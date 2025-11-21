ΗΠΑ: Άνδρας καταγράφηκε σε βίντεο να πλησιάζει και να προκαλεί αγέλη λύκων στο πάρκο Γέλοουστοουν

Σύμφωνα με το USA Today, το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσα από ένα viral βίντεο που ανάρτησε ο Κιθ Άλεν Κερμπς στις 6 Οκτωβρίου. Στο κλιπ φαίνεται ένας άνδρας με λευκό κασκόλ να προσεγγίζει μια αγέλη πέντε μαύρων λύκων στο κέντρο του πάρκου.

Ο Κερμπς, που καταγράφει τη σκηνή από απόσταση, ακούγεται να φωνάζει «Τι ηλίθιος!» καθώς ο άγνωστος αρχίζει πρώτα να τρέχει προς τα ζώα και στη συνέχεια να ψεκάζει κάτι — πιθανότατα σπρέι για προστασία από τις αρκούδες — ενώ προσπαθεί να απομακρυνθεί. Άλλοι επισκέπτες του πάρκου που παρακολουθούν από μακριά τη σκηνή ακούγονται επίσης να του φωνάζουν να απομακρυνθεί.

A man approached a pack of wolves in Yellowstone National Park as visitors watched in horror from far away.



Keith Allen Kerbs, who took video of the man, was taking pictures of the five wolves when the man walked toward the animals. At one point, he was spraying bear spray at… pic.twitter.com/kyyIp3p626 — CBS News (@CBSNews) November 18, 2025

«Παραλίγο να μη βγει ζωντανός», έγραψε ο Κερμπς στην ανάρτησή του στο Instagram, υπογραμμίζοντας το πόσο επικίνδυνη ήταν η συμπεριφορά του άνδρα, ο οποίος ευτυχώς κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στον επίσημο ιστότοπο του Γελοουστόουν, οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν περίπου 100 μέτρα απόσταση από λύκους και να μην πλησιάζουν κανένα άγριο ζώο.

«Αν κάποιο ζώο πλησιάσει, απομακρυνθείτε ώστε να διατηρηθεί η ασφαλής απόσταση. Είναι παράνομο να παραμένετε εσκεμμένα κοντά ή να πλησιάζετε άγρια ζώα, συμπεριλαμβανομένων πτηνών, σε οποιαδήποτε απόσταση που προκαλεί ενόχληση ή μετακίνηση του ζώου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο site.

Το βίντεο του Καρμπς έχει αναδημοσιευτεί από πολλά αμερικανικά ΜΜΕ και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια views, με πολλούς σχολιαστές να καταδικάζουν την ανεύθυνη συμπεριφορά του επισκέπτη του πάρκου.