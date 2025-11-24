Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΚΤΑΚΤΟ: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα – Στο νοσοκομείο ένα πρόσωπο - Δείτε φωτογραφία

 24.11.2025 - 16:43
Σε συναγερμό τέθηκε η Αστυνομία Λάρνακας, μετά από αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε σε υπό ανέγερση οικοδομή στην οδό Ραφαήλ Σάντι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εργαζόμενος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και να τραυμάτισε στον λαιμό τον εργοδότη του, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπου απέκλεισαν την σκηνή, ενώ αναμένονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τραυματία και τα κίνητρα της επίθεσης.

Περισσότερα σε λίγο…

Σε δηλώσεις για την επικαιρότητα προέβη σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

