Δελτία Τύπου
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

To εμβληματικό Toyota Hilux περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

 11.11.2025 - 09:32
To εμβληματικό Toyota Hilux περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

Η Toyota ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Hilux, παρουσιάζοντας τη ένατη γενιά του μοντέλου. Ένα μοντέλο που έχει ταυτιστεί με τη δύναμη, την αξιοπιστία και την αντοχή. Το νέο Hilux δεν είναι απλώς μια εξέλιξη της προηγούμενης γενιάς. Είναι μια ολική αναγέννηση, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία του αποκτά ηλεκτρική (BEV) αλλά και υδρογονοκίνητη (FCEV) έκδοση.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη “Multipath Strategy” της Toyota, τη φιλοσοφία που αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει μία λύση για όλους. Έτσι, το νέο Hilux θα προσφέρεται με πολλαπλές επιλογές κινητήρων όπως ηλεκτρικό, υβριδικό 48V, πετρελαιοκίνητο και βενζινοκίνητο. Εκδόσεις κινητήρων που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες και τις συνθήκες κάθε αγοράς ενώ παράλληλα ενισχύεται τη θέση του Hilux ως το πιο ευέλικτο και ολοκληρωμένο pick-up στην κατηγορία του.

Σχεδιαστικά, το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, με νέους λεπτούς προβολείς και μια κεντρική μπάρα που φιλοξενεί το λογότυπο TOYOTA, παραπέμποντας σε κλασικά pick-up της μάρκας. Στην ηλεκτρική έκδοση, η παραδοσιακή γρίλια απουσιάζει για βελτίωση της αεροδυναμικής, ενώ οι τροχοί διαθέτουν ειδική σχεδίαση για ηλεκτρικά οχήματα.

Το σύγχρονο εσωτερικό διαθέτει επιρροές από το νέο Land Cruiser. Κυριαρχεί η οριζόντια σχεδίαση της κονσόλας, ενώ ο οδηγός έχει μπροστά του έναν 12,3 ιντσών ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη multimedia ίδιου μεγέθους. Το σύστημα πολυμέσων υποστηρίζει ασύρματο φορτιστή και θύρες USB για τους πίσω επιβάτες.

Το νέο Hilux είναι πλήρως διασυνδεδεμένο μέσω της εφαρμογής MyToyota, προσφέροντας απομακρυσμένες λειτουργίες και πρόσβαση σε δεδομένα για έως 10 οχήματα, ιδανικό για στόλους και επαγγελματίες. Παράλληλα, το αναβαθμισμένο πακέτο Toyota T-Mate περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης: από Blind Spot Monitor και Safe Exit Assist, μέχρι Emergency Driving Stop System και Proactive Driving Assist. Οι ενημερώσεις γίνονται πλέον over-the-air, εξασφαλίζοντας συνεχή εξέλιξη του λογισμικού.

Το πιο σημαντικό στοιχείο στη νέα γενιά είναι η προσθήκη της ηλεκτρικής έκδοσης. Διατηρεί τη χαρακτηριστική body-on-frame δομή του και την εκτός δρόμου ικανότητα που αποτελεί σήμα κατατεθέν του, με ειδική θωράκιση για την προστασία της μπαταρίας από νερό ή χτυπήματα. Η ικανότητα διάβασης νερού παραμένει ίδια με εκείνη του θερμικού Hilux.

Το ηλεκτρικό σύστημα περιλαμβάνει μπαταρία 59,2 kWh και δύο eAxles, έναν εμπρός και έναν πίσω, που προσφέρουν μόνιμη τετρακίνηση. Η ροπή φτάνει τα 205 Nm εμπρός και 268 Nm πίσω, ενώ η αυτονομία προσεγγίζει τα 240 km (WLTP). Η ωφέλιμη φόρτωση φτάνει τα 715 kg και το μέγιστο ρυμουλκούμενο βάρος τα 1.600 kg. Το βάρος των πωλήσεων στην Ευρώπη αναμένεται να σηκώσει η έκδοση Hilux Hybrid 48V, που αναμένεται στην Κύπρο το φθινόπωρο του 2026.

Ο συνδυασμός ενός πετρελαιοκινητήρα 2.8 λίτρων και ενός υβριδικού συστήματος χαρίζει ομαλή, αθόρυβη και πιο αποδοτική λειτουργία, τόσο στην πόλη όσο και εκτός δρόμου. Η μπαταρία τοποθετείται κάτω από τα πίσω καθίσματα, χωρίς απώλεια χώρου, ενώ η ικανότητα φόρτωσης (έως 1 τόνο) και ρυμούλκησης (έως 3.500 kg) διατηρείται αναλλοίωτη. Επίσης, χάρη στη Multi-Terrain Select λειτουργία και στην πανοραμική κάμερα 360°, το Hilux Hybrid 48V προσφέρει κορυφαίο έλεγχο ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.

Όμως η Toyota δεν επαναπαύεται εδώ. Ήδη έχει ανακοινωθεί η παραγωγή της υδρογονοκίνητης έκδοσης Hilux FCEV, που θα παρουσιαστεί το 2028.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

