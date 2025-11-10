Ecommbx
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Θρίαμβος για την TOYOTA GAZOO Racing με το απόλυτο 1-2-3 στην Ιαπωνία

 10.11.2025 - 12:53
Θρίαμβος για την TOYOTA GAZOO Racing με το απόλυτο 1-2-3 στην Ιαπωνία

Η TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team πανηγύρισε έναν εντυπωσιακό αποτέλεσμα στο Ράλι Ιαπωνίας πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό 1-2-3. Ο Sébastien Ogier επικράτησε του Elfyn Evans σε ένα δραματικό φινάλε υπό βροχή με τον τίτλο να κρίνεται για τους οδηγούς της Toyota στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Ο Sami Pajari, στην πρώτη του χρονιά στο WRC, ολοκλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη νίκη της ομάδας στο ιαπωνικό ράλι αλλά και τη δεύτερη με τριπλή παρουσία στο βάθρο, ενώ για τον Ogier και τον συνοδηγό του Vincent Landais ήταν η πρώτη νίκη τους σε αυτό τον αγώνα.

Ο Γάλλος πολυπρωταθλητής έδωσε σκληρή μάχη με τον Evans και τον συνοδηγό του Scott Martin, με τη διαφορά τους να παραμένει κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα σχεδόν σε όλο το τριήμερο. Ξεκίνησε την τελευταία ημέρα με προβάδισμα 6,5 δευτ, ωστόσο οι βροχερές συνθήκες έφεραν δραματικές ανατροπές. Ο Evans φάνηκε να παίρνει το πάνω χέρι στο πρώτο πρωινό σκέλος, όμως ο Ogier απάντησε με εξαιρετική οδήγηση στα δύσκολα τελευταία χιλιόμετρα και κατέκτησε διαδοχικές ειδικές, αυξάνοντας τη διαφορά στα 11,5’’ πριν την Power Stage. Στο φινάλε, οι δύο οδηγοί χωρίστηκαν από μόλις 0,096 δευτερόλεπτα στην τελευταία ειδική, με τον Ogier να κερδίζει και τη Super Sunday για να συγκεντρώσει το μέγιστο των 35 βαθμών, μειώνοντας τη διαφορά από τον Evans στους τρεις βαθμούς ενόψει του τελευταίου αγώνα στη Σαουδική Αραβία.

Ο Kalle Rovanperä και ο συνοδηγός του Jonne Halttunen παραμένουν επίσης στο παιχνίδι του τίτλου, 24 βαθμούς μακριά από την κορυφή. Παρά την καθυστέρηση πέντε λεπτών μετά από επαφή με μπαριέρα την Παρασκευή, ο Φινλανδός πήρε  βαθμούς τόσο από τη Super Sunday όσο και στη Power Stage.

Ο Takamoto Katsuta, στον αγώνα της πατρίδας του, βρέθηκε στις πρώτες θέσεις μέχρι που χτύπησε σε μπαριέρα στην ενδέκατη ειδική το Σάββατο. Επανήλθε την Κυριακή κατακτώντας δύο ειδικές εν μέσω αποθέωσης από το ιαπωνικό κοινό.

Ο Oliver Solberg, ήδη πρωταθλητής WRC2 για φέτος, πήρε άλλη μια νίκη στην κατηγορία Rally2 με το GR Yaris τερματίζοντας έβδομος γενικής.

Το ράλι της Σαουδικής Αραβίας στις 26–29 Νοεμβρίου, που κάνει φέτος πρεμιέρα στο WRC, θα είναι ο τελευταίος γύρος της σεζόν θα κρίνει και το φετινό πρωταθλητή.

Σε δηλώσεις του ο Akio Toyoda, Πρόεδρος TGR-WRT, είπε μεταξύ άλλων: «Η επιστροφή στο ράλι της Ιαπωνίας ήταν γεμάτο συγκινήσεις. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που μας έκανε όλους περήφανους, ειδικά μετά την κατάκτηση του πέμπτου διαδοχικού τίτλου κατασκευαστών. Το 1-2-3 των Seb, Elfyn και Sami είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και πνεύματος ενότητας. Η εικόνα των θεατών στις άκρες των δρόμων της Aichi και της Gifu δείχνει πως η Ιαπωνία πλησιάζει πλέον την ‘ευρωπαϊκή κουλτούρα’ του μηχανοκίνητου αθλητισμού που πάντα θαυμάζω».

Τελική κατάταξη:

1 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1)        3h21m08.9s

2 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1)                      +11.6s

3 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1)               +2m16.6s

4 Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1)                         +3m18.1s

5 Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1)                       +6m48.7s

6 Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR YARIS Rally1)       +7m01.5s

7 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally2)          +9m35.5s

8 Alejandro Cachón/Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2)            +10m41.6s

9 Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +11m36.2s

10 Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2)                +12m26.0s

Βαθμολογία οδηγών:

1 Elfyn Evans              272

2 Sébastien Ogier       269

3 Kalle Rovanperä      248

4 Ott Tänak                 213

5 Thierry Neuville        166

6 Takamoto Katsuta    111

7 Adrien Fourmaux     96

8 Sami Pajari              94

9 Oliver Solberg          70

10 Grégoire Munster 36

Βαθμολογία κατασκευαστών:

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team          692

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team                  464

3 M-Sport Ford World Rally Team                              191

4 TOYOTA GAZOO Racing WRT2                            145

Χριστοδουλίδης: «Εργαζόμαστε για απτά αποτελέσματα στη συνεργασία Κύπρου – Λιβάνου» - Συζητήθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση

Η περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου κ. Τζοζέφ Σαάντι, στο Προεδρικό Μέγαρο.  

