Συναγερμός στο Βέλγιο μετά από πτήσεις drone πάνω από πυρηνικό εργοστάσιο
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στο Βέλγιο μετά από πτήσεις drone πάνω από πυρηνικό εργοστάσιο

 10.11.2025 - 07:29
Συναγερμός στο Βέλγιο μετά από πτήσεις drone πάνω από πυρηνικό εργοστάσιο

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεάθησαν απόψε πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ του Βελγίου, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας ενέργειας Engie.

Η λειτουργία της μονάδας δεν επηρεάστηκε. Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρχές, πρόσθεσε.

Το απόγευμα της Κυριακής διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης, λόγω ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, στο πολλοστό τέτοιο συμβάν που σημειώνεται στο Βέλγιο τις τελευταίες ημέρες.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εντοπιστεί πρόσφατα αρκετές φορές στο Βέλγιο, συμπεριλαμβανομένης της βελγικής στρατιωτικής βάσης Kleine-Brogel, η οποία χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η αεροπορική βάση είναι μία από τις τοποθεσίες στην Ευρώπη όπου αποθηκεύονται αμερικανικά πυρηνικά όπλα. Η κυκλοφορία στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης είχε επίσης προσωρινά διακοπεί πρόσφατα λόγω θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Την περασμένη εβδομάδα, το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Bundeswehr υποστήριζε το Βέλγιο στην άμυνα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το Βέλγιο είχε ζητήσει την υποστήριξη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό διακινούσε τα ναρκωτικά ο ρασοφόρος

 10.11.2025 - 07:15
Η Γερουσία έκανε το πρώτο βήμα για τη λήξη του shutdown στις ΗΠΑ - Με τις ψήφους επτά Δημοκρατικών πέρασε η πρώτη ψηφοφορία

 10.11.2025 - 07:34
