Φωταγώγηση στο Στρόβολο με ...ONIRAMA - Μια μαγική Xριστουγεννιάτικη βραδιά για μικρούς και μεγάλους

 11.11.2025 - 09:28
Φωταγώγηση στο Στρόβολο με ...ONIRAMA - Μια μαγική Xριστουγεννιάτικη βραδιά για μικρούς και μεγάλους

Ο Δήμος Στροβόλου ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά του και να υποδεχθεί επίσημα τα Χριστούγεννα με μια εντυπωσιακή εκδήλωση φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, η οποία αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες πολίτες.

Η μεγάλη γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, στο προαύλιο του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Κεντρικοί καλεσμένοι της βραδιάς θα είναι το δημοφιλές συγκρότημα ONIRAMA, που θα ανέβει στη σκηνή για μια ξεσηκωτική συναυλία, γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Οι ONIRAMA υπόσχονται να χαρίσουν στο κοινό ένα πραγματικά γιορτινό μουσικό ταξίδι, σηματοδοτώντας με τον πιο φωτεινό τρόπο την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

