Πότε θα... χαλάσει ο καιρός και θα έρθουν βροχές - Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού»

 10.11.2025 - 06:30
Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από αύριο.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και στα νοτιοδυτικά και δυτικά τμήματα του νησιού νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και σταδιακά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες κυρίως μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη ελαφρά βροχή. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό.

Την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να βρεθεί έτσι κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Το πρόσφατο επεισόδιο στη Δένεια με τον κατοχικό στρατό, ήρθε να υπενθυμίσει, με τον πιο ωμό τρόπο, πως η τουρκική κατοχή παραμένει ενεργή και προκλητική. Όσοι έσπευσαν να υποδεχθούν την λεγόμενη «εκλογή» του Τουφάν Ερχιουρμάν ως μια «ευκαιρία για επανεκκίνηση» στο Κυπριακό, βλέπουν πλέον την πραγματικότητα να τους διαψεύδει. Ο νέος κατοχικός ηγέτης, δείχνει από νωρίς ποιες είναι οι προτεραιότητές του- και αυτές βρίσκονται αναμφίβολα στην Άγκυρα.

