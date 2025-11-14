Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Γιατί μερικοί άνθρωποι έχουν υψηλή χοληστερόλη παρά τον υγιεινό τρόπο ζωής; Τι λένε οι ειδικοί, τα νέα ευρήματα

 14.11.2025 - 18:48
Γιατί μερικοί άνθρωποι έχουν υψηλή χοληστερόλη παρά τον υγιεινό τρόπο ζωής; Τι λένε οι ειδικοί, τα νέα ευρήματα

Η προσεκτική διατροφή και ο υγιεινός τρόπος ζωής, πχ άσκηση, είναι κοινή πεποίθηση ότι βοηθούν στα προβλήματα χοληστερίνης. Τι γίνεται όμως αν παρόλα αυτά βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα;

Η LDL χοληστερόλη, γνωστή ως «κακή χοληστερόλη», συνδέεται συχνά με μια ανθυγιεινή διατροφή και την έλλειψη άσκησης.

Μια διεθνής μελέτη με επικεφαλής την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, εντόπισε γενετικές παραλλαγές που αυξάνουν την LDL χοληστερόλη και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ανεξάρτητα από τη διατροφή ή την καθιστική ζωή.

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή των παγκόσμιων στατιστικών θνησιμότητας.

Αν και η διατροφή και η άσκηση παραμένουν σημαντικοί παράγοντες, η γενετική προδιάθεση για συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες αναδεικνύεται ως καθοριστικό στοιχείο για την ανάπτυξη αυτών των ασθενειών, σύμφωνα με εκθέσεις της διεθνούς ομάδας επιστημόνων.

Γενετική και LDL χοληστερόλη: νέα ευρήματα

Η μελέτη με επικεφαλής τον Δρ Φρέντερικ Ροθ, καθηγητή και πρόεδρο του τμήματος υπολογιστικής και συστημικής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, κατέστησε δυνατή την ταξινόμηση σχεδόν 17.000 παραλλαγών του γονιδίου που κωδικοποιεί τον υποδοχέα LDL.

Αυτές οι παραλλαγές μπορούν να αλλάξουν το πόσο αποτελεσματικά το σώμα απομακρύνει την LDL χοληστερόλη από το αίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ακόμη και σε άτομα των οποίων τα επίπεδα LDL θεωρούνται φυσιολογικά.

«Ακόμη και με φυσιολογικά επίπεδα LDL, ένα άτομο μπορεί να διατρέχει αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής λόγω παθογόνων παραλλαγών στον υποδοχέα LDL», εξήγησε ο Ροθ. Ο πίνακας που αναπτύχθηκε από την ομάδα του αξιολογεί τον λειτουργικό αντίκτυπο κάθε παραλλαγής, παρέχοντας στους γιατρούς ένα εργαλείο για να εντοπίσουν όσους διατρέχουν υψηλό γενετικό κίνδυνο και έτσι να ξεκινήσουν έγκαιρα προληπτικές στρατηγικές.

Ο Δρ Νταν Ρόντεν , ερευνητής στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt και συν-συγγραφέας της μελέτης, τόνισε την κλινική σημασία αυτής της προόδου: «Αυτές οι βαθμολογίες επιπτώσεων παραλλαγής έχουν τη δυνατότητα να δεκαπλασιάσουν τον αριθμό των οικογενειακών διαγνώσεων υψηλής χοληστερόλης σε άτομα με μη ταξινομημένες παραλλαγές».

Ο πόρος που αναπτύχθηκε, ο οποίος αποτελεί μέρος της διεθνούς πρωτοβουλίας Atlas of Variant Effects Alliance, θα επιτρέψει στους επαγγελματίες υγείας να προβλέψουν τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων, διευκολύνοντας την πρόληψη και την έγκαιρη θεραπεία.

Λιποπρωτεΐνη Α: ο άλλος βασικός γενετικός παράγοντας

Πέρα από την LDL, η λιποπρωτεΐνη Α (LpA) τοποθετείται ως ένας άλλος σχετικός γενετικός παράγοντας στον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η LpA μοιράζεται δομικές ομοιότητες με την LDL, αλλά ενσωματώνει μια πρόσθετη πρωτεΐνη, την ApoA, η οποία της προσδίδει προφλεγμονώδεις και προπηκτικές ιδιότητες.

Επιπτώσεις για την πρόληψη και τη θεραπεία

Oι πρακτικές συστάσεις για όσους έχουν γενετική προδιάθεση για υψηλή χοληστερόλη ή υψηλή LpA επικεντρώνονται στην υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών. Αποφυγή καταχρήσεων τακτική άσκηση και ισορροπημένη διατροφή με παράλληλο έλεγχο του βάρος και της αρτηριακής πίεσης.

Επιπλέον, τονίζει τη σημασία της παρακίνησης των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων με οικογενειακό υπόβαθρο να υιοθετήσουν υγιεινούς τρόπους ζωής από μικρή ηλικία.

Αν και η γενετική μπορεί να αυξήσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ο τρόπος ζωής εξακολουθεί να είναι καθοριστικός παράγοντας για την υγεία της καρδιάς. Ο τρόπος με τον οποίο ζει ένα άτομο έχει καθοριστική επίδραση στην υγεία του, ακόμη και όταν υπάρχουν κληρονομικές προδιαθέσεις.

Πηγή: newsbomb.gr

 

