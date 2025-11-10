Αναβλήθηκε η «δίκη εντός δίκης» για την υπόθεση της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει κατηγορίες, που σχετίζονται με σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, προώθηση παράνομων συναλλαγών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες την περίοδο 2023–2024.

Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία λόγω ασθενείας της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής, με τη διαδικασία να συνεχίζεται -όπως ήταν προγραμματισμένο- την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή, η ακροαματική διαδικασία επικεντρώθηκε στη μαρτυρία της ανακρίτριας της υπόθεσης, Αρχιαστυφύλακα του ΤΑΕ Αρχηγείου Δήμητρας Σταύρου, η οποία κατέθεσε σχετικά με τις συνθήκες λήψης της κατάθεσης της κατηγορούμενης στις 11 Ιουλίου 2024.

Σημαντικό προηγούμενο αποτέλεσε η απόφαση της 8ης Οκτωβρίου, με την οποία το Δικαστήριο έκρινε ως «μη αποδεκτά» τα τεκμήρια που προέκυψαν από την έρευνα στις αποσκευές της Κιούνζελ κατά την άφιξή της στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την έρευνα παράνομη.

Στο πλαίσιο της νέας «δίκης εντός δίκης», η κατηγορούσα Αρχή επιχειρεί να αποδείξει ότι η μετέπειτα κατάθεση της κατηγορούμενης στην Αστυνομία ήταν εθελοντική και όχι προϊόν της παράνομης έρευνας.

Σημειώνεται ότι για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το Δικαστήριο.

