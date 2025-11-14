Θα ανακάμψει το Bitcoin; Τι προβλέπουν αναλυτές με βάση τον δείκτη SSR

Σύμφωνα με τον αναλυτή της CryptoQuant, Ιγκνάσιο Μορένο, ο δείκτης Stablecoin Supply Ratio (SSR) και τα στοιχεία για τα αποθέματα αντικατοπτρίζουν τώρα τις ίδιες συνθήκες που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά το 2020, το 2021 και στα μέσα του 2024, περιόδους που προηγήθηκαν όλες ισχυρών ανατιμήσεων του bitcoin σε νέα ιστορικά υψηλά.

«Όταν τα αποθέματα stablecoins φτάνουν σε ακραία επίπεδα σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς του bitcoin, η αγορά ιστορικά δεν παραμένει ήσυχη για πολύ», σημείωσε ο ίδιος στην τελευταία του ανάλυση.

Ο Μορένο εξήγησε ότι ο δείκτης προσφοράς stablecoins, ο οποίος συγκρίνει την κεφαλαιοποίηση της αγοράς του bitcoin με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς όλων των stablecoins, έχει πέσει και πάλι στο χαμηλότερο ιστορικό εύρος του κοντά στο 13.

Αυτό το επίπεδο, όπως είπε, έχει σηματοδοτήσει αξιόπιστα ζώνες συσσώρευσης και κατώτατα σημεία της αγοράς σε προηγούμενους κύκλους.

«Κάθε φορά που ο SSR επέστρεφε σε αυτή τη ζώνη, η τιμή του bitcoin κυμαινόταν ήρεμα πριν σημειώσει ισχυρή ανάκαμψη», υπογράμμισε, περιγράφοντας το μοτίβο ως «διαμόρφωση ρευστότητας που έχει εμφανιστεί μόνο λίγες φορές από το 2020».

Υποστηρίζοντας περαιτέρω την αισιόδοξη παρατήρησή του, ο Μορένο επεσήμανε τα δεδομένα από τη Binance, όπου τα αποθέματα stablecoins αυξάνονται, ενώ τα αποθέματα BTC συνεχίζουν να μειώνονται.

Αυτή η απόκλιση, όπως είπε, υποδηλώνει «λανθάνουσα αγοραστική δύναμη που περιμένει να αξιοποιηθεί», μια τάση που εμφανίζεται συνήθως κατά τη διάρκεια φάσεων εξάντλησης των πωλητών και δομικής συνθηκολόγησης, όταν «οι αδύναμοι παίκτες αποχωρούν και οι ισχυροί παίκτες αρχίζουν να συσσωρεύουν περιουσιακά στοιχεία».

«Από την άποψη του κινδύνου/ανταμοιβής, αυτές οι στιγμές τείνουν να προσφέρουν ασύμμετρες ευκαιρίες: η πτώση φαίνεται περιορισμένη, ενώ η άνοδος επεκτείνεται καθώς η ρευστότητα επιστρέφει στο BTC», προσέθεσε.

Συμπληρώνοντας το αφήγημα για τη ρευστότητα, η bitcoinsensus παρατήρησε ότι το bitcoin βρίσκεται επί του παρόντος σε πτωτικό «wedge, μια κατάσταση που συχνά προηγείται από απότομες ανοδικές ανατροπές.

Ο Φαρζάμ Εσάνι, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της VALR, δήλωσε στο Cryptonews ότι η χαλάρωση της μακροοικονομικής αβεβαιότητας, σε συνδυασμό με άλλα θετικά σημάδια, θα μπορούσε να διατηρήσει τις εισροές κεφαλαίων στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

«Η μακροοικονομική αβεβαιότητα που έπληξε τις αγορές τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται τελικά να μειώνεται, ανοίγοντας το δρόμο για μια ευρύτερη ανάκαμψη», δήλωσε ο αναλυτής.

«Για τις αγορές κρυπτονομισμάτων, όπου η ρευστότητα και οι εισροές κεφαλαίων είχαν μειωθεί σημαντικά, η επιστροφή της εμπιστοσύνης σηματοδοτεί ένα πιθανό σημείο καμπής στον τρέχοντα κύκλο».

Ο Εσάνι επεσήμανε ότι η πρόοδος προς την επίλυση του πολιτικού αδιεξόδου στις ΗΠΑ και το άνοιγμα της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως και το σχέδιο του Προέδρου να διανείμει επιταγές αξίας 2.000 δολαρίων χρησιμοποιώντας έσοδα από δασμούς έχουν ήδη συμβάλει στην άνοδο της αγοράς κρυπτονομισμάτων κατά 4,5% τις τελευταίες 24 ώρες.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η επικείμενη δημοσίευση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) θα μπορούσε να καθορίσει αν η ανάκαμψη θα συνεχιστεί ή θα σταματήσει.

«Τα στοιχεία του CPI θα μπορούσαν να είναι η τελευταία ώθηση για την ανάκαμψη της αγοράς ή ο επόμενος αντίξοος άνεμος που θα προκαλέσει περαιτέρω sell-off», είπε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της VALR προειδοποίησε ότι ο επίμονος πληθωρισμός ενδέχεται να ωθήσει την Fed να υιοθετήσει ξανά μια επιθετική στάση, η οποία θα μπορούσε να επιβραδύνει τις εισροές ρευστότητας και να μετριάσει την άνοδο του bitcoin στα 120.000 δολάρια.

Ωστόσο, με το bitcoin να δοκιμάζει επί του παρόντος τη ζώνη των 106.000-110.000 δολαρίων, ο Εσάνι πιστεύει ότι ένα σταθερό κλείσιμο πάνω από αυτό το εύρος θα μπορούσε να επιβεβαιώσει έναν νέο ανοδικό κύκλο.

«Μια αποφασιστική ανάκτηση αυτού του εύρους θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας ανοδικής πορείας και να ανοίξει το δρόμο για τα προηγούμενα υψηλά του bitcoin, αλλά και τα 130.000 δολάρια πριν από το τέλος του έτους, ειδικά αν οι εισροές ETF ανακάμψουν ξανά».

Όπως συνόψισε ο Μορένο, η τρέχουσα φάση της αγοράς δε φαίνεται συναρπαστική, αλλά ιστορικά, είναι εκεί όπου οι ισχυροί παίκτες αρχίζουν να δημιουργούν επενδυτικές θέσεις.

Πηγή: newmoney.gr