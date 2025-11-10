Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος στη Λεμεσό: Νοίκιασαν το διαμέρισμα για πορνεία – Την χτύπησαν ακόμη και με σκουπόξυλο - Αναζητείται φιλικό τους ζευγάρι

 10.11.2025 - 12:31
10.11.2025 - 12:31

Στο δικαστήριο οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις γυναίκες από τη Νιγηρία οι οποίες κατηγορούνται για τον θάνατο της 30χρονης Victory Osarumen Thompson στη Γερμασόγεια.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού διέταξε την προσωποκράτηση τους για περίοδο 8 ημερών σε σχέση με αδικήματα που αφορούν συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος και φόνο εκ προμελέτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη στο «ALPHA Ενημέρωση», όπως δήλωσαν στις καταθέσεις τους, όλες έμεναν στο ίδιο διαμέρισμα την τελευταία εβδομάδα όπου επιδίδονταν σε πορνεία.

Οι ύποπτες αναφέρουν ότι όταν επέστρεψαν στο διαμέρισμα μετά από έξοδο με φιλικό τους ζευγάρι επίσης από τη Νιγηρία, η 30χρονη βρισκόταν σε ένταση, πιθανόν λόγω χρήσης ναρκωτικών, και επιτέθηκε στις άλλες. Τότε, δύο από αυτές τη χτύπησαν, ενώ μία καθάρισε το χώρο μετά το περιστατικό.

Όταν αργότερα παρατήρησαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις της, κάλεσαν βοήθεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αστυνομία βρήκε σημάδια βίας στη σορό της γυναίκας και συλλέγει στοιχεία και καταθέσεις. Δύο από τις ύποπτες φέρουν δαγκωματιές, ενώ αναζητείται και το ζευγάρι από τη Νιγηρία που φέρεται να ήταν μαζί τους πριν το συμβάν.

Μάλιστα, το θύμα φαίνεται να δέχθηκε επίθεση και με σκουπόξυλο από την 35χρονη ενώ έγινε προσπάθεια να την δέσουν με σύρμα.

Οι εξετάσεις και η έρευνα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Mαυρίκιος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σώθηκε από θαύμα - «Έσβησαν όλα»

 10.11.2025 - 12:19

 10.11.2025 - 12:19
Θρίαμβος για την TOYOTA GAZOO Racing με το απόλυτο 1-2-3 στην Ιαπωνία

 10.11.2025 - 12:53

 10.11.2025 - 12:53
Η περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου κ. Τζοζέφ Σαάντι, στο Προεδρικό Μέγαρο.  

