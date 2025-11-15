Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέλος τα παρατσούκλια στα ψηφοδέλτια – Τι ονόματα θα βλέπουμε στις Βουλευτικές εκλογές

 15.11.2025 - 07:59
Τέλος τα παρατσούκλια στα ψηφοδέλτια – Τι ονόματα θα βλέπουμε στις Βουλευτικές εκλογές

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην αναθεώρηση των κανονισμών που καθορίζουν τον τρόπο αναγραφής των ονομάτων των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια, με στόχο την αποσαφήνιση των διαδικασιών και την αποφυγή φαινομένων σύγχυσης για τους ψηφοφόρους.

Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται οριζόντια σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες της Δημοκρατίας και θα ισχύσουν ήδη από τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 2026.

Τι αλλάζει στα ψηφοδέλτια

Η τροποποίηση επικεντρώνεται στον Κανονισμό 9, ο οποίος προσδιορίζει πλέον με σαφήνεια ποιο όνομα μπορεί να εμφανίζεται στο ψηφοδέλτιο.

Σύμφωνα με τις νέες πρόνοιες:

  • Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου θα είναι ακριβώς αυτό που αναγράφεται στον εκλογικό κατάλογο ή στο αρχείο πληθυσμού.
  • Δίνεται η δυνατότητα προσθήκης μόνο του αρχικού γράμματος του πατρικού ονόματος.
  • Δεν επιτρέπονται παρωνύμια, αξιώματα, τοπωνύμια ή άλλες προσθήκες, ώστε να διασφαλίζεται ενιαίος και διαφανής τρόπος παρουσίασης.

Σε περιπτώσεις συνωνυμίας μεταξύ υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού, ο Έφορος Εκλογής θα μπορεί να εγκρίνει την αναγραφή πρόσθετων στοιχείων, όπως το πλήρες πατρικό όνομα ή το επάγγελμα, για να αποφεύγεται τυχόν σύγχυση.

Υποκοριστικά και επώνυμο συζύγου

Για πρώτη φορά, οι νέοι κανονισμοί επιτρέπουν τη χρήση υποκοριστικού του μικρού ονόματος, εφόσον αυτό είναι το όνομα με το οποίο ο υποψήφιος είναι ευρύτερα γνωστός στο κοινό. Το υποκοριστικό μπορεί να εμφανίζεται είτε σε παρένθεση είτε αντί του πλήρους ονόματος.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης του επωνύμου του ή της συζύγου, το οποίο θα αναγράφεται μετά το καταχωρημένο επώνυμο και θα διαχωρίζεται με παύλα. Αν το επώνυμο του ή της συζύγου είναι ήδη καταχωρημένο στον εκλογικό κατάλογο, ο υποψήφιος θα μπορεί να προσθέσει και το προηγούμενο επώνυμό του.

Το ημερολόγιο των Βουλευτικών Εκλογών

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης προετοιμασίας για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία καθορίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεννόηση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας και την Αστυνομία Κύπρου.

Σύμφωνα με τον εκλογικό σχεδιασμό, η Ολομέλεια της Βουλής θα συνέλθει σε συνεδρίαση στις 23 Απριλίου 2026, προκειμένου να λάβει την απόφαση για τη διάλυσή της. Η επίσημη προκήρυξη των εκλογών θα πραγματοποιηθεί με Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, το οποίο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026, ενώ η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026.

