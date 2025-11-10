Ecommbx
Η Γερουσία έκανε το πρώτο βήμα για τη λήξη του shutdown στις ΗΠΑ - Με τις ψήφους επτά Δημοκρατικών πέρασε η πρώτη ψηφοφορία
ΔΙΕΘΝΗ

Η Γερουσία έκανε το πρώτο βήμα για τη λήξη του shutdown στις ΗΠΑ - Με τις ψήφους επτά Δημοκρατικών πέρασε η πρώτη ψηφοφορία

 10.11.2025 - 07:34
Η Γερουσία έκανε το πρώτο βήμα για τη λήξη του shutdown στις ΗΠΑ - Με τις ψήφους επτά Δημοκρατικών πέρασε η πρώτη ψηφοφορία

Το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό του μακροβιότερου shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ έκανε τα ξημερώματα της Δευτέρας η Γερουσία αφού μια ομάδα επτά Δημοκρατικών έσπασε τον αποκλεισμό του κόμματός τους και ψήφισε μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους υπέρ της προώθησης της νομοθεσίας για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Η ψηφοφορία με 60 ψήφους υπέρ και 40 κατά άνοιξε τον δρόμο για την προώθηση της συμφωνίας για τις δαπάνες στο Κογκρέσο, ώστε αφού ψηφιστεί να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ώστε να υπογραφεί από τον Πρόεδρο Τραμπ για να τερματιστεί η διακοπή λειτουργίας.

Οι «αντάρτες» γερουσιαστές των Δημοκρατικών ψήφισαν υπέρ της προώθησης του μέτρου, το οποίο θα χρηματοδοτήσει τις περισσότερες ομοσπονδιακές υπηρεσίες μέχρι τον Ιανουάριο. Ωστόσο η συμφωνία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από άλλους βουλευτές των Δημοκρατικών, πολλοί από τους οποίους ήταν εξοργισμένοι που οι συνάδελφοί τους υποχώρησαν από το κεντρικό αίτημα του κόμματος στην διαμάχη για το κλείσιμο της κυβέρνησης: την παράταση των επιδομάτων υγείας που πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους, με αποτέλεσμα την αύξηση των ασφαλίστρων για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Η συμφωνία προβλέπει ότι το Κογκρέσο θα εγκρίνει χρηματοδότηση για ολόκληρο το οικονομικό έτος όσον αφορά τα υπουργεία Γεωργίας, Υποθέσεων Βετεράνων και το ίδιο το Κογκρέσο, ενώ οι υπόλοιπες ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν προσωρινά έως τις 30 Ιανουαρίου. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την καταβολή των καθυστερούμενων μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους που τέθηκαν σε υποχρεωτική άδεια, την επανεκκίνηση των κρατικών πληρωμών προς πολιτείες και τοπικές αρχές και την επιστροφή των υπαλλήλων που απολύθηκαν προσωρινά κατά τη διάρκεια του shutdown.

Οι δείκτες των αμερικανικών χρηματιστηριακών συμβολαίων κινήθηκαν ανοδικά κατά τη διάρκεια των πρώτων συναλλαγών στην Ασία, αντανακλώντας την αισιοδοξία για επικείμενη λύση.

Η συμφωνία, αν και πολιτικά «σωτήρια» και για τις δύο πλευρές, απέχει σημαντικά από τους στόχους των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία, οι οποίοι ζητούσαν όχι μόνο παράταση των επιδοτήσεων των ασφαλίστρων του Obamacare, αλλά και κατάργηση των περικοπών στο Medicaid που είχαν ψηφιστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά από τους Ρεπουμπλικανούς.

Οι Δημοκρατικοί, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις, εξασφάλισαν δέσμευση των Ρεπουμπλικανών να διεξαχθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου ψηφοφορία για την ανανέωση των φορολογικών πιστώσεων του νόμου Affordable Care Act. Ωστόσο, η υπόσχεση αυτή δεν ικανοποίησε όλους.

«Θα πολεμήσουμε το νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Κυριακής ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Συναγερμός στο Βέλγιο μετά από πτήσεις drone πάνω από πυρηνικό εργοστάσιο

 10.11.2025 - 07:29
Το πρόσφατο επεισόδιο στη Δένεια με τον κατοχικό στρατό, ήρθε να υπενθυμίσει, με τον πιο ωμό τρόπο, πως η τουρκική κατοχή παραμένει ενεργή και προκλητική. Όσοι έσπευσαν να υποδεχθούν την λεγόμενη «εκλογή» του Τουφάν Ερχιουρμάν ως μια «ευκαιρία για επανεκκίνηση» στο Κυπριακό, βλέπουν πλέον την πραγματικότητα να τους διαψεύδει. Ο νέος κατοχικός ηγέτης, δείχνει από νωρίς ποιες είναι οι προτεραιότητές του- και αυτές βρίσκονται αναμφίβολα στην Άγκυρα.

