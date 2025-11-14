Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠανικός στη Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου – Αναφορές για νεκρούς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΔΙΕΘΝΗ

Πανικός στη Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου – Αναφορές για νεκρούς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 14.11.2025 - 18:15
Πανικός στη Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου – Αναφορές για νεκρούς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ένα λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου στο Έστερμαλμ, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, στο κέντρο της Στοκχόλμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ενημερωτικού ιστοτόπου Expressen, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι είναι νεκροί και αρκετοί τραυματίες.

«Προς το παρόν, η αστυνομία δεν σχολιάζει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό, το φύλο ή τις ηλικίες των θυμάτων», αναφέρουν οι σουηδικές αρχές.

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω μια στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης σήμερα, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι προκάλεσε το συμβάν.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια της Στοκχόλμης, πέντε άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους στο ατύχημα.

Υπάρχουν τραυματίεςκαι μερικοί από αυτούς είναι σοβαρά, αναφέρει η Πυροσβεστική της Σουηδίας.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας και ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αρκετοί άνθρωποι ήταν μάρτυρες του δυστυχήματος. «Επικρατούσε απόλυτο χάος», δήλωσε η μάρτυρας Μισέλ Μακ Κι στην εφημερίδα «Aftonbladet».

Μόλις είχε κατέβει από ένα άλλο λεωφορείο όταν συνέβη το ατύχημα. Ένας γείτονας άκουσε έναν δυνατό κρότο: «Πήδηξα στο παράθυρο και είδα ένα λεωφορείο που είχε τρακάρει και αρκετούς ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος».

Μια γυναίκα που ζει κοντά λέει ότι καθόταν στον καναπέ όταν ξαφνικά άκουσε έναν κρότο έξω.

Πηγή: newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Στέλνουν SMS δήθεν για διόρθωση προσωπικών στοιχείων – Φωτογραφία
Νέα άφιξη στη Λεμεσό για τους λάτρεις των μπέργκερ και όχι μόνο – Έχει και vegan επιλογές – Δείτε φωτογραφίες
Τμήμα Γεωλ. Επισκόπησης: Υπάρχει σταδιακή απόσβεση του φαινομένου της σεισμικής ακολουθίας
Φόνος Δημοσθένους: Σε αναμονή η απόφαση για κράτηση του 51χρονου
Οι διάσημοι ηθοποιοί που πέθαναν νωρίς - Ξαφνικοί θάνατοι, ασθένειες αλλά και τραγικά δυστυχήματα
«Ο γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε σε πεζοδρόμιο με…«άδεια του Δήμου» και έκοψε το πέρασμα - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θα ανακάμψει το Bitcoin; Τι προβλέπουν αναλυτές με βάση τον δείκτη SSR

 14.11.2025 - 17:55

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Περαιτέρω ενίσχυση στα θέματα μετανάστευσης με την Γερμανία – Γερμανικά στα δημόσια σχολεία – Στο φόντο σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

ΠτΔ: Περαιτέρω ενίσχυση στα θέματα μετανάστευσης με την Γερμανία – Γερμανικά στα δημόσια σχολεία – Στο φόντο σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

  •  14.11.2025 - 17:33
Πράσινο φως σε πιλοτικά έργα υδρογόνου – Στόχος το ρυθμιστικό πλαίσιο μέχρι το 2027

Πράσινο φως σε πιλοτικά έργα υδρογόνου – Στόχος το ρυθμιστικό πλαίσιο μέχρι το 2027

  •  14.11.2025 - 13:23
Τμήμα Γεωλ. Επισκόπησης: Υπάρχει σταδιακή απόσβεση του φαινομένου της σεισμικής ακολουθίας

Τμήμα Γεωλ. Επισκόπησης: Υπάρχει σταδιακή απόσβεση του φαινομένου της σεισμικής ακολουθίας

  •  14.11.2025 - 16:03
Πανικός στη Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου – Αναφορές για νεκρούς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πανικός στη Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου – Αναφορές για νεκρούς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  14.11.2025 - 18:15
Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Στέλνουν SMS δήθεν για διόρθωση προσωπικών στοιχείων – Φωτογραφία

Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Στέλνουν SMS δήθεν για διόρθωση προσωπικών στοιχείων – Φωτογραφία

  •  14.11.2025 - 16:25
Θα ανακάμψει το Bitcoin; Τι προβλέπουν αναλυτές με βάση τον δείκτη SSR

Θα ανακάμψει το Bitcoin; Τι προβλέπουν αναλυτές με βάση τον δείκτη SSR

  •  14.11.2025 - 17:55
Νέα άφιξη στη Λεμεσό για τους λάτρεις των μπέργκερ και όχι μόνο – Έχει και vegan επιλογές – Δείτε φωτογραφίες

Νέα άφιξη στη Λεμεσό για τους λάτρεις των μπέργκερ και όχι μόνο – Έχει και vegan επιλογές – Δείτε φωτογραφίες

  •  14.11.2025 - 17:11
Ψωμί ολικής ή πολύσπορο; Ποιο είναι πιο υγιεινό, σύμφωνα με τους ειδικούς;

Ψωμί ολικής ή πολύσπορο; Ποιο είναι πιο υγιεινό, σύμφωνα με τους ειδικούς;

  •  14.11.2025 - 16:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα