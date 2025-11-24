Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο — Συνελήφθη ένα πρόσωπο - Δείτε φωτογραφία από τη σκηνή

Αμέσως μετά την πληροφορία ότι εργαζόμενος φέρεται να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον εργοδότη του στον λαιμό, η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ αστυνομικοί διεξάγουν εντατικές εξετάσεις.

Στο σημείο βρίσκονται περιπολικά και μέλη της δύναμης και συλλέγουν τεκμήρια, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η επίθεση. Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη 32χρονος Ευρωπαίος πολίτης όπου φέρεται να μαχαίρωσε με αιχμηρό αντικείμενο τον 49χρονο εργοδότη του στον λαιμό

Ο 49χρονος αλλοδαπός επιχειρηματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Δείτε πιο κάτω φωτογραφία από το σημείο του συμβάντος: