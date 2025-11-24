Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο — Συνελήφθη ένα πρόσωπο - Δείτε φωτογραφία από τη σκηνή

 24.11.2025 - 16:59
Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο — Συνελήφθη ένα πρόσωπο - Δείτε φωτογραφία από τη σκηνή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, με ισχυρή παρουσία δυνάμεων στο σημείο της υπό ανέγερση οικοδομής στην οδό Ραφαήλ Σάντι στην Λάρνακα, όπου σημειώθηκε αιματηρό περιστατικό ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη, το απόγευμα της Δευτέρας.

Αμέσως μετά την πληροφορία ότι εργαζόμενος φέρεται να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον εργοδότη του στον λαιμό, η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ αστυνομικοί διεξάγουν εντατικές εξετάσεις.

Στο σημείο βρίσκονται περιπολικά και μέλη της δύναμης και συλλέγουν τεκμήρια, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η επίθεση. Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη 32χρονος Ευρωπαίος πολίτης όπου φέρεται να μαχαίρωσε με αιχμηρό αντικείμενο τον 49χρονο εργοδότη του στον λαιμό

Ο 49χρονος αλλοδαπός επιχειρηματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Δείτε πιο κάτω φωτογραφία από το σημείο του συμβάντος:

