Δώδεκα χρόνια στην φυλακή: Ένοχη 39χρονη για εισαγωγή 22 κιλών κάνναβης μέσω αεροδρομίου - Δείτε φωτογραφίες

Η υπόθεση αφορά την εισαγωγή, τον περασμένο Αύγουστο, μεγάλης ποσότητας κάνναβης μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες και αξιολόγηση στοιχείων στο πλαίσιο της συνεργασίας της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) με τις Τελωνειακές Αρχές, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης μικτού βάρους 22 κιλών και 546 γραμμαρίων περίπου.

Τα ναρκωτικά βρέθηκαν μέσα σε 40 συσκευασίες που εντοπίστηκαν στην αποσκευή της 39χρονης, η οποία είχε αφιχθεί στο αεροδρόμιο από χώρα του εξωτερικού. Η γυναίκα συνελήφθη επί τόπου για διευκόλυνση των ανακρίσεων και οδηγήθηκε ενώπιον Δικαστηρίου, το οποίο σήμερα επέβαλε την ποινή των 12 ετών φυλάκισης.

Η Αστυνομία, επαναλαμβάνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην καταπολέμηση της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στην προστασία της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της χρήσης και εμπορίας τους.