Πεδίο μάχης η Μπολόνια: Κροτίδες, φωτοβολίδες και χημικά σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη πριν τον αγώνα Βίρτους-Μακάμπι - Δείτε βίντεο

Διαμαρτύρονται για τις ενέργειες του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και λένε ότι ο αγώνας δεν είναι απλά ένα αθλητικό γεγονός.

Μιλούν για «αγώνα της ντροπής» ενώ φωνάζουν συνθήματα κατά της ιταλικής κυβέρνησης και του δημάρχου της πόλης Ματέο Λεπούρε κατηγορώντας τον για «συνεργό της γενοκτονίας».

Lives scenes from Bologna

Masked mobs attack the police including Antifa.

Reason? Against Tel Aviv being in the Euros.



Unfortunately the UK is too spinless to have such a thing as Water Cannons to push back the mob.

Η πορεία που ξεκίνησε από κεντρική πλατεία ήλθε σε σύγκρουση με αστυνομικούς πετώντας υλικά από οικοδομές, αυγά, μπογιές και πυροτεχνήματα, όπως αναφέρουν το ANSA και η Repubblica.

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί έκαναν χρήση αντλιών νερού για να διαλύσουν το πλήθος.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές έσπασαν σε μικρές ομάδες. Κάποιοι μάλιστα χρησιμοποίησαν κάδους απορριμμάτων και υλικά από το εργοτάξιο κατασκευής του τραμ για να φτιάξουν οδοφράγματα.