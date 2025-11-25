Ecommbx
Πολιτική
ΥΠΕΣ: Σταθερή και σθεναρή η υποστήριξη Κύπρου προς Ουκρανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΣ: Σταθερή και σθεναρή η υποστήριξη Κύπρου προς Ουκρανία

 25.11.2025 - 09:48
ΥΠΕΣ: Σταθερή και σθεναρή η υποστήριξη Κύπρου προς Ουκρανία

 

Η Κύπρος ήταν σταθερή και σθεναρή στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία και αυτή η υποστήριξη δεν είναι απλώς μια πολιτική στάση, αλλά τήρηση θεμελιωδών αρχών στη σωστή πλευρά της ιστορίας, δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου σε δεξίωση, στη Λευκωσία, για την Ημέρα Αξιοπρέπειας και Ελευθερίας της Ουκρανίας.

Ο κ. Ιωάννου υπενθύμισε ότι η Κύπρος έχει δεσμευτεί για σημαντική οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία μέσω της ΕΕ και των διεθνών μηχανισμών και έχει αποστείλει ιατρικοφαρμακευτική βοήθεια και εξοπλισμό για την υποστήριξη των άμεσων αναγκών του ουκρανικού λαού.

Ο ΥΠΕΣ ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος ήταν μία από τις χώρες της ΕΕ που δέχτηκαν, αναλογικά, τον μεγαλύτερο αριθμό Ουκρανών προσφύγων, που ανέρχονται σε περίπου 24.000 άτομα, σχεδόν το 2,5% του πληθυσμού της χώρας. Ανέφερε επίσης ότι πέραν από τη στέγαση, η Κύπρος προσφέρει μαθήματα ξένων γλωσσών, ψυχολογική υποστήριξη, νομικές υπηρεσίες και εξατομικευμένη βοήθεια για οικογένειες, παιδιά και ηλικιωμένους.

Σε ό,τι αφορά την μελλοντική ανοικοδόμηση ανέφερε ότι η Κύπρος, βασιζόμενη στη μακροχρόνια εμπειρία της στην αποναρκοθέτηση, πραγματοποίησε τέσσερις πλήρεις κύκλους εκπαίδευσης για Ουκρανούς αποναρκοθέτες, επισημαίνοντας ότι αυτό το έργο είναι απαραίτητο για να μπορέσουν οι εκτοπισμένες οικογένειες να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους και για την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών.

"Καθώς η Κύπρος προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας σε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη. Μια Ευρώπη που να στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας. Η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή ασφάλεια και επαναλαμβάνουμε την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να διατηρούμε την πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ αξιόπιστη και ανοιχτή", τόνισε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

