Βίντεο: Κλεμμένα οχήματα και ανταλλακτικά καταλήγουν στην Κύπρο – Η τοποθέτηση του Τμήματος Τελωνείων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο: Κλεμμένα οχήματα και ανταλλακτικά καταλήγουν στην Κύπρο – Η τοποθέτηση του Τμήματος Τελωνείων

 25.11.2025 - 09:01
Δημοσιεύματα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου αναφέρουν πώς αυτοκίνητα και εξαρτήματα κλέβονται και βγαίνουν από το ΗΒ μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο, καταλήγοντας σε αγορές της Ευρώπης και της Αφρικής. Στο επίκεντρο των πρόσφατων ερευνών βρίσκεται και η Κύπρος, καθώς εντοπίζονται οχήματα με προορισμό το νησί μόλις λίγες ώρες μετά την κλοπή τους.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργος Κωνσταντίνου, μιλώντας στο SIGMA, στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» ανέφερε ότι «όντως η Κύπρος είναι ανάμεσα στις χώρες τις οποίες αναφέρουν τα δημοσιεύματα ότι είναι προορισμός κλοπιμαίων οχημάτων. Παραδοσιακά η χώρα μας είναι μια αγορά για το ΗΒ στην οποία καταλήγουν τα μεταχειρισμένα οχήματα. Είναι λογικό ανάμεσα σε αυτή την αγορά των μεταχειρισμένων οχημάτων να φτάνουν στη χώρα μας και ορισμένα οχήματα τα οποία είναι κλοπιμαία»

«Αυτό που μας ξενίζει ως τμήμα τελωνείων είναι ο μεγάλος αριθμός που αναφέρουν τα δημοσιεύματα, ειδικά όσο αφορά τα πολυτελή SUV. Ως τμήμα τελωνείων με το που αφιχθεί ένα όχημα στο λιμάνι Λεμεσού ή στο λιμάνι Λάρνακας, τότε γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στα συστήματα στα οποία διαθέτει το τμήμα είτε σε συνεργασία με την Interpol είτε σε συνεργασία με άλλη ιδιωτική εταιρεία του ΗΒ, στην οποία εάν έχουν δηλωθεί ως κλοπιμαία τα οχήματα τότε θα σταματήσουν, δεν θα προχωρήσουν σε εισαγωγή. Θα ειδοποιηθεί η Αστυνομία και θα αναλάβει την υπόθεση ως κανονική κλοπή οχήματος στην Κύπρο», εξήγησε ο κύριος Κωνσταντίνου.

«Εμείς εντοπίζουμε γύρω στα 3-4 αυτοκίνητα τον χρόνο τα οποία είναι κλοπιμαία. Έστω κι αν δεν εντοπιστεί στο στάδιο της εισαγωγής λόγω της συσκευής εντοπισμού θέσης (gps) το οποίο διαθέτουν τα πολυτελή SUV, έχουμε συχνά και ειδοποιήσεις από το ΗΒ ότι το αυτοκίνητο βρίσκεται στην Κύπρο και γίνεται προσπάθεια με την Αστυνομία για να εντοπιστεί το όχημα αυτό και να γίνει ο διακανονισμός είτε με επιστροφή του οχήματος είτε με αποζημίωση στον ιδιοκτήτη από τον οποίο έχει κλαπεί», πρόσθεσε.

Οχήματα γίνονται ανταλλακτικά

Όσο αφορά τα ανταλλακτικά που έρχονται στην Κύπρο, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων τόνισε ότι  «η δήλωση ως κλοπιμαίο θα γίνει και με τον αριθμό εγγραφής και με τον αριθμό πλαισίου. Αυτός ο έλεγχος γίνεται ακόμα και στις εισαγωγές των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Έχουμε στη διάθεση μας ένα ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα στη Λεμεσό οπότε τα εμπορευματοκιβώτια που δηλώνονται ως εξαρτήματα είναι ένας σημαντικός αριθμός που περνά από αυτόν τον έλεγχο και όταν εντοπιστεί ότι υπάρχει ολόκληρο όχημα μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο τότε γίνεται ο έλεγχος  που είπαμε πιο πάνω με τα συστήματα κλοπιμαίων οχημάτων»

«Έρχονταν και παλιά κλοπιμαία οχήματα, έρχονται και θα συνεχίσουν να έρχονται. Έχουμε επικοινωνήσει με την ύπατη αρμοστεία στην Κύπρο, έχουν και αυτοί θορυβηθεί, όπως  μας έχουν αναφέρει, ένας μεγάλος αριθμός οχημάτων καταλήγει στα Κατεχόμενα, μέσω Τουρκίας. Εάν η έρευνα λέει ότι τα αυτοκίνητα βρίσκονται στην Κύπρο, σαφώς είναι από τις συσκευές εντοπισμού, απλά δεν μπορεί να ξεχωρίσει η συσκευή εάν βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές ή στις ελεύθερες περιοχές. Ένας μεγάλος αριθμός οχημάτων βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές», κατέληξε.

Δείτε το απόσπασμα:

 

