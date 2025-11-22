Κοινό ανακοινωθέν Ευρωπαίων ηγετών: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία απαιτεί πρόσθετη επεξεργασία

«Το αρχικό προσχέδιο του σχεδίου των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» αναφέρουν χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα χαιρετίζουν «τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για την ειρήνη στην Ουκρανία».

«Πιστεύουμε, επομένως, ότι το προσχέδιο αποτελεί βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη επεξεργασία» αναφέρουν στο κοινό ανακοινωθέν και δηλώνουν «έτοιμοι να συμμετάσχουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη».

«Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία»

«Είμαστε σαφείς ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Ανησυχούμε επίσης για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίοι θα άφηναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις» σημειώνουν εκφράζοντας την ανησυχία τους.

Την ίδια ώρα, επαναλαμβάνουν ότι «η εφαρμογή στοιχείων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτήσει τη συναίνεση των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα».

«Δράττουμε της ευκαιρίας να υπογραμμίσουμε τη δύναμη της συνεχιζόμενης υποστήριξής μας προς την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες» καταλήγει το κοινό ανακοινωθέν, που εκδόθηκε μεταξύ άλλων με την «υπογραφή» του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, τον πρόεδρο της Φιλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Τα «αγκάθια» στο σχέδιο των 28 σημείων

Ένα από τα σημεία που αποτελεί αγκάθι για τους Ευρωπαίους ηγέτες αφορά την αξιοποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου €140 δισ. που κρατούνται κυρίως στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με το Politico, το σχέδιο προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν «50%» από τα κέρδη που θα προκύψουν από τη χρήση των πόρων για τα αμερικανικής ηγεσίας έργα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, μετά την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Στις Βρυξέλλες, ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει εξουσία» να αποδεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται στην Ευρώπη, ενώ άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις για τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.