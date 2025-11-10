Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΧρήστος Στυλιανίδης: «Επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση – Αν προκληθώ, θα μιλήσω για το Κραν Μοντανά»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρήστος Στυλιανίδης: «Επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση – Αν προκληθώ, θα μιλήσω για το Κραν Μοντανά»

 10.11.2025 - 18:44
Χρήστος Στυλιανίδης: «Επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση – Αν προκληθώ, θα μιλήσω για το Κραν Μοντανά»

Σκληρή απάντηση έδωσε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων (2014-2019) Χρήστος Στυλιανίδης, μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη στάση του στο Κραν Μοντανά και τις αναφορές του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Ο κ. Στυλιανίδης κάνει λόγο για «πολιτική και ηθική εξόντωση» του ίδιου από «ένα σύστημα που καθοδηγεί ο τέως πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης», ο οποίος –όπως αναφέρει– «έφερε την Κύπρο σε απόλυτη ανυποληψία λόγω σοβαρών θεμάτων διαφθοράς».

«Κάποιοι επιχειρούν σε επίπεδο κουτσομπολιού να βάλουν στο στόμα μου λέξεις και απόψεις που ποτέ δεν είπα», σημειώνει στη δήλωσή του, καλώντας όσους επικαλούνται γεγονότα να δώσουν στη δημοσιότητα τα πρακτικά της σχετικής συζήτησης στο Κολλέγιο των Επιτρόπων, μετά το Κραν Μοντανά.

«Μέχρι στιγμής δεν έχω μιλήσει δημοσίως για τα γεγονότα στο Κραν Μοντανά. Η σιωπή για μένα ήταν εθνική ευθύνη. Αν προκληθώ περισσότερο θα αποφασίσω τι θα είναι καλύτερο με κριτήριο την επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης, καταλήγοντας ότι «συνεχίζει τον αγώνα του για την αλήθεια και για μια ενωμένη, ευρωπαϊκή Κύπρο».

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Η τοποθέτηση Στυλιανίδη ήρθε ως απάντηση στη δημόσια αναφορά του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή «Τετ α τετ» στον Άλφα, παρέπεμψε σε δηλώσεις του τέως διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη σχετικά με τον Χρήστο Στυλιανίδη και την τότε Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι. Ο κ. Μαυρογιάννης, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», διευκρίνισε ότι η σχετική συζήτηση έγινε φέτος και ότι επί της ουσίας τα λεγόμενα του τέως Προέδρου «δεν είναι λάθος», χωρίς όμως να επηρεάζουν τις σχέσεις των δύο ανδρών.

Παράλληλα, τόνισε ότι η αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά οφείλεται στην άρνηση της Τουρκίας να δεχθεί αλλαγές στο σύστημα εγγυήσεων και την παρουσία στρατευμάτων, και όχι στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Ο κ. Μαυρογιάννης επανέλαβε την εκτίμησή του προς τον Χρήστο Στυλιανίδη, χαρακτηρίζοντάς τον «σημαντικό κεφάλαιο για τον τόπο».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τορναρίτης: Πότε κατατίθεται επίσημα το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» - «Θα είμαι το αντίπαλο δέος…η αξιοπρέπεια σηκώνεται όρθια»
Φόνος στη Λεμεσό: Διασκέδαζαν με το θύμα οι τρεις ύποπτες πριν το έγκλημα - Μαρτυρίες για καβγά στο διαμέρισμα
Αποκάλυψη βόμβα: Κύπρια ηθοποιός χώρισε με τον σύζυγο και πατέρα του παιδιού της - Θα συζητηθεί
Έβαλαν φωτιά σε όχημα 27χρονης τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή
Φωτοβολταϊκά: «Έντονο το ενδιαφέρον για net metering» - Πότε «κλείνουν» τα κονδύλια – Τι ισχύει για τις περικοπές τον χειμώνα
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό διακινούσε τα ναρκωτικά ο ρασοφόρος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεκάδες κρατούμενοι εντοπίστηκαν απαγχονισμένοι σε φυλακή στον Ισημερινό

 10.11.2025 - 18:17
Επόμενο άρθρο

Μετά το «πειραγμένο» βίντεο, ο Τραμπ απαιτεί συγγνώμη και απόσυρση του ντοκιμαντέρ από το BBC - Απειλεί με αγωγή 1 δισ. Δολαρίων

 10.11.2025 - 19:04
Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

Στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, σε συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

  •  10.11.2025 - 14:08
Μητέρα Κυριάκου Όξινου: «Τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν» - «Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη θα πάμε στο ΕΔΑΔ»

Μητέρα Κυριάκου Όξινου: «Τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν» - «Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη θα πάμε στο ΕΔΑΔ»

  •  10.11.2025 - 17:08
Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

  •  10.11.2025 - 16:11
Χρήστος Στυλιανίδης: «Επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση – Αν προκληθώ, θα μιλήσω για το Κραν Μοντανά»

Χρήστος Στυλιανίδης: «Επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση – Αν προκληθώ, θα μιλήσω για το Κραν Μοντανά»

  •  10.11.2025 - 18:44
Δώδεκα χρόνια στην φυλακή: Ένοχη 39χρονη για εισαγωγή 22 κιλών κάνναβης μέσω αεροδρομίου - Δείτε φωτογραφίες

Δώδεκα χρόνια στην φυλακή: Ένοχη 39χρονη για εισαγωγή 22 κιλών κάνναβης μέσω αεροδρομίου - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.11.2025 - 17:35
Απίστευτο και όμως Κυπριακό: Άλλαξε τους αερόσακους, πέρασε ΜΟΤ… και τώρα κινδυνεύει να του το ακυρώσουν επειδή το σύστημα δεν ενημερώθηκε

Απίστευτο και όμως Κυπριακό: Άλλαξε τους αερόσακους, πέρασε ΜΟΤ… και τώρα κινδυνεύει να του το ακυρώσουν επειδή το σύστημα δεν ενημερώθηκε

  •  10.11.2025 - 12:16
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

  •  10.11.2025 - 16:18
Mαυρίκιος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σώθηκε από θαύμα - «Έσβησαν όλα»

Mαυρίκιος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σώθηκε από θαύμα - «Έσβησαν όλα»

  •  10.11.2025 - 12:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα