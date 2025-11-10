Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό διακινούσε τα ναρκωτικά ο ρασοφόρος
ΕΛΛΑΔΑ

«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό διακινούσε τα ναρκωτικά ο ρασοφόρος

 10.11.2025 - 07:15
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό διακινούσε τα ναρκωτικά ο ρασοφόρος

Έναν ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο για τη διακίνηση ναρκωτικών ο 40χρονος παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος που συνελήφθη στη Ρόδο με 2 κιλά κοκαΐνης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 40χρονος πρώην μοντέλο και νυν YouTuber, χρησιμοποιούσε τον ναό ως «καβάτζα» για να κρύβει ναρκωτικά τα οποία διακινούσε.

Ενδεικτικός ο διάλογος που κατέγραψαν οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το κύκλωμα μέλος του οποίου ήταν ο 40χρονος, ο οποίος είχε κάνει και τηλεοπτική καριέρα σε καλτ εκπομπές των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Στον διάλογο ακούγεται αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης να συνομιλεί με τον 40χρονο που αυτοαποκαλείται Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών.

Αρχηγικό μέλος: Πήγαινε στο στενό ενώ μιλάμε θα σου πει ότι είναι από τον Τζόνι, ένα BMW τώρα τι χρώμα δεν θυμάμαι
Ιερέας: Εντάξει
Αρχηγικό μέλος: Αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου. ΤΟ Βλέπεις;
Ιερέας: Ναι ένα γκρι
Αρχηγικό μέλος: Μπράβο σου, από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις
Ιερέας: Ναι οκ
Αρχηγικό μέλος: Εντάξει, οκ, έλα γεια

Εξαπάτησε και την Έρρικα Πρεζεράκου

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο «πατέρας Π» επικοινωνούσε με γυναίκες υποστηρίζοντας πως βρίσκεται σε απόγνωση, προφασιζόμενος ότι «πεθαίνει η μητέρα του» και ότι χρειάζεται άμεσα ένα μικρό ποσό για να «φέρει γιατρό». Με αυτόν τον τρόπο, ζητούσε 100 ή 150 ευρώ, υποσχόμενος ότι «θα τα επιστρέψει το συντομότερο».

Ανάμεσα στα άτομα που εξαπατήθηκαν βρίσκεται και η πρώην πρωταθλήτρια του επί κοντώ και νυν αντιπεριφερειάρχης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, Έρρικα Πρεζεράκου. Όπως προκύπτει από τα μηνύματα που αντάλλαξαν, ο ρασοφόρος την προσέγγισε μέσα από γνωριμία και της έστειλε απελπισμένα μηνύματα:

«Έρρικα καλησπέρα, συγγνώμη για την ώρα, πεθαίνει η μητέρα μου, σε παρακαλώ χρειάζομαι 150 ευρώ να φέρω γιατρό, σε παρακαλώ εξυπηρέτησέ με, θα στα επιστρέψω – πατέρας (…)».

Στη συνέχεια επανερχόταν με διαδοχικά μηνύματα:«Σε παρακαλώ, 125… Γιατί μου κρατά; Πες μου να πάω. Όταν το κάνεις, πες μου να πάρω το γιατρό σε παρακαλώ… Οκ, πήρα να έρθει ο γιατρός, να πάω να τα πάρω, εντάξει».

Η Έρρικα Πρεζεράκου, πιστεύοντας ότι πράγματι πρόκειται για επείγουσα κατάσταση, απάντησε: «Οκ, πάω γραφείο να το κάνω».

