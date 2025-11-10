Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος στη Λεμεσό: Διασκέδαζαν με το θύμα οι τρεις ύποπτες πριν το έγκλημα - Μαρτυρίες για καβγά στο διαμέρισμα

 10.11.2025 - 08:33
10.11.2025 - 08:33

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση φόνου εκ προμελέτης της 30χρονης VICTORY OSARUMEN THOMPSON από τη Νιγηρία που εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στη Λεμεσό.

Η Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις γυναικών, ομοεθνών του 30χρονου θύματος.

Σύμφωνα με την Έρικα Καβάζη στον alpha, «το θύμα φαίνεται να είχε μετακομίσει στο εν λόγω διαμέρισμα μόλις πριν από τέσσερις μέρες κι εκεί διέμενε με άλλες τρεις ομοεθνείς της. Από τις έρευνες των Αρχών, φάνηκε πως οι τρεις διέμεναν στην Κύπρο νόμιμα και η μία παράνομα»

«Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τέσσερις γυναίκες βρίσκονταν προηγουμένως έξω διασκεδάζοντας. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι πριν από το έγκλημα προηγήθηκε καβγάς, καθώς ακούστηκαν φωνές από το διαμέρισμα», σημείωσε.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βίντεο - Φόνος στη Λεμεσό: Φαίνεται να συγκατοικούσαν με την 30χρονη οι τρεις που συνέλαβαν – «Φέρει πολλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος»

Όλα τα ενδεχόμενα και όλες οι πληροφορίες βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις Αρχές, εν αναμονή και των ευρημάτων της νενομισμένης νεκροτομής που θα διενεργηθεί στη σορό της 30χρονης σήμερα το πρωί.

Ήδη στο σημείο χθες διενεργήθηκε αυτοψία από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, με τα ευρήματα να δείχνουν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ «ανάμεσα στα όσα εξετάζονται, είναι και το ενδεχόμενο να βρισκόταν κι άλλα άτομα στο διαμέρισμα»

Υπενθυμίζεται ότι η 30χρονη Victory Osarumen Thompson, εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας από τα μέλη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, που κλήθηκαν για βοήθεια λίγο μετά τις 10 το πρωί της Κυριακής, ενημερώνοντας ακολούθως την Αστυνομία.

Να σημειωθεί ότι η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο πάτωμα με πολλαπλές κακώσεις στο πρόσωπο, στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός της. Οι τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν οδηγήθηκαν αρχικά στο ΤΑΕ Λεμεσού, έδωσαν ισχυρισμούς για τις συνθήκες θανάτου της 30χρονης αλλά δεν έπεισαν τους ανακριτές και κατέληξαν με χειροπέδες.

Εντός της ημέρας οδηγούνται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

