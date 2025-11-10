Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 10 Νοεμβρίου

 10.11.2025 - 06:34
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 10 Νοεμβρίου

Του Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου, των Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, του Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουργού, του Αγίου Ορέστου του Τυανέως, και του Αγίου Ωρίωνος είναι σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ενώ γιορτάζεται και η Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη.

Αναλυτικά τα ονόματα που έχουν σήμερα την τιμητική τους είναι τα:

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη
Εραστός, Εράστη, Εραστή
Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα
Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα, Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ηρωδίων, Ηρωδιανός
Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *
Μίλος, Μίλης, Μίλων
Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα
Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη

Κυπριακό: Δένεια, Άγκυρα και ΟΗΕ: Ο Ερχιουρμάν δείχνει τις προτεραιότητές του

Κυπριακό: Δένεια, Άγκυρα και ΟΗΕ: Ο Ερχιουρμάν δείχνει τις προτεραιότητές του

Το πρόσφατο επεισόδιο στη Δένεια με τον κατοχικό στρατό, ήρθε να υπενθυμίσει, με τον πιο ωμό τρόπο, πως η τουρκική κατοχή παραμένει ενεργή και προκλητική. Όσοι έσπευσαν να υποδεχθούν την λεγόμενη «εκλογή» του Τουφάν Ερχιουρμάν ως μια «ευκαιρία για επανεκκίνηση» στο Κυπριακό, βλέπουν πλέον την πραγματικότητα να τους διαψεύδει. Ο νέος κατοχικός ηγέτης, δείχνει από νωρίς ποιες είναι οι προτεραιότητές του- και αυτές βρίσκονται αναμφίβολα στην Άγκυρα.

