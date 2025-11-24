ΕΚΤΑΚΤΟ: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα – Στο νοσοκομείο ένα πρόσωπο - Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εργαζόμενος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και να τραυμάτισε στον λαιμό τον εργοδότη του, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπου απέκλεισαν την σκηνή, ενώ αναμένονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τραυματία και τα κίνητρα της επίθεσης.

