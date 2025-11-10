Τορναρίτης: Πότε κατατίθεται επίσημα το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» - «Θα είμαι το αντίπαλο δέος…η αξιοπρέπεια σηκώνεται όρθια»

«Αυτό που έρχεται, δεν είναι κόμμα. Είναι επαναφορά συνείδησης και λογικής», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτούσια την ανάρτησή του:

«Μέχρι την Τρίτη…

κατατίθεται επίσημα το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ»

Αγοράστε ποπ κορν, πατατάκια μπέικον και…

κούννες κολλητές

Γιατί αυτό που έρχεται,

δεν είναι κόμμα.

Είναι επαναφορά συνείδησης και λογικής .

Θα είμαι το αντίπαλο δέος των:

Ανώμαλων – Ψυχοπαθών – Σοσιοπαθών – Νάρκισσων – Ανάρμοστων και μέτριων κοινωνικών όντων.

Η αξιοπρέπεια σηκώνεται όρθια»