«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό διακινούσε τα ναρκωτικά ο ρασοφόρος

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 40χρονος πρώην μοντέλο και νυν YouTuber, χρησιμοποιούσε τον ναό ως «καβάτζα» για να κρύβει ναρκωτικά τα οποία διακινούσε.

Ενδεικτικός ο διάλογος που κατέγραψαν οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το κύκλωμα μέλος του οποίου ήταν ο 40χρονος, ο οποίος είχε κάνει και τηλεοπτική καριέρα σε καλτ εκπομπές των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Στον διάλογο ακούγεται αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης να συνομιλεί με τον 40χρονο που αυτοαποκαλείται Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών.

Αρχηγικό μέλος: Πήγαινε στο στενό ενώ μιλάμε θα σου πει ότι είναι από τον Τζόνι, ένα BMW τώρα τι χρώμα δεν θυμάμαι

Ιερέας: Εντάξει

Αρχηγικό μέλος: Αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου. ΤΟ Βλέπεις;

Ιερέας: Ναι ένα γκρι

Αρχηγικό μέλος: Μπράβο σου, από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις

Ιερέας: Ναι οκ

Αρχηγικό μέλος: Εντάξει, οκ, έλα γεια