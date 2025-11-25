Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που παράνομη κόντρα καταλήγει σε σύγκρουση – Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, προβληματισμένη η Αστυνομία

Κάτοικοι της περιοχής εμφανίζονται αγανακτισμένοι για την συνεχιζόμενη οχλαγωγία, ενώ οι εμπλεκόμενοι φαίνεται να αγνοούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Το πιο σοκαριστικό σημείο του βίντεο είναι η στιγμή όπου όχημα που συμμετέχει στην κόντρα χάνει τον έλεγχο και συγκρούεται με σταθμευμένο αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, τραυματίζοντας ελαφρά έναν θεατή.

«Το περιστατικό είναι γνωστό – Ο οδηγός εντοπίστηκε και κατηγορήθηκε»

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Χριστόδουλος Κόνσολος, Λειτουργός Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, επιβεβαίωσε πως το βίντεο αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 10 Νοεμβρίου και είναι εις γνώση τους.

«Ήδη διερευνάται ποινική υπόθεση εναντίον του οδηγού. Έχει εντοπιστεί, κατηγορήθηκε γραπτώς και αναμένεται να προταχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε τέτοιου είδους φαινόμενα εμπλέκονται συνήθως άτομα ηλικίας 18 έως 25 ετών, ενώ δεν αποκλείεται κάποιοι συμμετέχοντες να είναι μεγαλύτεροι.

Ένα φαινόμενο που «μετακομίζει» από περιοχή σε περιοχή

Ο κ. Κόνσολος τόνισε πως οι street races δεν αποτελούν ούτε νέο ούτε μεμονωμένο φαινόμενο.

Παρά τα πρόσθετα μέτρα που εφαρμόζει η Αστυνομία σε διάφορες περιοχές, παρατηρείται το φαινόμενο της «μετατόπισης», καθώς οι ομάδες αλλάζουν σημείο δράσης όταν εντείνεται η αστυνόμευση.

«Δεν είναι κάτι άγνωστο ούτε κάτι που δεν μας προβληματίζει. Στόχος μας δεν είναι να μετατοπίζεται το πρόβλημα, αλλά να απαλυνθεί και τελικά να εξουδετερωθεί.»

Ο Λειτουργός του Αρχηγείου Αστυνομίας δεν παρέλειψε να επισημάνει και την ευθύνη της οικογένειας.

«Αντιλαμβάνεστε την ευθύνη που φέρουμε όλοι: η Αστυνομία, αλλά και οι γονείς που ίσως δεν δίνουν τη δέουσα σημασία στα ‘θέλω’ των παιδιών τους».

Κεντρική φωτογραφία: Αρχείο