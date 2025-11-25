Ecommbx
Έκθεση-κόλαφος Ελεγκτικής για την ΑΛΚ - Αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα με τον διαγωνισμό για τη μεταφορά υγραερίου στο Βασιλικό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έκθεση-κόλαφος Ελεγκτικής για την ΑΛΚ - Αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα με τον διαγωνισμό για τη μεταφορά υγραερίου στο Βασιλικό

 25.11.2025 - 09:00
Έκθεση-κόλαφος Ελεγκτικής για την ΑΛΚ - Αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα με τον διαγωνισμό για τη μεταφορά υγραερίου στο Βασιλικό

Νέα έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας «ανοίγει τα χαρτιά» για την Αρχή Λιμένων Κύπρου και αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα αναφορικά με τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης για κατασκευή αγκυροβολίου και εγκατάσταση δύο υποθαλάσσιων αγωγών για τη μεταφορά υγραερίου (LPG) στη θαλάσσια λιμενική περιοχή Ζυγίου (Βασιλικού).

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο έλεγχος διενεργήθηκε εξ αφορμής καταγγελίας που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία από Οικονομικό Φορέα, αποτελεί η διερεύνηση/εξακρίβωση της συμμόρφωσης με το νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από το στάδιο της προκήρυξης μέχρι και την τελική κατακύρωση διαγωνισμού, ο οποίος προκηρύχθηκε από την ΑΛΚ.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση ΕΔΩ.

Μη ικανοποιητική ευρύτητα συμμετοχής

Με βάση την έκθεση, στο πλαίσιο του υπό εξέταση διαγωνισμού, υποβλήθηκαν μόνο δύο προσφορές.

«Εκ του αποτελέσματος, είναι πρόδηλο το γεγονός ότι σε ένα διαγωνισμό τέτοιας σημαντικότητας για την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν διασφαλίστηκε ικανοποιητική ευρύτητα συμμετοχής και δεν κατέστη δυνατή η ανάπτυξη του ανάλογου ανταγωνισμού που εύλογα αναμενόταν. Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται εν μέρει σε όρους που περιλήφθηκαν στα έγγραφα του διαγωνισμού, αλλά, σοβαρό λόγο για το μειωμένο ενδιαφέρον φαίνεται να αποτέλεσε και το γεγονός ότι, αφότου προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός εκδίδονταν συνεχώς τροποποιητικές Εγκύκλιοι (έξι στο σύνολο) και χορηγούνταν διαδοχικές παρατάσεις (τρεις στο σύνολο) στην προθεσμία υποβολής των προσφορών», αναφέρει η έκθεση.

Συγκεκριμένα, παραχωρήθηκε συνολική παράταση χρόνου δύο μηνών (63 ημέρες) για την υποβολή των προσφορών, από τις 3.3.2023 στις 5.5.2023, σε διαγωνισμό στον οποίο η αρχική περίοδος υποβολής προσφορών είχε διάρκεια 35 ημέρες. Δηλαδή η παράταση που δόθηκε ήταν σχεδόν διπλάσια της αρχικής περιόδου υποβολής των προσφορών.

Αυξήθηκε η αξία του διαγωνισμού

Περαιτέρω, σύμφωνα με την έκθεση, αυξήθηκε η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού, με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσού της εγγύησης συμμετοχής σε σχεδόν διπλάσιο ποσό από το αρχικό, δέκα ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής των προσφορών, και ταυτόχρονα διπλασιάστηκε η χρονική διάρκεια της Σύμβασης, από πέντε μήνες σε δέκα.

Το ζήτημα του ανέφικτου χρονοδιαγράμματος των πέντε μηνών αναδείχθηκε και από ενδιαφερόμενους κατά την περίοδο υποβολής σχολίων/εισηγήσεων επί των εγγράφων του διαγωνισμού. Στην προκειμένη περίπτωση, οι εν λόγω χειρισμοί που έγιναν από την ΑΛΚ, δυνητικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν άλλους έμπειρους εργολάβους στο να αποφύγουν να επιδείξουν ενδιαφέρον για την υποβολή προσφοράς και την ανάληψη της υλοποίησης ενός τόσο σημαντικού Έργου.

Καθυστερήσεις

Σημειώνεται ότι η ετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού ανατέθηκε σε ιδιώτες στις 28.7.2021 και ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τελικά στις 27.1.2023, δηλαδή 1,5 χρόνο μετά.

«Το γεγονός ότι την προκήρυξη του διαγωνισμού ακολούθησε σημαντικός αριθμός ουσιωδών τροποποιήσεων, προκαλεί εύλογα ερωτήματα για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επιμέλεια που επιδείχθηκε κατά την ετοιμασία των εγγράφων», σημειώνει η Ελεγκτική.

Οκτώ χρόνια μετά το δραματικό ναυάγιο της Διάσκεψης στο Κραν Μοντανά, οι αναφορές του τέως Πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του «Ιθάκη» επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο κρίσιμες πτυχές της διαπραγματευτικής διαδικασίας και ειδικότερα όσα εκτυλίχθηκαν στο περιβόητο τελευταίο δείπνο της 6ης Ιουλίου 2017.

