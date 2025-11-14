Πανικός στη Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου – Αναφορές για νεκρούς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του ενημερωτικού ιστοτόπου Expressen, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι είναι νεκροί και αρκετοί τραυματίες.

‼️🇸🇪 – Central Stockholm, Sweden



A public bus just rammed a bus stop at Valhallavägen in Östermalm, central Stockholm. Several ppl killed as it hit the bus shelter, acc to the police.



The bus driver was arrested and the incident is being investigated as aggravated manslaughter. pic.twitter.com/SsSNq0rzkK — David Roth-Lindberg (@RothLindberg) November 14, 2025

«Προς το παρόν, η αστυνομία δεν σχολιάζει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό, το φύλο ή τις ηλικίες των θυμάτων», αναφέρουν οι σουηδικές αρχές.

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω μια στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης σήμερα, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι προκάλεσε το συμβάν.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια της Στοκχόλμης, πέντε άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους στο ατύχημα.

Υπάρχουν τραυματίεςκαι μερικοί από αυτούς είναι σοβαρά, αναφέρει η Πυροσβεστική της Σουηδίας.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας και ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αρκετοί άνθρωποι ήταν μάρτυρες του δυστυχήματος. «Επικρατούσε απόλυτο χάος», δήλωσε η μάρτυρας Μισέλ Μακ Κι στην εφημερίδα «Aftonbladet».

Μόλις είχε κατέβει από ένα άλλο λεωφορείο όταν συνέβη το ατύχημα. Ένας γείτονας άκουσε έναν δυνατό κρότο: «Πήδηξα στο παράθυρο και είδα ένα λεωφορείο που είχε τρακάρει και αρκετούς ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος».

Μια γυναίκα που ζει κοντά λέει ότι καθόταν στον καναπέ όταν ξαφνικά άκουσε έναν κρότο έξω.

BREAKING: Bus slams into bus stop queue in Stockholm, several people dead pic.twitter.com/KY5tsIFwLF — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 14, 2025

Πηγή: newsbomb.gr