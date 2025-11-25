H μεγάλη αλλαγή στο Twitter που αποκαλύπτει στοιχείο των λογαριασμών - Βίντεο

Η πλατφόρμα του Έλον Μασκ ενεργοποίησε μια νέα επιλογή που δείχνει τη χώρα από την οποία προέρχονται οι περισσότερες συνδέσεις ενός λογαριασμού. Στόχος είναι ο περιορισμός των bots, ψευδών ταυτοτήτων και ξένης χειραγώγησης.

Η αλλαγή έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, καθώς επιτρέπει σε κάθε χρήστη να ελέγξει αν ένα προφίλ είναι πραγματικά… αυτό που δηλώνει.

Πώς ελέγχετε από ποια χώρα δημοσιεύει ένας λογαριασμός στο Χ

Η διαδικασία είναι ίδια στην εφαρμογή, στο desktop και στον browser:

Μπαίνετε στο προφίλ που θέλετε να ελέγξετε

Πατάτε στη ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού

Έτσι, μεταφέρεστε σε μια σελίδα που εμφανίζει την ημερομηνία δημιουργίας, την ημερομηνία επαλήθευσης, το βασικό client σύνδεσης και τη χώρα από όπου προέρχονται οι περισσότερες συνδέσεις. Αυτή είναι, προς το παρόν, η μόνη επίσημη μέθοδος για να δείτε την πραγματική (ή σχεδόν πραγματική) τοποθεσία ενός χρήστη.

Η λειτουργία αυτή βοηθάει στο να εντοπίζονται οι ψεύτικες ταυτότητες, να αποκαλύπτονται πιθανές συντονισμένες καμπάνιες και επιπλέον, να προστίθεται πλαίσιο και αξιοπιστία στις αναρτήσεις που βλέπουμε.

Χρήσιμο ιδιαίτερα για όσους παρακολουθούν λογαριασμούς γεωπολιτικής ανάλυσης, όπου η χώρα προέλευσης μπορεί να αλλάξει εντελώς το νόημα μιας «ειδήσεως» ή ενός σχολίου.

Ήδη λειτουργεί αποτελεσματικά: Αποκαλύφθηκαν δεκάδες ψεύτικες ταυτότητες

An X user calling himself "Colonel Otaku Gatekeeper" spent the last few years pretending to be a conservative Japanese person, gaining followers while frequently sharing bad takes & completely false information about Japan. In a now-deleted post, he admitted he's a British man. https://t.co/we2z32Qx6x pic.twitter.com/KZ2fa3PFna — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) August 25, 2024

Μέσα σε λίγες ημέρες, πολλοί λογαριασμοί ξεμπροστιάστηκαν για πλαστές εθνικές ταυτότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Ο Colonel Otaku Gatekeeper, που παρουσιαζόταν ως «Ιάπωνας εθνικιστής», αποδείχθηκε ότι διαχειριζόταν την account από ευρωπαϊκή χώρα.

Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη επιφύλαξη… Δεν είναι 100% ακριβές και μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί μέσω VPN, αλλαγή χώρας μέσω proxy και πρόσφατα ταξίδια ή μετακόμιση

Ακόμη και το ίδιο το X προειδοποιεί ότι η ακρίβεια δεν είναι εγγυημένη και ότι πρόσφατες μετακινήσεις μπορούν να αλλάξουν προσωρινά το εμφανιζόμενο location. Για χρήστες σε αυταρχικά καθεστώτα, υπάρχει και η επιλογή εμφάνισης μόνο της περιφέρειας, χωρίς το ακριβές κράτος.

Αρκετοί βλέπουν τη λειτουργία ως βήμα διαφάνειας. Οι επικριτές όμως ισχυρίζονται ότι είναι «σαν να βάζεις φράχτες σε ένα ανοιχτό πεδίο»: «Όποιος θέλει πραγματικά να κρυφτεί, μπορεί και θα το κάνει με τεχνάσματα όπως VPN».

Ο υπεύθυνος προϊόντος του X, Nikita Bier, δηλώνει ότι στόχος είναι «να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της δημόσιας ψηφιακής πλατείας» και ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες λειτουργίες για επιβεβαίωση ταυτότητας και αυθεντικότητας.



Το αν αυτές οι αλλαγές θα γίνουν πραγματικά αποτελεσματικές ή απλώς θα δημιουργήσουν νέες αντιπαραθέσεις, μένει να φανεί.



Πηγή: gazzetta.gr