Συναγερμός στο Βέλγιο μετά από πτήσεις drone πάνω από πυρηνικό εργοστάσιο

Κυπριακό: Δένεια, Άγκυρα και ΟΗΕ: Ο Ερχιουρμάν δείχνει τις προτεραιότητές του
Το πρόσφατο επεισόδιο στη Δένεια με τον κατοχικό στρατό, ήρθε να υπενθυμίσει, με τον πιο ωμό τρόπο, πως η τουρκική κατοχή παραμένει ενεργή και προκλητική. Όσοι έσπευσαν να υποδεχθούν την λεγόμενη «εκλογή» του Τουφάν Ερχιουρμάν ως μια «ευκαιρία για επανεκκίνηση» στο Κυπριακό, βλέπουν πλέον την πραγματικότητα να τους διαψεύδει. Ο νέος κατοχικός ηγέτης, δείχνει από νωρίς ποιες είναι οι προτεραιότητές του- και αυτές βρίσκονται αναμφίβολα στην Άγκυρα.