Η αντιπεριφερειάρχης αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης σήμερα, όταν ενημερώθηκε πως ο ιερέας εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών…

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τρομακτικό βίντεο: Πύθωνας έξι μέτρων τυλίχτηκε στο λαιμό ξεναγού
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 10 Νοεμβρίου
Πότε θα... χαλάσει ο καιρός και θα έρθουν βροχές - Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού»
Έβαλαν φωτιά σε όχημα 27χρονης τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή
Φωτοβολταϊκά: «Έντονο το ενδιαφέρον για net metering» - Πότε «κλείνουν» τα κονδύλια – Τι ισχύει για τις περικοπές τον χειμώνα
Ελένη Φουρέιρα: Μας... ζάλισε - Παρουσιάστηκε τόπλες στο άλμπουμ του Οκτωβρίου στο Instagram - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Πάλι τουαλέτα;» Τι κρύβεται πίσω από τη συχνουρία των γυναικών – Η επιστήμη απαντά

 10.11.2025 - 07:08
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός στο Βέλγιο μετά από πτήσεις drone πάνω από πυρηνικό εργοστάσιο

 10.11.2025 - 07:29
Κυπριακό: Δένεια, Άγκυρα και ΟΗΕ: Ο Ερχιουρμάν δείχνει τις προτεραιότητές του

Κυπριακό: Δένεια, Άγκυρα και ΟΗΕ: Ο Ερχιουρμάν δείχνει τις προτεραιότητές του

Το πρόσφατο επεισόδιο στη Δένεια με τον κατοχικό στρατό, ήρθε να υπενθυμίσει, με τον πιο ωμό τρόπο, πως η τουρκική κατοχή παραμένει ενεργή και προκλητική. Όσοι έσπευσαν να υποδεχθούν την λεγόμενη «εκλογή» του Τουφάν Ερχιουρμάν ως μια «ευκαιρία για επανεκκίνηση» στο Κυπριακό, βλέπουν πλέον την πραγματικότητα να τους διαψεύδει. Ο νέος κατοχικός ηγέτης, δείχνει από νωρίς ποιες είναι οι προτεραιότητές του- και αυτές βρίσκονται αναμφίβολα στην Άγκυρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Δένεια, Άγκυρα και ΟΗΕ: Ο Ερχιουρμάν δείχνει τις προτεραιότητές του

Κυπριακό: Δένεια, Άγκυρα και ΟΗΕ: Ο Ερχιουρμάν δείχνει τις προτεραιότητές του

  •  10.11.2025 - 06:22
Φωτοβολταϊκά: «Έντονο το ενδιαφέρον για net metering» - Πότε «κλείνουν» τα κονδύλια – Τι ισχύει για τις περικοπές τον χειμώνα

Φωτοβολταϊκά: «Έντονο το ενδιαφέρον για net metering» - Πότε «κλείνουν» τα κονδύλια – Τι ισχύει για τις περικοπές τον χειμώνα

  •  10.11.2025 - 06:24
Έβαλαν φωτιά σε όχημα 27χρονης τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

Έβαλαν φωτιά σε όχημα 27χρονης τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  10.11.2025 - 06:25
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό διακινούσε τα ναρκωτικά ο ρασοφόρος

«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό διακινούσε τα ναρκωτικά ο ρασοφόρος

  •  10.11.2025 - 07:15
Η Γερουσία έκανε το πρώτο βήμα για τη λήξη του shutdown στις ΗΠΑ - Με τις ψήφους επτά Δημοκρατικών πέρασε η πρώτη ψηφοφορία

Η Γερουσία έκανε το πρώτο βήμα για τη λήξη του shutdown στις ΗΠΑ - Με τις ψήφους επτά Δημοκρατικών πέρασε η πρώτη ψηφοφορία

  •  10.11.2025 - 07:34
Πότε θα... χαλάσει ο καιρός και θα έρθουν βροχές - Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού»

Πότε θα... χαλάσει ο καιρός και θα έρθουν βροχές - Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού»

  •  10.11.2025 - 06:30
Λύθηκε το υδατικό! Τι; Όχι; 

Λύθηκε το υδατικό! Τι; Όχι; 

  •  09.11.2025 - 17:45
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 10 Νοεμβρίου

Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 10 Νοεμβρίου

  •  10.11.2025 - 06:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα