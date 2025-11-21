Με το δεκατιανό της πνίγηκε η 13χρονη στο Ειδικό Σχολείο του Πειραιά - Οι αγωνιώδεις προσπάθειες να σωθεί

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας το 13χρονο κοριτσάκι πνίγηκε την ώρα που έτρωγε το δεκατιανό του.

Κατά την ίδια ενημέρωση τη στιγμή εκείνη παρόντες ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας το παιδί βρισκόταν μαζί με άλλα δύο παιδάκια στο δεκατιανό υπό την επίβλεψη του προσωπικού. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σχολείο υπηρετούν 25 άτομα (εκπαιδευτικοί, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτής) για τις ανάγκες των 30 μαθητών του, όπως προβλέπεται.

Αρχικά το παιδί προσπάθησαν να σώσουν με ΚΑΡΠΑ οι επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου αλλά και ενός ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου που είναι κοντά στο ειδικό σχολείο.

Στη συνέχεια το παιδί παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό που συνέχισε εντατικά τις προσπάθειες αναζωογόνησης. Όπως φαίνεται, μάλιστα, σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας μια ομάδα ΔΙΑΣ ήταν μπροστά από το όχημα του ΕΚΑΒ για να μπει το ασθενοφόρο ανάποδα στο στενό που βρίσκεται το σχολείο.

Το ρολόι γράφει 10:38 και στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται μια μηχανή της ΔΙ.ΑΣ. να μπαίνει ανάποδα στην οδό Παλαμηδίου προκειμένου να ανοίξει το δρόμο για το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ακολουθεί μια μηχανή με έναν διασώστη του ΕΚΑΒ και από πίσω το ασθενοφόρο που κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς την είσοδο του σχολείου και φτάνει μέχρι το προαύλιο. Ακριβώς από πίσω ένας Αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τρέχει για να βοηθήσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ενώ οι εργαζόμενοι στα διπλανά καταστήματα έχουν βγει στο δρόμο ανάστατοι.

«Το ασθενοφόρο έφτασε πολύ γρήγορα και μπήκε μέσα στο σχολείο. Οι αστυνομικοί έκοψαν πολύ γρήγορα τον δρόμο» περιέγραψε εργαζόμενος στην περιοχή.

Το παιδί, τελικά, διακομιστηκε στο Γενικό κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας όπου ανέλαβαν εκτάκτως οι γιατροί, καθώς δεν εφημέρευε, ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν απέδωσαν. Μετά την τραγική κατάληξη για την 13χρονη, προσήχθησαν ο διευθυντής του σχολείου και ένας εκπαιδευτικός.

Τι λέει το υπουργείο Παιδείας για τη στελέχωση του σχολείου

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Πειραιά, ήταν πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών όπως προβλέπεται για τα Ειδικά Σχολεία.

Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.



Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν :



- 8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

- 5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού

- 1 νοσηλευτής

- 1 λογοθεραπευτής

- 1 εργοθεραπευτής

- 1 φυσικοθεραπευτής

- 2 ψυχολόγοι

- 1 κοινωνικός λειτουργός

- 1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής

- 1 μουσικός ειδικής αγωγής

- 1 πληροφορικής ειδικής αγωγής

- 1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής

- 1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής



Σημειώνεται, επίσης, ότι κατά την ώρα της πρωινής σίτισης το 13χρονο κοριτσάκι βρισκόταν σε ομάδα με άλλα δυο παιδάκια υπό την εποπτεία ενός δασκάλου ειδικής και ενός μέλους ειδικού βοηθητικού προσωπικού.



Το κοριτσάκι υπέστη ανακοπή καθώς έφραξαν οι αεραγωγοί, έγινε ΚΑΡΠΑ από το ειδικό προσωπικό και τον νοσηλευτή του σχολείου αλλά και από τους επαγγελματίες του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου και ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου που και τα δύο είναι κοντά στο ειδικό σχολείο και ιατρικό προσωπικό έσπευσε σε βοήθεια του προσωπικού του σχολείου, που παράλληλα είχε καλέσει και το ΕΚΑΒ.



Το ΕΚΑΒ έφθασε με κινητή ομάδα με γιατρό και συνεχίστηκε εντατικά η προσπάθεια αναζωογόνησης. Το παιδί στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου ανέλαβαν εκτάκτως οι γιατροί, καθώς δεν εφημέρευε. Ωστόσο, οι προσπάθειες δεν απέδωσαν και το παιδί κατέληξε λίγη ώρα μετά τις 10:00 σκορπώντας τη θλίψη.



Μετά το τραγικό περιστατικό προσήχθησαν ο διευθυντής του σχολείου και ένας εκπαιδευτικός, ενώ το σχολείο σφραγίστηκε προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τις Αρχές.

