ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δένεια: Ηρεμία μέχρι να… επιστρέψουν οι γεωργοί στις καλλιέργειες – Κρατούσαν χάρτη οι Τούρκοι – Ποιος ο σκοπός τους

 10.11.2025 - 08:55
Δένεια: Ηρεμία μέχρι να… επιστρέψουν οι γεωργοί στις καλλιέργειες – Κρατούσαν χάρτη οι Τούρκοι – Ποιος ο σκοπός τους

Ανησυχία προκαλεί το περιστατικό όταν τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στη νεκρή ζώνη για να εκδιώξει Ελληνοκύπριο γεωργό που πήγε να καλλιεργήσει το χωράφι του στη Δένεια.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΠτΔ για επεισόδιο στη Δένεια – «Έγιναν όλες οι διεργασίες για να μην υπάρξει επανάληψη»

Όπως δήλωσε στο «ALPHA Καλημέρα» ο κοινοτάρχης της Δένειας, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, οι Τούρκοι κρατούσαν και ένα χάρτη και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν τετελεσμένα. «Τουρκοκύπριος που ήταν στην περιοχή και προσπαθούσε να μεταφράσει στον γεωργό μας, φαίνεται ότι προσπαθούσαν να βάλουν νέα όρια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Αλεξάνδρου, οι Τούρκοι επανειλημμένα προσπαθούν να διεκδικήσουν κομμάτι της νεκρής ζώνης, τόσο στη Δένεια όσο και σε άλλες περιοχές. «Ευτυχώς που υπάρχουν και οι γεωργοί μας και κρατάνε τους Τούρκους μακριά από τη νεκρή ζώνη», τόνισε.

Σημείωσε επίσης πως είναι σε πλήρη συνεννόηση με την Κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας όμως πως πρέπει να πάρουν επιτέλους μια ξεκάθαρη θέση, καθώς εκείνα έχουν την ευθύνη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των Τούρκων.

Πάντως, επικρατεί ηρεμία μετά την προκλητική στάση χθες και σήμερα μέχρι να πάρουν το «πράσινο φως» οι γεωργοί για να επιστρέψουν στις καλλιέργειες τους σε συνεννόηση με την τοπική αρχή και τα ΗΕ.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Τορναρίτης: Πότε κατατίθεται επίσημα το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» - «Θα είμαι το αντίπαλο δέος…η αξιοπρέπεια σηκώνεται όρθια»

 10.11.2025 - 08:49
Πατέρας έβαλε κάμερα στο κεφάλι της κόρης του για να την παρακολουθεί - Δείτε βίντεο

 10.11.2025 - 09:02
