.000 ευρώ.

Μέσα από την εκπομπή «Weekend Live» του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μάρτζυς Λαζάρου, ο σταθμός παρουσίασε το πρώτο επίσημο trailer του νέου κύκλου.

Δείτε βίντεο στο LifeNewscy.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από μοναχός...έμπορος ναρκωτικών: Συνελήφθη με δύο κιλά κοκαΐνης - Το «διαβολικό» σχέδιο για τη μεταφορά της
Στήθηκε επιχείρηση για διάσωση κυνηγού – Έπεσε σε χαράδρα 50 μέτρων – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο
Συγκινητικό: Μαθητές με γονείς και δάσκαλους πήραν πινέλο στο χέρι και ομόρφυναν σχολείο – Δείτε φωτογραφίες
Θλίψη στην Ευρύχου: «Έφυγε» η Ηρώ Νεοκλέους – Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας
Παγκόσμιο σοκ: Παίκτης της Μπενφίκα κατηγορείται για διανομή πορνογραφικού υλικού ανηλίκου
Ελένη Φουρέιρα: Η συγκινητική στιγμή που ο γιος της την αναγνωρίζει σε διαφήμιση - Δείτε στιγμιότυπο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παγκόσμιο σοκ: Παίκτης της Μπενφίκα κατηγορείται για διανομή πορνογραφικού υλικού ανηλίκου

 09.11.2025 - 11:33
Επόμενο άρθρο

Θλίψη στην Ευρύχου: «Έφυγε» η Ηρώ Νεοκλέους – Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

 09.11.2025 - 11:56
Λακρουά: Ελπίζει σε πρόοδο στο Κυπριακό - Τι είπε για το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα, για τις περικοπές στη χρηματοδότηση και την UNFICYP

Λακρουά: Ελπίζει σε πρόοδο στο Κυπριακό - Τι είπε για το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα, για τις περικοπές στη χρηματοδότηση και την UNFICYP

Σε περισσότερη πρόοδο σχετικά με τις συνομιλίες στο Κυπριακό προσβλέπει ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Ζαν-Πιερ Λακρουά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΚΥΠΕ και σε άλλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, στο παράρτημα του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, ο Λακρουά εκτίμησε ότι παρά τις περικοπές στον οργανισμό, οι άνθρωποι της UNFICYP θα συνεχίσουν να μπορούν να εκτελούν το έργο τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λακρουά: Ελπίζει σε πρόοδο στο Κυπριακό - Τι είπε για το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα, για τις περικοπές στη χρηματοδότηση και την UNFICYP

Λακρουά: Ελπίζει σε πρόοδο στο Κυπριακό - Τι είπε για το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα, για τις περικοπές στη χρηματοδότηση και την UNFICYP

  •  09.11.2025 - 12:22
Στο Ισραήλ ο ΥΠΕΞ - Στην ατζέντα η συμμετοχή και ο ρόλος της Κύπρου στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Στο Ισραήλ ο ΥΠΕΞ - Στην ατζέντα η συμμετοχή και ο ρόλος της Κύπρου στις ειρηνευτικές προσπάθειες

  •  09.11.2025 - 10:32
Νίκος Αναστασίου: Κάλεσμα ενότητας στην ΕΔΕΚ - «Κηρύσσει» το τέλος της εσωστρέφειας στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη – Οι πέντε πυλώνες πολιτικής

Νίκος Αναστασίου: Κάλεσμα ενότητας στην ΕΔΕΚ - «Κηρύσσει» το τέλος της εσωστρέφειας στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη – Οι πέντε πυλώνες πολιτικής

  •  09.11.2025 - 11:10
Στήθηκε επιχείρηση για διάσωση κυνηγού – Έπεσε σε χαράδρα 50 μέτρων – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο

Στήθηκε επιχείρηση για διάσωση κυνηγού – Έπεσε σε χαράδρα 50 μέτρων – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο

  •  09.11.2025 - 12:07
Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό – Βρέθηκε σε πολυκατοικία – Οι πρώτες πληροφορίες

Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό – Βρέθηκε σε πολυκατοικία – Οι πρώτες πληροφορίες

  •  09.11.2025 - 12:31
Παγκόσμιο σοκ: Παίκτης της Μπενφίκα κατηγορείται για διανομή πορνογραφικού υλικού ανηλίκου

Παγκόσμιο σοκ: Παίκτης της Μπενφίκα κατηγορείται για διανομή πορνογραφικού υλικού ανηλίκου

  •  09.11.2025 - 11:33
Από μοναχός...έμπορος ναρκωτικών: Συνελήφθη με δύο κιλά κοκαΐνης - Το «διαβολικό» σχέδιο για τη μεταφορά της

Από μοναχός...έμπορος ναρκωτικών: Συνελήφθη με δύο κιλά κοκαΐνης - Το «διαβολικό» σχέδιο για τη μεταφορά της

  •  09.11.2025 - 10:20
Ελένη Φουρέιρα: Η συγκινητική στιγμή που ο γιος της την αναγνωρίζει σε διαφήμιση - Δείτε στιγμιότυπο

Ελένη Φουρέιρα: Η συγκινητική στιγμή που ο γιος της την αναγνωρίζει σε διαφήμιση - Δείτε στιγμιότυπο

  •  09.11.2025 - 10:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα