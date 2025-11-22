Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠεδίο μάχης η Μπολόνια: Κροτίδες, φωτοβολίδες και χημικά σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη πριν τον αγώνα Βίρτους-Μακάμπι - Δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Πεδίο μάχης η Μπολόνια: Κροτίδες, φωτοβολίδες και χημικά σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη πριν τον αγώνα Βίρτους-Μακάμπι - Δείτε βίντεο

 22.11.2025 - 00:01
Πεδίο μάχης η Μπολόνια: Κροτίδες, φωτοβολίδες και χημικά σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη πριν τον αγώνα Βίρτους-Μακάμπι - Δείτε βίντεο

Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν σε διαμαρτυρία στη Μπολόνια, στην Ιταλία, πριν από τον αγώνα της Βίρτους με την ισραηλινή Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Euroleague.

Διαμαρτύρονται για τις ενέργειες του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και λένε ότι ο αγώνας δεν είναι απλά ένα αθλητικό γεγονός.

Μιλούν για «αγώνα της ντροπής» ενώ φωνάζουν συνθήματα κατά της ιταλικής κυβέρνησης και του δημάρχου της πόλης Ματέο Λεπούρε κατηγορώντας τον για «συνεργό της γενοκτονίας».

Η πορεία που ξεκίνησε από κεντρική πλατεία ήλθε σε σύγκρουση με αστυνομικούς πετώντας υλικά από οικοδομές, αυγά, μπογιές και πυροτεχνήματα, όπως αναφέρουν το ANSA και η Repubblica.

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί έκαναν χρήση αντλιών νερού για να διαλύσουν το πλήθος.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές έσπασαν σε μικρές ομάδες. Κάποιοι μάλιστα χρησιμοποίησαν κάδους απορριμμάτων και υλικά από το εργοτάξιο κατασκευής του τραμ για να φτιάξουν οδοφράγματα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος Δημοσθένους: Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους τον εκτελεστή - Μάρτυρας φοβάται για τη ζωή του και αρνείται να καταθέσει
Το λες και τραγικό – Ασθενοφόρο «κόλλησε» στα φώτα τροχαίας – Δεν το άφηναν να περάσει λόγω… καμερών – Δείτε βίντεο
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν
«Γάρος της ημέρας» σε άλλο επίπεδο: Δείτε το παρκάρισμα που προκάλεσε έκρηξη αντιδράσεων - «Μπήκα από την πίσω πόρτα»
Πέθανε η Τασούλλα Οικονομίδου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Εδώ θα τρως από… το τραπέζι – «Ζωντανεύει» η κουζίνα μπροστά στα μάτια των επισκεπτών – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΗΠΑ: Άνδρας καταγράφηκε σε βίντεο να πλησιάζει και να προκαλεί αγέλη λύκων στο πάρκο Γέλοουστοουν

 21.11.2025 - 23:36
Επόμενο άρθρο

«Ταρακουνήθηκε» η Λεμεσός: Νέα σεισμική δόνηση στην Κύπρο το βράδυ της Παρασκευής

 22.11.2025 - 00:23
Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

Η υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στις 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, καθώς το ΤΑΕ Λεμεσού δηλώνει ότι έχει πλέον στα χέρια του όλους όσους φέρονται να συμμετείχαν στο σχέδιο εξόντωσής του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

  •  21.11.2025 - 21:19
Αδιανόητο: Τετραπληγικός πολίτης στο στόχαστρο των υπηρεσιών - Τον στέλνουν Δικαστήριο για 559 ευρώ

Αδιανόητο: Τετραπληγικός πολίτης στο στόχαστρο των υπηρεσιών - Τον στέλνουν Δικαστήριο για 559 ευρώ

  •  21.11.2025 - 20:56
Συνεδριάζουν αύριο οι ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία στο περιθώριο της G20

Συνεδριάζουν αύριο οι ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία στο περιθώριο της G20

  •  21.11.2025 - 20:48
«Κόκκινο Κουμπί»: Στην τελική ευθεία η πολυαναμενόμενη υπηρεσία – Πού οφείλεται η καθυστέρηση

«Κόκκινο Κουμπί»: Στην τελική ευθεία η πολυαναμενόμενη υπηρεσία – Πού οφείλεται η καθυστέρηση

  •  21.11.2025 - 18:15
Η μεγαλύτερη αποτυχία μας

Η μεγαλύτερη αποτυχία μας

  •  21.11.2025 - 19:52
Ζέστη και σκόνη στο «μενού» του καιρού – Πότε αναμένονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ζέστη και σκόνη στο «μενού» του καιρού – Πότε αναμένονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

  •  21.11.2025 - 20:28
Έσπασαν ρεκόρ οι Κύπριοι ταξιδιώτες – «Απογείωση» 30,8% στα ταξίδια εντός κι εκτός χώρας

Έσπασαν ρεκόρ οι Κύπριοι ταξιδιώτες – «Απογείωση» 30,8% στα ταξίδια εντός κι εκτός χώρας

  •  21.11.2025 - 16:27
Τροποποίηση προκήρυξης από την ΚΟΠ: Τι αλλάζει σχετικά με την μη διεξαγωγή ενός αγώνα

Τροποποίηση προκήρυξης από την ΚΟΠ: Τι αλλάζει σχετικά με την μη διεξαγωγή ενός αγώνα

  •  21.11.2025 - 16:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα