ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος στη Λεμεσό: Είχε αίματα το πουκάμισο που φορούσε ο 30χρονος μετά το άγριο έγκλημα – Πού εντοπίστηκε το κινητό του θύματος

 11.11.2025 - 21:53
Σε σοκ εμφανίστηκαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του alpha, οι δύο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της 30χρονης

Τα άλλα δυο πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στον άγριο θανάσιμο ξυλοδαρμό της Victory Osarumen Thompson, 30 ετών από Νιγηρία εντόπισαν και συνέλαβαν τα μέλη της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λεμεσού.

Οι δυο ύποπτοι ηλικίας 30 και 31 ετών οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο διέταξε την κράτηση τους για επτά μέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ η Έρικα Καβάζη, «ο 30χρονος και η 31χρονη επίσης από τη Νιγηρία μετά τον ξυλοδαρμό της νεαρής μετέβηκαν σε άλλο σπίτι στον Άγιο Αθανάσιο. Σύμφωνα με μαρτυρία που κατέχει η αστυνομία το πουκάμισο που φορούσε ο 30χρονος είχε αίματα ενώ και οι δυο ήταν φανερά σοκαρισμένοι»

Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του ΤΑΕ Λεμεσού, Λευτέρη Κυριάκου, «εξασφαλίστηκαν τα στοιχεία τους, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και σήμερα το πρωί συνελήφθη ο 30χρονος αλλοδαπός στη Λευκωσία, από μέλη της ΑΔΕ Λευκωσίας και η 31χρονη που αναζητείτο εντοπίστηκε και παρουσιάστηκε στην ΑΔΕ Λεμεσού, όπου και συνελήφθη επίσης με δικαστικό ένταλμα»

«Από το διαμέρισμα όπου κατέληξαν οι δυο ύποπτοι παραλήφθηκαν ως τεκμήρια δύο γυναικείες τσάντες που περιείχαν το χρηματικό ποσό των €1.090. Άλλο πρόσωπο υπέδειξε στους ανακριτές περιφραγμένο χωράφι, όπου εντόπισαν ροζ σακούλα σκουπιδιών, την οποία φέρεται να πέταξε η 31χρονη και μέσα στην οποία υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Ανάμεσά τους και το κινητό του θύματος το οποίο μάζεψαν φεύγοντας από τον τόπο του εγκλήματος», σημείωσε η Έρικα Καβάζη.

Δείτε το ρεπορτάζ:

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Ανησυχία ΣΑ ΟΗΕ για Ν. Σουδάν και έκκληση για συμμετοχή γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία
 11.11.2025 - 21:43

 11.11.2025 - 21:43
EURONEWS: Η ΕΕ θα μετεγκαταστήσει αιτούντες άσυλο από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και την Ιταλία σε άλλα κράτη – μέλη
 11.11.2025 - 22:01

 11.11.2025 - 22:01
