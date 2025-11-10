Ποιοι ζουν νόμιμα στην Κύπρο: Οι αριθμοί πίσω από τη νέα εικόνα της μετανάστευσης

Ο Υφυπουργός, Νικόλας Ιωαννίδης, εξήγησε ότι στην πλειοψηφία τους τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται στην Κύπρο με άδειες εργασίας σε οικιακή και γενική απασχόληση, όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση, ως μέλη διεθνών εταιρειών, ως φοιτητές, αλλά και ως μέλη οικογενειών Κυπρίων υπηκόων και υπηκόων ΕΕ. Σημείωσε, δε ότι καταγράφηκε μείωση στον αριθμό των προσώπων με καθεστώς διεθνούς προστασίας.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τις εθνικότητες των προσώπων αυτών, οι 40.735 είναι Ρώσοι (περίπου 23% του συνόλου), αριθμός έως τρεις ή τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό άλλων εθνικοτήτων. Ακολουθούν οι υπήκοοι του ΗΒ, οι οποίοι ανέρχονται σε 16.279, οι υπήκοοι Νεπάλ στους 15.607, οι υπήκοοι Ινδίας στους 14.237, οι υπήκοοι Συρίας στους 12.868, οι υπήκοοι Κίνας στους 9.407, οι υπήκοοι Σρι Λάνκα στους 8.895, οι υπήκοοι Φιλιππίνων στους 8.807, οι υπήκοοι Ουκρανίας στους 6.172, οι υπήκοοι Αιγύπτου στους 4.860 και 37.810 υπήκοοι άλλων χωρών.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης στη συνεδρίαση, πέραν των 175.677 προσώπων, βρίσκονται νόμιμα στην Κύπρο ακόμα 16.000 πρόσωπα για τα οποία εκκρεμεί η εξέταση αίτησης για διεθνή προστασία, καθώς και ακόμα 6000 πρόσωπα που έχουν προχωρήσει με ένσταση μετά από απόρριψη της αίτησης, τα οποία επίσης διαμένουν νόμιμα στην χώρα.

Στην πλειοψηφία τους τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τον υπολογισμό του αριθμού των παράνομα διαμενόντων στην Δημοκρατία. Ο κ. Ιωαννίδης εξήγησε ότι δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί ο αριθμός αυτός, καθώς αλλάζει καθημερινά ανάλογα με την ισχύ ή λήξη των αδειών παραμονής. Σημείωσε, όμως, ότι ο αριθμός είναι σημαντικά μειωμένος, δεδομένης της μείωσης παράτυπων αφίξεων και αιτήσεων διεθνούς προστασίας κατά 89% από το 2022, αλλά και των αριθμών ρεκόρ σε αναχωρήσεις, όπως είπε.

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι οι αναχωρήσεις ανήλθαν το 2024 σε 10.944, ενώ μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 έφτασαν τις 10.628, γεγονός που δείχνει ότι ο περσινός αριθμός θα ξεπεραστεί, όπως είπε. Στο σύνολο του 2025, το 74% των αναχωρήσεων αφορούν εθελούσιες επιστροφές, το 22% αναγκαστικές επιστροφές και το 4% μετεγκαταστάσεις.

Ειδικά για τις περιπτώσεις Σύριων, ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι εκδόθηκε πενταπλάσιος αριθμός αποφάσεων επιστροφής, σε σχέση με τις νέες αιτήσεις ασύλου από Σύριους. Όπως είπε, στο πρόγραμμα κινήτρων για οικειοθελή επαναπατρισμό, το οποίο ήταν σε ισχύ μέχρι τον περασμένο Αύγουστο, ανταποκρίθηκαν περισσότερα από 800 άτομα. Συνολικά, ανέφερε, από την αλλαγή του καθεστώτος στη Συρία στις 9/12/2024 μέχρι σήμερα, έχουν αποχωρήσει από την Κύπρο 4007 Σύριοι.

Πάντως, ο Υφυπουργός εξήγησε ότι ασφαλέστερη εικόνα για τον αριθμό των προσώπων που διαμένουν παράνομα στη Δημοκρατία θα μπορεί να έχουν οι υπηρεσίες με την ολοκλήρωση της ετοιμασίας των πληροφοριακών συστημάτων που θα είναι σε θέση να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται και υπό ποιο καθεστώς ένας αλλοδαπός, από τη στιγμή που εισέρχεται στη χώρα.

Εξάλλου, μέσω της ψηφιοποίησης όλων των στοιχείων και διαδικασιών στις υπηρεσίες και του Υφυπουργείου, θα διευκολυνθεί και ο συντονισμός μεταξύ όλων των υπηρεσιών του κράτους που σχετίζονται με την παραμονή αλλοδαπών στη χώρα, όπως εξήγησε ο κ. Ιωαννίδης, επισημαίνοντας ότι η διαλειτουργικότητα στα θέματα της μεταναστευτικής πολιτικής είναι από τους βασικούς στόχους του Υφυπουργείου, ο οποίος έχει αρχίσει να υλοποιείται, όπως σημείωσε.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών, ανέφερε ότι σύγχρονη τεχνολογία αξιοποιείται και για σκοπούς επιτήρησης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των παράτυπων αφίξεων. Ενδεικτικά, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι κάμερες και drones είναι σε χρήση για τον σκοπό αυτό, ενώ για την αντιμετώπιση αφίξεων διά θαλάσσης γίνονται περιπολίες στα όρια έξω από τα χωρικά ύδατα της Κύπρου.

Κληθείς από τους Βουλευτές να αναφερθεί στο μερίδιο του κόστους διαχείρισης του μεταναστευτικού που αφορά πόρους της ΕΕ, ο κ. Ιωαννίδης είπε ότι κατά μέσο όρο συνολικά το ποσοστό είναι περίπου 60%, ενώ για κάποια από τα μεγάλα έργα που αφορούν σε υποδομές φιλοξενίας, όπως τα έργα σε Πουρνάρα και Λίμνες, το κόστος καλύπτεται εξολοκλήρου και κατά 90% αντίστοιχα από την ΕΕ.

Σε ερώτηση για τον αριθμό των προσώπων στα κέντρα φιλοξενίας, είπε ότι ανέρχονται σε 400 στο Πουρνάρα, σε 269 στην Κοφίνου και σε 227 στις Λίμνες, ενώ υπάρχουν 167 ασυνόδευτοι ανήλικοι σε διάφορες δομές και ακόμα 58 σε αναμονή στο Κέντρο Πουρνάρα. Ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε ότι με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης των υποδομών στο Πουρνάρα εντός του 2025, θα καταστεί δυνατή και η διεκπεραίωση διαδικασιών διαλογής και ταυτοποίησης εκεί, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να συρρικνωθεί ο χρόνος αναμονής και παραμονής.

Αναφορικά με το έργο στις Λίμνες, είπε ότι το Κέντρο Φιλοξενίας για τους Αιτούντες Άσυλο, με χωρητικότητα 1000 κλινών, θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 2026, ενώ το Προαναχωρησιακό Κέντρο για κράτηση των ατόμων που θα επαναπατρίζονται, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, καθώς αποτελεί και προϋπόθεση για πρόοδο σε ό,τι αφορά την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν.

Ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε και στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας από υπηκόους τρίτων χωρών, σημειώνοντας ότι ήταν εξαρχής προτεραιότητα του Υφυπουργείου. Εξήγησε ότι η απέλαση και ο τερματισμός καθεστώτος προστασίας σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος, θα είναι αποτρεπτικός παράγοντας, σημειώνοντας ότι αυτό προβλέπεται και από τη Σύμβαση της Γενεύης και από το δίκαιο της ΕΕ.

Είπε ότι δεν έγινε ολοκληρωμένη ενσωμάτωση στην οικεία νομοθεσία των προνοιών αυτών και γι’ αυτό δεν ισχύει για τη συμπληρωματική προστασία στην Κύπρο. Ανέφερε ότι σε επίπεδο ΕΕ εξετάζεται το ενδεχόμενο για αναγκαστικές επιστροφές υπηκόων Αφγανιστάν και Συρίας που διαπράττουν αδικήματα. Σημείωσε, πάντως, ότι για τους κατόχους άδειας εργασίας, υφίσταται η δυνατότητα ανάκλησης καθεστώτος σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος, ακόμα και χωρίς καταδίκη. Με τη διάπραξη αδικήματος από αλλοδαπό, προτεραιότητα έχει η ποινική διαδικασία, είπε.

Προϋπολογισμός στα €75,3 εκ. με προτεραιότητες για Σύμφωνο ΕΕ

Ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου για το 2026 ανέρχεται σε €75,3 εκατομμύρια, αυξημένος κατά περίπου €20 εκατομμύρια σε σχέση με το 2025, όπως ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης, σημειώνοντας ότι η αύξηση αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για εκσυγχρονισμό. «Το 35% του προϋπολογισμού, ήτοι €26,2 εκατομμύρια, αφορά σε αναπτυξιακές δαπάνες, εστιάζοντας σε έργα υποδομής και ψηφιακών συστημάτων», είπε και πρόσθεσε ότι «από αυτό το ποσό, €17,3 εκατομμύρια δεσμεύονται για την αναβάθμιση των υποδομών, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται».

Εξήγησε, ακόμα, ότι €7,11 εκατομμύρια κατευθύνονται στην ανάληψη της αρμοδιότητας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, στο πλαίσιο της οποίας θα προωθηθούν περαιτέρω δράσεις. Ακόμα, είπε ότι €8 εκατομμύρια από τις τακτικές δαπάνες ενισχύουν την πολιτική επιστροφών, για την οποία αναμένεται να διατεθούν κατά το 2026 και περί τα €20 εκατομμύρια από ευρωπαϊκά ταμεία. «Ο σχεδιασμός μας υποστηρίζεται ενεργά από ισχυρή συγχρηματοδότηση των ευρωπαϊκών ταμείων Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) και Border Management and Visa Instrument (BMVI), καθώς επίσης και από χρηματοδότηση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από τον Ιανουάριο του 2026, επεσήμανε ως ιδιαίτερα σημαντικό ότι παράλληλα ξεκινά η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. «Οι βασικοί μας στόχοι εστιάζουν στην Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, όπου θα εργαστούμε για την επιτυχή εφαρμογή του Συμφώνου, την ταχεία προώθηση εκκρεμών νομοθετικών φακέλων, την ενίσχυση νόμιμων οδών μετανάστευσης, και την προώθηση αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες», είπε.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, εξέφρασε ικανοποίηση για «τα πολύ καλά αποτελέσματα που βλέπουμε στον τομέα του μεταναστευτικού εν έτει 2025», παραπέμποντας στα στοιχεία για μείωση αφίξεων και αιτήσεων ασύλου, που παρουσίασε ο Υφυπουργός, τα οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

«Εξακολουθεί όμως το μεταναστευτικό να αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα που απασχολεί τη χώρα και τους πολίτες και δικαίως τους απασχολεί», συνέχισε. Σημείωσε ότι το ΔΗΚΟ εξέφρασε την πρόθεση να υποστηρίξει την προτεινόμενη νομοθεσία που αφορά την δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αφαιρεί το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαπράττουν σοβαρά ποινικά αδικήματα, «ρύθμιση η οποία βασίζεται πάνω στο Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο, επιτρέπεται από το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζεται στη χώρα μας», όπως εξήγησε.

«Αυτό θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θα βοηθήσει στις αρχές να χειριστούν τα θέματα του μεταναστευτικού, τα θέματα του εγκλήματος, αλλά και να παρέχει πιο αποτελεσματική προστασία σε αυτούς που πραγματικά αναζητούν την προσφυγική προστασία και την προστασία του αιτητή ασύλου στο έδαφος της χώρας μας, αυτούς που πραγματικά το δικαιούνται και το έχουν ανάγκη», πρόσθεσε.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ανέφερε σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση ότι «για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, το μεταναστευτικό αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα» και ότι «απαιτεί μια πολιτική αποτελεσματική, αυστηρή και ταυτόχρονα δίκαιη».

Σημείωσε ότι «η Δημοκρατία οφείλει να στηρίζει όσους πραγματικά χρειάζονται διεθνή προστασία, ενώ παράλληλα να αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα τις παράνομες ροές και τα κυκλώματα διακίνησης» και αναγνώρισε ως θετικό το ότι «η σημερινή Κυβέρνηση συνεχίζει και ενισχύει τις πολιτικές που δρομολόγησε η προηγούμενη διακυβέρνηση, σε συντονισμό με τις πρωτοβουλίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια».

Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι ο ΔΗΣΥ θα στηρίζει «κάθε εθνική προσπάθεια για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού, μακριά από τις αδιέξοδες πολιτικές είτε της ανεύθυνης Αριστεράς είτε της δημαγωγικής Ακροδεξιάς».

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, εστίασε στα ζητήματα υποδοχής και φιλοξενίας, στις διαδικασίες παραχώρησης ασύλου, στην ένταξη προσώπων που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία, στον αριθμό των επιστροφών παράνομα διαμενόντων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, καθώς και τον αριθμό αιτήσεων ασύλου που εκκρεμούν.

Υπογράμμισε «ότι το μεταναστευτικό είναι ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μονοδιάστατα», υπενθύμισε ότι το ΑΚΕΛ από το 2016 κατήγγειλε «το περιεχόμενο της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, η οποία αποτελεί προϊόν ενός αδίστακτου παζαριού μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυρας που δεν συνάδει με διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες και το άσυλο».

Είπε, ακόμα, ότι στο πλαίσιο συζήτησης για το μεταναστευτικό στην Ολομέλεια «ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ κάλεσε εκ νέου την Κυβέρνηση και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να αποταθούν όλοι μαζί στην ΕΕ και να θέσουν αυτή τη θέση, ως επίσημη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όμως, δεν ανταποκρίθηκε κανένας και θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί»

Αναφερόμενη στον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου, είπε ότι «η πολιτική του κράτους οφείλει να στηρίζεται σε τέσσερις αλληλένδετους πυλώνες: την υποδοχή των μεταναστών και αιτητών ασύλου στην Κυπριακή Δημοκρατία με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ταχεία και δίκαιη εξέταση των αιτήσεων ασύλου, τις πολιτικές εθελούσιας επιστροφής και τον επαναπατρισμό που πρέπει να διέπονται από τις αρχές του δικαίου και την συμπερίληψη των ανθρώπων που παραμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην κυπριακή κοινωνία με όρους αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής».

Επισημαίνοντας ότι στον χειρισμό των αιτήσεων ασύλου «απαιτείται συνέπεια, σχέδιο και διαφάνεια», η κ. Νικολάου δήλωσε ότι υπάρχει «ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μεταναστευτικής πολιτικής, που να περιλαμβάνει δράσεις για το άσυλο και την ένταξη, επαρκή στελέχωση των δομών, γρήγορες και δίκαιες διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων, ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής και διαβίωσης».

Σημείωσε, πάντως, ότι «επί της συνολικής εικόνας του Προϋπολογισμού του Υφυπουργείου, σειρά ζητημάτων που θέσαμε στον Υφυπουργό Μετανάστευσης τυγχάνουν μιας μεταχείρισης διαφορετικής σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν», υπογραμμίζοντας, όμως και την ανάγκη για δράσεις για πάταξη της αδήλωτης εργασίας και των κυκλωμάτων διακίνησης, αλλά και διαφανή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, είπε ότι το κόμμα του είχε προειδοποιήσει για τις συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης και ότι έχει καταθέσει και εισηγήσεις αλλά και προτάσεις νόμου για την αντιμετώπιση του προβλήματος, επισημαίνονται ότι αυτό «εργαλειοποιείται πολύ συγκεκριμένα από την κατοχική Τουρκία».

Συνέχισε λέγοντας ότι «πολλά από αυτά που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα ήταν προτάσεις του ΕΛΑΜ» και εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι «περίπου 200.000 πολίτες που βρίσκονται σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι πολίτες τρίτων χωρών χωρίς να περιλαμβάνονται μέσα οι παράνομοι μετανάστες», λέγοντας ότι το ΕΛΑΜ ανησυχεί για τις συνέπειες στα σχολεία, στα νοσοκομεία, σε χώρους εργασίας και σε γειτονιές. «Το ΕΛΑΜ επιμένει στην εφαρμογή αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής και στις άμεσες και μαζικές απελάσεις όσων έχουν βρεθεί παράνομα στην πατρίδα μας», κατέληξε

Σε ερώτηση αν εκφράζει την ίδια ανησυχία και για αλλοδαπούς που προέρχονται από χώρες της Ευρώπης, όπως το ΗΒ και η Ουκρανία, ή από τη Ρωσία, που συνολικά αριθμούν πέραν των 60.000 προσώπων, είπε είναι ίδια ανησυχία, προσθέτοντας χαρακτηριστικά «δεν είμαστε επιλεκτικοί». Συνέχισε λέγοντας ότι «μας ανησυχεί το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι βρίσκονται στην πατρίδα μας», σημειώνοντας ότι έχουν στενές σχέσεις με την Τουρκία και «ψηλό εγκληματικό προφίλ».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι «η ίδρυση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας το 2024 από τη Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, κρίνεται πετυχημένη εκ του αποτελέσματος». Υπογράμμισε, δε, τη σημασία των μειωμένων αφίξεων και αιτήσεων ασύλου, εν μέσω εμπόλεμων συνθηκών στην περιοχή μας. «Στα θετικά καταγράφουμε τη μείωση του χρόνου εξέτασης αιτημάτων ασύλου από ένα μέχρι τρεις μήνες και γενικά την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας», συνέχισε.

«Καλέσαμε τον Υφυπουργό, στα πλαίσια της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως προωθήσουμε το θέμα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο όπως ακριβώς υιοθετήθηκε από τη διακήρυξη στην Κοπεγχάγη και να υλοποιηθούν μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα και ενός ολοκληρωμένου Κανονισμού για τις επιστροφές», σημείωσε.

Αναφέρθηκε, ακόμα, στην ανάγκη για αυστηρή και αποτελεσματική αντιμετώπιση ατόμων με εγκληματική ή παραβατική συμπεριφορά, για επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής, και για διαχείριση των περιστατικών βίας από ασυνόδευτους ανήλικους.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ότι «το μεταναστευτικό είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα με πολλαπλές κοινωνικές και οικονομικές και όχι μόνο διαστάσεις» και ότι «δεν επιλύεται και δεν αντιμετωπίζεται ούτε με μαγικά και άμεσα μέτρα, ούτε με ρατσιστικά μέτρα, αλλά με έναν ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σχεδιασμό».

Σημείωσε ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει σημαντικά θετικά μέτρα για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος και ειδικά της παράνομης οικονομικής μετανάστευσης, όπως είπε, επισημαίνοντας ότι «αρκετά από τα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν ήταν προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν από την πλευρά της ΕΔΕΚ».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη να εστιάσει η Κυβέρνηση «στους τρόπους ανάπτυξης συγκεκριμένων αστικών περιοχών οι οποίες έχουν μετατραπεί σε γκέτο παράνομων ή νόμιμων μεταναστών», παράλληλα με τη μέριμνα για δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης.

«Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σωστός ο διαχωρισμός ανάμεσα στους νόμιμους μετανάστες που έρχονται για εργασιακούς λόγους, ανάμεσα στους πολιτικούς πρόσφυγες που πρέπει να έχουν έναν διαφορετικό καθεστώς προστασίας των ανθρωπίνων και όχι μόνο δικαιωμάτων τους, και ανάμεσα στους παράνομους οικονομικούς μετανάστες, όπου η διαχείριση πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική», κατέληξε ο κ. Σιζόπουλος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