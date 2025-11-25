Απίστευτο βίντεο: Κεραυνός σκάει μέσα σε γειτονιά της Λεμεσού

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη Λεμεσό το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να συνεχίζονται έως και τα ξημερώματα της Τρίτης, στο πλαίσιο της κίτρινης προειδοποίησης που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Οι ουρανοί «άνοιξαν» πάνω από την πόλη και οι συνεχείς κεραυνοί φώτισαν θεαματικά τον νυχτερινό ορίζοντα.

Σε βίντεο που κατέγραψε και δημοσίευσε η σελίδα Cyprus from Air, φαίνεται καθαρά τη στιγμή που ισχυρός κεραυνός χτυπά στην καρδιά της πόλης, προκαλώντας έντονη λάμψη και εκρήξεις σπινθήρων. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε κατοικημένη περιοχή και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Οι εικόνες από το βίντεο είναι εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές, καθώς αποδεικνύουν τη σφοδρότητα του συστήματος καταιγίδων που πέρασε πάνω από τη Λεμεσό. Παρά τη δυνατή ηλεκτρική δραστηριότητα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το φως της αστραπής «έκοψε» στα δύο τον ουρανό, κάνοντας τη νύχτα να μοιάζει με μέρα, ενώ οι κεραυνοί έπεφταν σε μικρή απόσταση από πολυκατοικίες, σπίτια και κεντρικά σημεία της πόλης.

Δείτε βίντεο: