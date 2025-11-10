Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: «Γιατί να φοβάμαι τον Τραμπ; - Η Ρωσία δοκιμάζει τις κόκκινες γραμμές του ΝΑΤΟ»

 10.11.2025 - 06:37
Ζελένσκι: «Γιατί να φοβάμαι τον Τραμπ; - Η Ρωσία δοκιμάζει τις κόκκινες γραμμές του ΝΑΤΟ»

Τα δημοσιεύματα και τις διαρροές που μετέδιδαν ότι κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο επικράτησε ένταση διέψευσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφημερίδα Guardian ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή (9/11).

«Δεν είμαστε εχθροί με την Αμερική. Είμαστε φίλοι. Γιατί λοιπόν να φοβόμαστε;»: Αυτή ήταν η απάντηση του Ουκρανού προέδρου όταν ερωτήθηκε αν φοβάται τον Αμερικανό ομόλογό του, για να συμπληρώσει πως «οι ΗΠΑ είναι ο στρατηγικός μας εταίρος, εδώ και πολλά χρόνια, ίσως και δεκαετίες ή αιώνες». «Το να γίνεις φίλος με τη Ρωσία δεν είναι λύση για την Αμερική. Από άποψη αξιών, η Ουκρανία είναι πολύ πιο κοντά στις ΗΠΑ παρά στη Ρωσία» σημείωσε στην εφημερίδα Guardian.

«Οι δύο χώρες είχαν βαθιές κοινές αξίες, σε αντίθεση με την «ιμπεριαλιστική» και αναθεωρητική Ρωσία» υποστήριξε μεταξύ άλλων.

Την ίδια ώρα, έβαλε τέλος στις φήμες που ήθελαν τον Τραμπ να πετάει τους χάρτες του πεδίου της μάχης στην άκρη τον Οκτώβριο στον Λευκό Οίκο, όπου είχε φτάσει ο Ζελένσκι ελπίζοντας να εξασφαλίσει προμήθειες αμερικανικών πυραύλων κρουζ Tomahawk. «Δεν πέταξε τίποτα. Είμαι σίγουρος», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Όταν έσβησαν τα φώτα

Όπως περιγράφει ο δημοσιογράφος του Guardian, η συνέντευξη που πήρε από τον Ζελένσκι δεν έμοιαζε με άλλες. Λίγα δευτερόλεπτα αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος πήρε θέση για να μιλήσει, η συνέντευξη βυθίστηκε στο σκοτάδι όταν διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στο Μαριίνσκι στην καρδιά της ουκρανικής πρωτεύουσας. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα άναψε μια τέθηκε σε λειτουργία μία εφεδρική γεννήτρια.

 

«Αυτές είναι οι συνθήκες διαβίωσής μας» είπε ο Ζελένσκι. «Έχουμε διακυμάνσεις στην ηλεκτρική ενέργεια στο Κίεβο, όπως παντού». Ισχυρίστηκε, δε, πως ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος διέταζε «επιθέσεις» στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, αφήνοντας πολίτες χωρίς ρεύμα και νερό. «Δεν μπορεί να δημιουργήσει ένταση στην κοινωνία μας με κανέναν άλλο τρόπο» προειδοποίησε.

Επιστρέφοντας στο ζήτημα του πολέμου και τους εξοπλισμούς που διεκδικεί, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θέλει να παραγγείλει 27 συστήματα αεράμυνας Patriot από Αμερικανούς κατασκευαστές. Δήλωσε, δε, πως τα ευρωπαϊκά κράτη θα μπορούσαν να δανείσουν στην Ουκρανία τα Patriot που ήδη διαθέτουν.

«Ποτέ δεν είναι αρκετά»

Ερωτηθείς αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο κάνουν αρκετά, για να στηρίξουν τη χώρα του ο Ζελένσκι απάντησε: «Ποτέ δεν είναι αρκετά. Είναι αρκετά όταν τελειώνει ο πόλεμος. Και όταν ο Πούτιν καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει».

Σχολιάζοντας την άρνηση των Ευρωπαίων να εμπλακούν ενεργά στέλνοντας δυνάμεις τους στο πεδίο, είπε ότι: «Οι ηγέτες φοβούνται τις κοινωνίες τους. Δεν θέλουν να εμπλακούν στον πόλεμο».

«Είναι δική τους επιλογή το αν θα αναπτύξουν στρατεύματα. Αν το Κίεβο πίεζε πολύ, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη από τους εταίρους μας» σημείωσε.

«Το Κρεμλίνο δοκιμάζει τις κόκκινες γραμμές του ΝΑΤΟ»

Ταυτόχρονα, ασκώντας κριτική στη Μόσχα, δήλωσε πως «το Κρεμλίνο διεξάγει επίσης έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ευρώπης και δοκιμάζει τις κόκκινες γραμμές του ΝΑΤΟ».

Υποστήριξε ότι ήταν πιθανό η Ρωσία να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο εναντίον μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας πριν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία: «Πιστεύω πως (...) μπορεί να το κάνει αυτό. Πρέπει να ξεχάσουμε τον γενικό ευρωπαϊκό σκεπτικισμό ότι ο Πούτιν θέλει πρώτα να καταλάβει την Ουκρανία και μετά μπορεί να πάει κάπου αλλού. Μπορεί να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα».

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Το πρόσφατο επεισόδιο στη Δένεια με τον κατοχικό στρατό, ήρθε να υπενθυμίσει, με τον πιο ωμό τρόπο, πως η τουρκική κατοχή παραμένει ενεργή και προκλητική. Όσοι έσπευσαν να υποδεχθούν την λεγόμενη «εκλογή» του Τουφάν Ερχιουρμάν ως μια «ευκαιρία για επανεκκίνηση» στο Κυπριακό, βλέπουν πλέον την πραγματικότητα να τους διαψεύδει. Ο νέος κατοχικός ηγέτης, δείχνει από νωρίς ποιες είναι οι προτεραιότητές του- και αυτές βρίσκονται αναμφίβολα στην Άγκυρα.

