Ανησυχία εθελοντών του Καταφυγίου Ζώων Πάφου για την απομάκρυνση 2.000 ζώων

Οι εθελοντές ανακοίνωσαν πως θα προβούν σε ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 14 Νοεμβρίου στις 10 π.μ. έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.

Οι εθελοντές προσθέτουν πως για χρόνια εργάζονται ασταμάτητα, μέρα και νύχτα, συχνά με περιορισμένους πόρους, για να προσφέρουν τροφή, ιατρική φροντίδα και παρηγοριά σε κάθε ζώο που περνά τις πύλες του καταφυγίου.

«Έχουμε δημιουργήσει δυνατούς δεσμούς εμπιστοσύνης και αγάπης. Το να βλέπουμε τώρα αυτά τα ζώα να απομακρύνονται χωρίς σαφές σχέδιο για την ευημερία ή το μέλλον τους είναι καταστροφικό», αναφέρουν και καλούν κάλεσαν άμεσα τις αρχές και το κοινό να σταματήσουν αυτή την απομάκρυνση, μέχρι να υπάρξουν σωστές, διαφανείς και ανθρωπιστικές λύσεις, προσθέτοντας πως η ευημερία αυτών των ζώων πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα.

Ζητάμε σημειώνουν, «τη στήριξη της κοινωνίας, να σταθείτε δίπλα μας, να υψώσετε τη φωνή σας και να δείξετε συμπόνια για τις χιλιάδες αθώες ζωές που εξαρτώνται από εμάς. Βοηθήστε μας να τα προστατεύσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν ασφαλή, φροντισμένα και αγαπημένα».

Προς τούτο, όπως ανακοινώνουν, διοργανώνουν ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 14 Νοεμβρίου στις 10 π.μ. έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Αυτά τα ζώα δεν είναι αριθμοί — είναι ζωές που έχουμε υποσχεθεί να προστατεύουμε, καταλήγουν στην ανακοίνωση τους οι εθελοντές.