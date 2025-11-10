Δένεια: Ηρεμία μέχρι να… επιστρέψουν οι γεωργοί στις καλλιέργειες – Κρατούσαν χάρτη οι Τούρκοι – Ποιος ο σκοπός τους

Όπως δήλωσε στο «ALPHA Καλημέρα» ο κοινοτάρχης της Δένειας, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, οι Τούρκοι κρατούσαν και ένα χάρτη και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν τετελεσμένα. «Τουρκοκύπριος που ήταν στην περιοχή και προσπαθούσε να μεταφράσει στον γεωργό μας, φαίνεται ότι προσπαθούσαν να βάλουν νέα όρια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Αλεξάνδρου, οι Τούρκοι επανειλημμένα προσπαθούν να διεκδικήσουν κομμάτι της νεκρής ζώνης, τόσο στη Δένεια όσο και σε άλλες περιοχές. «Ευτυχώς που υπάρχουν και οι γεωργοί μας και κρατάνε τους Τούρκους μακριά από τη νεκρή ζώνη», τόνισε.

Σημείωσε επίσης πως είναι σε πλήρη συνεννόηση με την Κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας όμως πως πρέπει να πάρουν επιτέλους μια ξεκάθαρη θέση, καθώς εκείνα έχουν την ευθύνη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των Τούρκων.

Πάντως, επικρατεί ηρεμία μετά την προκλητική στάση χθες και σήμερα μέχρι να πάρουν το «πράσινο φως» οι γεωργοί για να επιστρέψουν στις καλλιέργειες τους σε συνεννόηση με την τοπική αρχή και τα ΗΕ.

