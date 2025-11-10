Ο ιερέας YouTuber ονόμαζε… φανουρόπιτες τα ναρκωτικά: «Χρησιμοποιούσαν τον ναό στην Ελλάδα για εμπόριο»

Ο ιερέας διακινούσε «φανουρόπιτες» (σ.σ. κωδική ονομασία για το χασίς και την κοκαΐνη), που έκρυβε ακόμη και σε Ιερό Ναό της οδού Λιοσίων.

Ύστερα από πολύμηνη έρευνα, οι «ράμπο» της Δίωξης Ναρκωτικών, εξάρθρωσαν την εγκληματική οργάνωση η οποία διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη, με βασικά μέλη δύο ιερείς. Μάλιστα, βασικό μέλος του κυκλώματος φέρεται και τρίτος ιερέας, που είναι ήδη έγκλειστος στις Φυλακές Κομοτηνής για διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Οι δύο συλληφθέντες ιερείς κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, τον νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις και κατά περίπτωση για είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια και τον κώδικα μετανάστευσης.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προχώρησαν συνολικά σε οκτώ συλλήψεις.

Τοξικοεξαρτημένα άτομα δεν γνώριζαν για τη σύλληψη του ιερέα και πήγαν να λάβουν τη δόση τους

Βίντεο του ΑΝΤ1 δείχνει τοξικοεξαρτημένα άτομα δεν γνώριζαν για τη σύλληψη του ιερέα να πηγαίνουν έξω από τον Ιερό Ναό και περιμένουν να λάβουν τη δόση τους, το πρωί της Δευτέρας (10/11).

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι «πολύ πιθανό είναι αυτό. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσει η έρευνα των αστυνομικών για ανθρώπους που υπεράνω πάσης υποψίας και να διαπιστωθεί ότι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες κι όμως οι συνάδελφοι τα κατάφεραν. Αποδείχτηκε ότι χρησιμοποιούσαν (σ.σ. τα μέλη του κυκλώματος) τον ιερό ναό όχι μόνο για να αποθηκεύουν τις ναρκωτικές ουσίες, αλλά και κατά κάποιον τρόπο να πραγματοποιούν και το εμπόριο».

Σε ερώτηση εάν διακίνησε τα ναρκωτικά στη Ρόδο δίνοντας τσάντα σε μία ηλικιωμένη γυναίκα, η κυρία Δημογλίδου απάντησε πως «ουσιαστικά, έδωσε τις αποσκευές σε άλλο πρόσωπο για να τις μεταφέρει με το πλοίο και στη συνέχεια μετέβη ο ίδιος αεροπορικώς, όπου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Ρόδου. Βέβαια, είχε προηγηθεί έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών, είχε σχηματιστεί δικογραφία και με άλλους εμπλεκόμενους».

