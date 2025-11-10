Ecommbx
ΥΠΑΜ: Ανακοινώσεις για νέα έργα με έμφαση σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς το 2026

 10.11.2025 - 13:01
Το Υπουργείο Άμυνας έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την ενίσχυση της έρευνας, της  ανάπτυξης και της καινοτομίας, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, σημειώνοντας πως στο πλαίσιο αυτό εντός του 2026 θα ανακοινωθούν νέα έργα, με έμφαση σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς.

Ο κ. Πάλμας είπε, περαιτέρω, πως το Υπουργείο Άμυνας θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια που προωθεί νέες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες, συμβάλλοντας όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, προσθέτοντας πως θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα ενιαίο, λειτουργικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας, όπου η επιστήμη, η βιομηχανία και οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεργάζονται με κοινό όραμα.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Δράσης Έρευνας και Καινοτομίας «ΑΘΗΝΑ» που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Στρατόπεδο Σταύρου Στυλιανίδη στον Κόρνο, ο Υπουργός είπε πως η συγκεκριμένη δράση «υλοποιήθηκε με στόχο να αξιοποιήσει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την τεχνολογική ικανότητα της χώρας, με προοπτική την ενίσχυση των αμυντικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων  της Εθνικής Φρουράς».

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, παρουσιάζονται δύο σημαντικά έργα, το «ΘΗΣΕΑΣ» και το «DroneEyE», τα οποία "αποτελούν απτά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η εγχώρια επιστημονική έρευνα, η καινοτομία και η τεχνολογική ανάπτυξη μπορούν να μετατραπούν σε πολλαπλασιαστή ισχύος και δύναμη αποτροπής».

Ο κ. Πάλμας εξέφρασε «τη βεβαιότητα ότι αυτά τα δύο έργα είναι μόνο η αρχή και ότι θα αποτελέσουν τη βάση, πάνω στην οποία θα οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο, βιώσιμο και δυναμικό οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας στον τομέα της Άμυνας. Ο στόχος μας είναι σαφής και ξεκάθαρος, επιδιώκουμε με ρεαλισμό και συνέπεια, σταδιακά να ενισχύσουμε την αυτοδυναμία και την τεχνολογική ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε.

Αφού ανέφερε ότι «βιώνουμε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων» ο Υπουργός Αμυνας πρόσθεσε πως «οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι υβριδικές απειλές, η ταχύτατη ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, μεταβάλλουν ραγδαία το περιβάλλον ασφάλειας. Η άμυνα πλέον δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά οπλικά συστήματα, είναι ολοκληρωμένη, δικτυοκεντρική και τεχνολογικά απαιτητική και η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της νέας πραγματικότητας», σημείωσε.

Η Κύπρος, συνέχισε «ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως παράγοντας σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή, δεν μπορεί να μένει αμέτοχη σε αυτήν τη μετάβαση. Οφείλουμε να επενδύσουμε στη δημιουργία εγχώριας τεχνογνωσίας, στη διασύνδεση των ερευνητικών μας ιδρυμάτων με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς και στη στήριξη της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας».

Όπως είπε ο κ. Πάλμας, «μόνο έτσι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Άμυνας έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την ενίσχυση της Έρευνας, της  Ανάπτυξης και της Καινοτομίας» ανέφερε και πρόσθεσε πως «προωθούμε ήδη νέα προγράμματα, συνεργασίες και πρωτοβουλίες, που θα αποτελέσουν τη συνέχεια της Δράσης «ΑΘΗΝΑ». Στο πλαίσιο αυτό εντός του 2026 θα ανακοινωθούν νέα έργα, με έμφαση σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς», επεσήμανε.

Ταυτόχρονα, είπε ,«ενισχύουμε τη συνεργασία με κυπριακά πανεπιστήμια, Κέντρα Αριστείας, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα, διαμορφώνοντας ένα σταθερό οικοσύστημα άμυνας, έρευνας και καινοτομίας, με ουσιαστικό όφελος στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα ενιαίο, λειτουργικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας, όπου η επιστήμη, η βιομηχανία και οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεργάζονται με κοινό όραμα».

Ο Βασίλης Πάλμας στον χαιρετισμό του ανέφερε, επίσης, πως «η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί πυλώνα αυτής της στρατηγικής. Το Υπουργείο Άμυνας θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια που προωθεί νέες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες, συμβάλλοντας όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Η δράση «ΑΘΗΝΑ», σημείωσε «φέρει ένα όνομα με βαθύ συμβολισμό. Όπως η θεά της σοφίας και της στρατηγικής σκέψης, έτσι και η προσπάθειά μας στηρίζεται στη σύζευξη της γνώσης με τη σύνεση, της τεχνολογικής προόδου με την ορθολογική σχεδίαση και της καινοτομίας με τη στρατηγική πρόβλεψη και προνοητικότητα».

Μόνο έτσι, κατέληξε ο Υπουργός Αμυνας «μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα παραμείνει ασφαλής και ικανή να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια. Με όραμα, συνέπεια και συνεργασία, μπορούμε να οικοδομήσουμε μια νέα εποχή για την κυπριακή άμυνα, μια άμυνα σύγχρονη, ευέλικτη και σε συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς αυτόνομη» κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου κ. Τζοζέφ Σαάντι, στο Προεδρικό Μέγαρο.  

