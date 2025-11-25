Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο - Εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και με εγκαύματα

 25.11.2025 - 09:24
Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο - Εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και με εγκαύματα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το τελευταίο 24ωρο ανταποκρίθηκε σε 41 κλήσεις για βοήθεια (25 κλήσεις για πυρκαγιά, 13 Ειδικές Εξυπηρετήσεις και 4 ψευδείς κλήσεις).

Στις 05:27 το πρωί σήμερα, οι πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά σε διώροφη πολυκατοικία στη Λευκωσία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από διαμέρισμα στο ισόγειο του κτηρίου και επεκτάθηκε στα διπλανά διαμερίσματα.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ταυτόχρονα με την κατάσβεση, διενήργησαν έλεγχο σε όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας, οπου ανευρέθη ένα πρόσωπο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, το οποίο έφερε εγκαύματα και μεταφέρθηκε εκτός κτηρίου, όπου παραδόθηκε στο πλήρωμα Ασθενοφόρου για μεταφορά του στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Δύο ακόμα πρόσωπα, εντοπίστηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, τα οποία είχαν εισπνεύσει καπνό, αλλά είχαν τις αισθήσεις τους και με τη βοήθεια των μελών της Πυροσβεστικής, μεταφέρθηκαν επίσης εκτός κτηρίου.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ως επίσης και τα εφαπτόμενα δύο διαμερίσματα του ισογείου. Επιπρόσθετα, ζημιές υπέστη ο ηλεκτρικός πίνακας του κτηρίου, ο οποίος βρισκόταν στον προθάλαμο, ως επίσης από τον καπνό και τη θερμότητα επηρεάστηκαν τα διαμερίσματα των δύο ορόφων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, σε συνεργασία με την Αστυνομία.

