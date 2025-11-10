Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΔεκάδες κρατούμενοι εντοπίστηκαν απαγχονισμένοι σε φυλακή στον Ισημερινό
ΔΙΕΘΝΗ

Δεκάδες κρατούμενοι εντοπίστηκαν απαγχονισμένοι σε φυλακή στον Ισημερινό

 10.11.2025 - 18:17
Δεκάδες κρατούμενοι εντοπίστηκαν απαγχονισμένοι σε φυλακή στον Ισημερινό

Τουλάχιστον 31 κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί σε φυλακή στο νότιο Ισημερινό, μεταξύ των οποίων 27 που είχαν κρεμαστεί, ανέφεραν οι Αρχές της χώρας.

Τέσσερις κρατούμενοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ μελών αντίπαλων συμμοριών στη φυλακή El Oro στην πόλη Ματσάλα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το BBC, λίγες ώρες αργότερα οι φρουροί ασφαλείας που είχαν ειδοποιηθεί για νέο ξέσπασμα βίας μεταξύ των συμμοριών βρήκαν τους κρατούμενους απαγχονισμένους στον τρίτο όροφο του κτιρίου.

Οι συγκρούσεις φαίνεται ότι προκλήθηκαν από τα σχέδια μεταφοράς ορισμένων κρατουμένων σε νεόκτιστη φυλακή.

Οι φυλακές της χώρας, που έχουν πολλούς περισσότερους κρατούμενους από το προβλεπόμενο, έχουν αποτελέσει θέατρο θανατηφόρων ταραχών και συγκρούσεων συμμοριών. Εκατοντάδες είναι οι νεκροί κρατούμενοι τα τελευταία χρόνια.

Μόλις πριν από δύο μήνες, τον Σεπτέμβριο, στην ίδια φυλακή είχαν σκοτωθεί 13 κρατούμενοι και ένας φρουρός σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Οι συγγενείς των κρατουμένων έχουν ζητήσει τον διαχωρισμό των αντίπαλων συμμοριών, ενώ οι κάτοικοι της Ματσάλα ζητούν τη μετεγκατάσταση της φυλακής, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης τους.

Μία νέα φυλακή υψίστης ασφαλείας αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Νοεμβρίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τορναρίτης: Πότε κατατίθεται επίσημα το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» - «Θα είμαι το αντίπαλο δέος…η αξιοπρέπεια σηκώνεται όρθια»
Φόνος στη Λεμεσό: Διασκέδαζαν με το θύμα οι τρεις ύποπτες πριν το έγκλημα - Μαρτυρίες για καβγά στο διαμέρισμα
Αποκάλυψη βόμβα: Κύπρια ηθοποιός χώρισε με τον σύζυγο και πατέρα του παιδιού της - Θα συζητηθεί
Έβαλαν φωτιά σε όχημα 27χρονης τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή
Φωτοβολταϊκά: «Έντονο το ενδιαφέρον για net metering» - Πότε «κλείνουν» τα κονδύλια – Τι ισχύει για τις περικοπές τον χειμώνα
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό διακινούσε τα ναρκωτικά ο ρασοφόρος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ποιοι ζουν νόμιμα στην Κύπρο: Οι αριθμοί πίσω από τη νέα εικόνα της μετανάστευσης

 10.11.2025 - 18:05
Επόμενο άρθρο

Χρήστος Στυλιανίδης: «Επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση – Αν προκληθώ, θα μιλήσω για το Κραν Μοντανά»

 10.11.2025 - 18:44
Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

Στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, σε συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

  •  10.11.2025 - 14:08
Μητέρα Κυριάκου Όξινου: «Τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν» - «Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη θα πάμε στο ΕΔΑΔ»

Μητέρα Κυριάκου Όξινου: «Τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν» - «Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη θα πάμε στο ΕΔΑΔ»

  •  10.11.2025 - 17:08
Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

  •  10.11.2025 - 16:11
Χρήστος Στυλιανίδης: «Επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση – Αν προκληθώ, θα μιλήσω για το Κραν Μοντανά»

Χρήστος Στυλιανίδης: «Επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση – Αν προκληθώ, θα μιλήσω για το Κραν Μοντανά»

  •  10.11.2025 - 18:44
Δώδεκα χρόνια στην φυλακή: Ένοχη 39χρονη για εισαγωγή 22 κιλών κάνναβης μέσω αεροδρομίου - Δείτε φωτογραφίες

Δώδεκα χρόνια στην φυλακή: Ένοχη 39χρονη για εισαγωγή 22 κιλών κάνναβης μέσω αεροδρομίου - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.11.2025 - 17:35
Απίστευτο και όμως Κυπριακό: Άλλαξε τους αερόσακους, πέρασε ΜΟΤ… και τώρα κινδυνεύει να του το ακυρώσουν επειδή το σύστημα δεν ενημερώθηκε

Απίστευτο και όμως Κυπριακό: Άλλαξε τους αερόσακους, πέρασε ΜΟΤ… και τώρα κινδυνεύει να του το ακυρώσουν επειδή το σύστημα δεν ενημερώθηκε

  •  10.11.2025 - 12:16
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

  •  10.11.2025 - 16:18
Mαυρίκιος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σώθηκε από θαύμα - «Έσβησαν όλα»

Mαυρίκιος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σώθηκε από θαύμα - «Έσβησαν όλα»

  •  10.11.2025 - 12:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα