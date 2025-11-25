Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑπίστευτο βίντεο: Κεραυνός σκάει μέσα σε γειτονιά της Λεμεσού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απίστευτο βίντεο: Κεραυνός σκάει μέσα σε γειτονιά της Λεμεσού

 25.11.2025 - 09:27
Απίστευτο βίντεο: Κεραυνός σκάει μέσα σε γειτονιά της Λεμεσού

Η νύχτα στη Λεμεσό μετατράπηκε σε θεαματικό αλλά και επικίνδυνο σκηνικό, όταν ένας ισχυρός κεραυνός «έσχισε» τον ουρανό και χτύπησε μέσα στον πυρήνα της πόλης, φωτίζοντας πολυκατοικίες, σπίτια, δρόμους και τον σκοτεινό ουρανό σαν να ήταν μέρα.

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη Λεμεσό το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να συνεχίζονται έως και τα ξημερώματα της Τρίτης, στο πλαίσιο της κίτρινης προειδοποίησης που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Οι ουρανοί «άνοιξαν» πάνω από την πόλη και οι συνεχείς κεραυνοί φώτισαν θεαματικά τον νυχτερινό ορίζοντα.

Σε βίντεο που κατέγραψε και δημοσίευσε η σελίδα Cyprus from Air, φαίνεται καθαρά τη στιγμή που ισχυρός κεραυνός χτυπά στην καρδιά της πόλης, προκαλώντας έντονη λάμψη και εκρήξεις σπινθήρων. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε κατοικημένη περιοχή και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Οι εικόνες από το βίντεο είναι εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές, καθώς αποδεικνύουν τη σφοδρότητα του συστήματος καταιγίδων που πέρασε πάνω από τη Λεμεσό. Παρά τη δυνατή ηλεκτρική δραστηριότητα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το φως της αστραπής «έκοψε» στα δύο τον ουρανό, κάνοντας τη νύχτα να μοιάζει με μέρα, ενώ οι κεραυνοί έπεφταν σε μικρή απόσταση από πολυκατοικίες, σπίτια και κεντρικά σημεία της πόλης.

Δείτε βίντεο:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ταξίδια: Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια για τις γιορτές – Με αυτές τις τιμές θα κάνετε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Η δημιουργικότητα στο μεγαλείο της: Από το «Ξέρω τι ζητάω» των Hi5 στο «Σταμάτα ό,τι κάμνεις» για το Black Friday - Δείτε τα απίστευτα βίντεο
Φόνος στα Κονιά: Θρήνος για τον άτυχο Αλέξανδρο - Σήμερα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας
Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Πώς συνέβη το περιστατικό - Η κατάσταση υγείας του 49χρονου - Διερευνούν απόπειρα φόνου οι Αρχές
«Μύρισε» Χειμώνας: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι σε αυτές τις περιοχές - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Νοεμβρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που παράνομη κόντρα καταλήγει σε σύγκρουση – Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, προβληματισμένη η Αστυνομία

 25.11.2025 - 09:27
Επόμενο άρθρο

Θλίψη στον ιατρικό κόσμο για τον θάνατο γιατρού - Δείτε φωτογραφία του

 25.11.2025 - 09:35
Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

Οκτώ χρόνια μετά το δραματικό ναυάγιο της Διάσκεψης στο Κραν Μοντανά, οι αναφορές του τέως Πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του «Ιθάκη» επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο κρίσιμες πτυχές της διαπραγματευτικής διαδικασίας και ειδικότερα όσα εκτυλίχθηκαν στο περιβόητο τελευταίο δείπνο της 6ης Ιουλίου 2017.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

  •  25.11.2025 - 06:30
VIDEO - Φονικό στην Πάφο: Άφαντο το μαχαίρι και τα ρούχα του δράστη - Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

VIDEO - Φονικό στην Πάφο: Άφαντο το μαχαίρι και τα ρούχα του δράστη - Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

  •  25.11.2025 - 08:19
Έκθεση-κόλαφος Ελεγκτικής για την ΑΛΚ - Αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα με τον διαγωνισμό για τη μεταφορά υγραερίου στο Βασιλικό

Έκθεση-κόλαφος Ελεγκτικής για την ΑΛΚ - Αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα με τον διαγωνισμό για τη μεταφορά υγραερίου στο Βασιλικό

  •  25.11.2025 - 09:00
Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο - Εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και με εγκαύματα

Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο - Εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και με εγκαύματα

  •  25.11.2025 - 09:24
Βίντεο: Κλεμμένα οχήματα και ανταλλακτικά καταλήγουν στην Κύπρο – Η τοποθέτηση του Τμήματος Τελωνείων

Βίντεο: Κλεμμένα οχήματα και ανταλλακτικά καταλήγουν στην Κύπρο – Η τοποθέτηση του Τμήματος Τελωνείων

  •  25.11.2025 - 09:01
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που παράνομη κόντρα καταλήγει σε σύγκρουση – Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, προβληματισμένη η Αστυνομία

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που παράνομη κόντρα καταλήγει σε σύγκρουση – Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, προβληματισμένη η Αστυνομία

  •  25.11.2025 - 09:27
Ταξίδια: Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια για τις γιορτές – Με αυτές τις τιμές θα κάνετε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Ταξίδια: Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια για τις γιορτές – Με αυτές τις τιμές θα κάνετε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

  •  25.11.2025 - 06:32
Απίστευτο βίντεο: Κεραυνός σκάει μέσα σε γειτονιά της Λεμεσού

Απίστευτο βίντεο: Κεραυνός σκάει μέσα σε γειτονιά της Λεμεσού

  •  25.11.2025 - 09:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα