Χρήστος Στυλιανίδης: «Επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση – Αν προκληθώ, θα μιλήσω για το Κραν Μοντανά»

Ο κ. Στυλιανίδης κάνει λόγο για «πολιτική και ηθική εξόντωση» του ίδιου από «ένα σύστημα που καθοδηγεί ο τέως πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης», ο οποίος –όπως αναφέρει– «έφερε την Κύπρο σε απόλυτη ανυποληψία λόγω σοβαρών θεμάτων διαφθοράς».

«Κάποιοι επιχειρούν σε επίπεδο κουτσομπολιού να βάλουν στο στόμα μου λέξεις και απόψεις που ποτέ δεν είπα», σημειώνει στη δήλωσή του, καλώντας όσους επικαλούνται γεγονότα να δώσουν στη δημοσιότητα τα πρακτικά της σχετικής συζήτησης στο Κολλέγιο των Επιτρόπων, μετά το Κραν Μοντανά.

«Μέχρι στιγμής δεν έχω μιλήσει δημοσίως για τα γεγονότα στο Κραν Μοντανά. Η σιωπή για μένα ήταν εθνική ευθύνη. Αν προκληθώ περισσότερο θα αποφασίσω τι θα είναι καλύτερο με κριτήριο την επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης, καταλήγοντας ότι «συνεχίζει τον αγώνα του για την αλήθεια και για μια ενωμένη, ευρωπαϊκή Κύπρο».

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Η τοποθέτηση Στυλιανίδη ήρθε ως απάντηση στη δημόσια αναφορά του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή «Τετ α τετ» στον Άλφα, παρέπεμψε σε δηλώσεις του τέως διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη σχετικά με τον Χρήστο Στυλιανίδη και την τότε Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι. Ο κ. Μαυρογιάννης, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», διευκρίνισε ότι η σχετική συζήτηση έγινε φέτος και ότι επί της ουσίας τα λεγόμενα του τέως Προέδρου «δεν είναι λάθος», χωρίς όμως να επηρεάζουν τις σχέσεις των δύο ανδρών.

Παράλληλα, τόνισε ότι η αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά οφείλεται στην άρνηση της Τουρκίας να δεχθεί αλλαγές στο σύστημα εγγυήσεων και την παρουσία στρατευμάτων, και όχι στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Ο κ. Μαυρογιάννης επανέλαβε την εκτίμησή του προς τον Χρήστο Στυλιανίδη, χαρακτηρίζοντάς τον «σημαντικό κεφάλαιο για τον τόπο».