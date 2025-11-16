Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠροεδρικές εκλογές στη Χιλή – Οκτώ υποψήφιοι διεκδικούν μια θέση στον δεύτερο γύρο
ΔΙΕΘΝΗ

Προεδρικές εκλογές στη Χιλή – Οκτώ υποψήφιοι διεκδικούν μια θέση στον δεύτερο γύρο

 16.11.2025 - 16:52
Προεδρικές εκλογές στη Χιλή – Οκτώ υποψήφιοι διεκδικούν μια θέση στον δεύτερο γύρο

Οι Χιλιανοί άρχισαν να προέρχονται στις κάλπες από νωρίς σήμερα Κυριακή (08:00 τοπική ώρα 13:00 ώρα Ελλάδας) για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία που επικεντρώθηκε στην ασφάλεια και το μεταναστευτικό σε ένα υπόβαθρο ανόδου της ακροδεξιάς.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά περίπου δύο ώρες μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, που προβλέπεται στις 18:00 (23:00 ώρα Ελλάδας).

Οκτώ υποψήφιοι διεκδικούν τον προεδρικό θώκο και κανένας από αυτούς δεν αναμένεται να εξασφαλίσει το 50% συν μία των ψήφων που απαιτούνται προκειμένου να κερδίσουν από τον πρώτο γύρο, με πιθανή τη διεξαγωγή ενός δεύτερου μεταξύ των δύο υποψηφίων που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους στις 14 Δεκεμβρίου.

Η νομοθεσία στη Χιλή απαγορεύει τις δημοσκοπήσεις 15 ημέρες πριν από τις εκλογές.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειξαν πως η Γιανέτ Χάρα, υποψήφια του κυβερνώντος συνασπισμού προερχόμενη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, προηγείται και ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο ακροδεξιός Χοσέ Αντόνιο Καστ από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η έμπειρη μετριοπαθής δεξιά πολιτικός Έβελιν Ματέι, πρώην δήμαρχος και γερουσιάστρια, προηγούνταν αρχικά στις δημοσκοπήσεις, όμως τα ποσοστά της έπεσαν τους τελευταίους μήνες και διεκδικεί την τρίτη θέση μαζί με τον φιλελεύθερο Γιοχάνες Κάισερ από το Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα.

Η εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό κυριάρχησαν στην προεκλογική ατζέντα, μακράν της αριστερής αισιοδοξίας και των ελπίδων για σύνταξη ενός νέου Συντάγματος που είχαν φέρει στην εξουσία τον πρόεδρο Γκαμπριέλ Μπόριτς, ο οποίος δεν επιτρέπεται να διεκδικήσει την επανεκλογή του.

Άλλη μια αλλαγή από προηγούμενες εκλογές είναι η υποχρεωτικότητα της ψήφου για τα 15,7 εκατομμύρια εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Το ποσοστό αποχής στις προηγούμενες εκλογές είχε φθάσει το 53% στον πρώτο γύρο και ο μεγάλος αριθμός των αδιάφορων ή αναποφάσιστων κατοίκων που αναμένεται αυτήν τη φορά να ψηφίσουν προσθέτει έναν παράγοντα αβεβαιότητας σχετικά με την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης.

«Είναι ένα σενάριο που δεν έχει προηγούμενο και θα εξελιχθεί στη διάρκεια μιας προεδρικές εκλογής», δήλωσε ο Γκιγέρμπο Χόλσμαν, πολιτικός αναλυτής από το Πανεπιστήμιο Βαλπαραΐσο, που πρόσθεσε πως το αποτέλεσμα των εκλογών είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί, θυμίζοντας πως οι δημοσκοπήσεις για εκλογές στην Αργεντινή, στη Βολιβία και στον Ισημερινό απέτυχαν πρόσφατα να προβλέψουν τα αποτελέσματα.

Οι νέοι ψηφοφόροι  «δεν σκέπτονται με όρους Αριστεράς, Δεξιάς ή Κέντρου, σκέπτονται με όρους του τι αλλαγές χρειάζονται και θα είναι επωφελείς γι΄αυτούς», είπε.

Σήμερα κρίνεται επίσης η πλειονότητα των εδρών του Κογκρέσου - το σύνολο των 155 εδρών της κάτω βουλής και 23 από τις 50 έδρες της Γερουσίας.

Ο κυβερνών αριστερός συνασπισμός αποτελεί σήμερα μειοψηφία και στα δύο σώματα και τα αποτελέσματα μπορεί να δώσουν το Κογκρέσο και την προεδρία στη δεξιά για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοτσέτ το 1990.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός 45χρονος Ε/κ κρατούμενος
Απίστευτο περιστατικό: Πήγε σε οίκο ανοχής και... βρήκε μέσα τη γυναίκα του
Αυτοί είναι οι 19 υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λευκωσίας - Στο ψηφοδέλτιο δημοσιογράφος και πρόεδρος Σωματείου
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σωτήρης Κουλουντής - Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο και η παράκληση της οικογένειας
Στα 26 υποθήκευσε το σπίτι του για να ξεκινήσει την εταιρεία του - Τώρα περιμένει απολαβές 4,6 δισ. δολαρίων
Τραγωδία στην Ελλάδα: Ένας νεκρός από σύγκρουση μοτοσικλέτας με όχημα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σωτήρης Κουλουντής - Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο και η παράκληση της οικογένειας

 16.11.2025 - 16:38
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στην Ελλάδα: Ένας νεκρός από σύγκρουση μοτοσικλέτας με όχημα

 16.11.2025 - 16:58
ΠτΔ: «Μεγάλος στόχος η διασφάλιση υπηρεσιών παιδείας και υγείας σε ορεινές περιοχές»

ΠτΔ: «Μεγάλος στόχος η διασφάλιση υπηρεσιών παιδείας και υγείας σε ορεινές περιοχές»

Στον στόχο της Κυβέρνησης να υπάρχει παροχή υπηρεσιών Παιδείας και Υγείας σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου του Νεόφυτου Ροδινού, στην κοινότητα της Ποταμιούς, της επαρχίας Λεμεσού, την οποία για πρώτη φορά επισκέπτεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Μεγάλος στόχος η διασφάλιση υπηρεσιών παιδείας και υγείας σε ορεινές περιοχές»

ΠτΔ: «Μεγάλος στόχος η διασφάλιση υπηρεσιών παιδείας και υγείας σε ορεινές περιοχές»

  •  16.11.2025 - 17:30
Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός 45χρονος Ε/κ κρατούμενος

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός 45χρονος Ε/κ κρατούμενος

  •  16.11.2025 - 15:05
Απαντά στα «πυρά» Στεφάνου ο Λετυμπιώτης: «Αποτυχημένες πολιτικές που έκλεισαν τον κύκλο τους»

Απαντά στα «πυρά» Στεφάνου ο Λετυμπιώτης: «Αποτυχημένες πολιτικές που έκλεισαν τον κύκλο τους»

  •  16.11.2025 - 18:56
Συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από Ελλάδα σε Ουκρανία - Υπεγράφη παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι, Γκιλφόιλ

Συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από Ελλάδα σε Ουκρανία - Υπεγράφη παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι, Γκιλφόιλ

  •  16.11.2025 - 15:25
ΓΕΕΦ: Διαβήματα για την παραβίαση εναέριου χώρου από τα τουρκικά F16 - Πετούσαν πάνω από τη νεκρή ζώνη

ΓΕΕΦ: Διαβήματα για την παραβίαση εναέριου χώρου από τα τουρκικά F16 - Πετούσαν πάνω από τη νεκρή ζώνη

  •  16.11.2025 - 16:14
Αυτοί είναι οι 19 υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λευκωσίας - Στο ψηφοδέλτιο δημοσιογράφος και πρόεδρος Σωματείου

Αυτοί είναι οι 19 υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λευκωσίας - Στο ψηφοδέλτιο δημοσιογράφος και πρόεδρος Σωματείου

  •  16.11.2025 - 12:15
Μπερδεύτηκε, έκανε όπισθεν με το όχημά του και χτύπησε τη γυναίκα του - Από τύχη γλίτωσαν οι θαμώνες σε καφετέρια στη Λευκωσία

Μπερδεύτηκε, έκανε όπισθεν με το όχημά του και χτύπησε τη γυναίκα του - Από τύχη γλίτωσαν οι θαμώνες σε καφετέρια στη Λευκωσία

  •  16.11.2025 - 11:15
Τουρίστες ανέβηκαν στον ιερό του Απόλλωνα Υλατη και πόζαραν στον φακό - «Χωρίς καμία συνείδηση» - Φωτογραφίες

Τουρίστες ανέβηκαν στον ιερό του Απόλλωνα Υλατη και πόζαραν στον φακό - «Χωρίς καμία συνείδηση» - Φωτογραφίες

  •  16.11.2025 - 15:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα