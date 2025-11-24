Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στο Μαρί: «Όχι» του Ανωτάτου σε μεγαλύτερες αποζημιώσεις για την οικογένεια Ηρακλέους

 24.11.2025 - 16:21
Το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου απέρριψε ομόφωνα την έφεση της Μαρίας Ηρακλέους και του ανήλικου γιου της, σχετικά με το ύψος των αποζημιώσεων για τον θάνατο του συζύγου και πατέρα, Μιχάλη Ηρακλέους, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την έκρηξη στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», στις 11 Ιουλίου 2011.

Η πρωτόδικη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας είχε επιδικάσει συνολικά €377.686 υπέρ της οικογένειας, ποσό που περιλαμβάνει €17.086 για απώλεια οικείου προσώπου, €210.600 για απώλεια εισοδημάτων και €150.000 για γενικές αποζημιώσεις λόγω παραβίασης ανθρωπίνων και συνταγματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και τιμωρητικών αποζημιώσεων.

Οι εφεσείοντες ζητούσαν μεγαλύτερο ποσό αποζημιώσεων, ξεχωριστό υπολογισμό των τιμωρητικών αποζημιώσεων και αναπροσαρμογή του ποσού για την απώλεια του οικείου προσώπου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, στην απόφαση του ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου, εξετάζοντας λεπτομερώς τις επιχειρηματολογίες και τη νομολογία, κατέληξε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο ενήργησε σωστά, το ποσό των αποζημιώσεων ήταν δίκαιο και δεν υπήρχε κανένα σφάλμα στον υπολογισμό ή στην κατανομή των ποσών.

«Υπό το φως όλων των πιο πάνω η υπό συζήτηση Έφεση, στο σύνολο της δεν μπορεί να έχει επιτυχή κατάληξη και ως εκ τούτου απορρίπτεται», αναφέρει στην απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Μιχάλης Ηρακλέους, Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) στο στρατό της Δημοκρατίας, ήταν ένα από τα δεκατρία πρόσωπα που έχασαν τη ζωή τους, στις 11 Ιουλίου, 2011, συνεπεία της φονικής έκρηξης που συνέβη στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», στο Μαρί, αποτέλεσμα ανάφλεξης πυρίτιδας σε αριθμό εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν στρατιωτικό υλικό και φυλάσσονταν στην πιο πάνω στρατιωτική βάση.

Ο Γενικός Εισαγγελέας (εφεσίβλητος) ανέλαβε, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ευθύνη για τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο του Μιχάλη Ηρακλέους, ο οποίος εγκατέλειψε σύζυγο και δύο παιδιά, ένα εκ των οποίων κατά την ημερομηνία της έκρηξης ήταν ανήλικο, έχοντας πλέον ενηλικιωθεί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

