Η πρώτη τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Κακόβουλο και προϊόν μοντάζ»
Η πρώτη τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Κακόβουλο και προϊόν μοντάζ»

 08.01.2026 - 19:14
Θέση για το βίντεο που τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, έλαβε η Κυβέρνηση μέσω γραπτής δήλωσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σάλος μετά τη διαρροή βίντεο για χρηματοδοτήσεις στο Προεδρικό - Τα άτομα που βρίσκονται στο «επίκεντρο»

Σύμφωνα με τη δήλωση, το επίμαχο οπτικό υλικό έχει ήδη τεθεί υπό αξιολόγηση από την αρμόδια κρατική Υπηρεσία, η οποία, σε πρώτη φάση, το χαρακτηρίζει ως κακόβουλο και προϊόν μοντάζ. Όπως σημειώνεται, το περιεχόμενο του βίντεο δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, αλλά βασίζεται σε παραποίηση στοιχείων και αποσπασματική παρουσίαση συνομιλιών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πολιτικούς τριγμούς προκάλεσε το βίντεο που διέρρευσε - Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα

Αυτούσια η δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου:

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

