Το νέο λατινοαμερικάνικο στέκι της πρωτεύουσας που ήδη συζητιέται πολύ - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Έναν μήνα και κάτι πριν από την εκπνοή του χρόνου ένα ολοκαίνουργιο μαγαζί βρήκε τη θέση του στο κέντρο της Λευκωσίας.

Πρόκειται για το νέο εστιατορικό εγχείρημα της ταλαντούχας ομάδας του Ivory All Day Concept, το οποίο κατάφερε ήδη να τραβήξει τα βλέμματα.

Πιο συγκεκριμένα, το μέρος που κάποτε φιλοξενούσε το Buddha Bar στην πρωτεύουσα ανακαινίστηκε πλήρως κι έδωσε τη θέση του σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο με γεύσεις που προέρχονται από τη Λατινική Αμερική.

Ο λόγος για το Sannae, που σημαίνει "μέσα στο βουνό", παραπέμποντας στην ηρεμία που εκπέμπει η φύση... στοιχείο που συνδέεται άμεσα με τον χώρο του, τον οποίο επιμελήθηκε η Ελληνίδα Γεωργία Τηλιγάδα και η ομάδα της, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την πολυτέλεια σε συνάρτηση με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δίνουν τα ευφάνταστα, custom made φωτιστικά σε όλους τους χώρους, το πάτωμα σκακιέρα και το έντονο κεραμιδί των τοίχων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο.

Ο σεφ Caesar Sidorencu (με θητεία σε εστιατόρια όπως το Ivory και το Tocayo) έχει αναλάβει να μυήσει τους επισκέπτες στην έθνικ fusion και λατινοαμερικάνικη κουζίνα και κουλτούρα, με πιάτα που συνοδεύονται από ιδιαίτερα κρασιά και κοκτέιλ. Ειδική θέση στο μενού έχουν και οι πιο εκλεκτές κοπές και τα κρέατα ωρίμασης.

Πιο συγκεκριμένα, το μενού του εμπνευσμένο από σύγχρονες διεθνείς τάσεις και τεχνικές υψηλής κουζίνας, προσφέρει μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο εκλεπτυσμένο και το comfort. Με ιαπωνικές, λατινοαμερικάνικες και μεσογειακές αναφορές, κάθε πιάτο -που παρασεκυάζεται στην ανοιχτή κουζίνα του- αφηγείται μια ιστορία μέσα από φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και άψογη τεχνική.

Η κάρτα του περιλαμβάνει τα ορεκτικά, όπως η Burrata με heirloom ντομάτες και η Nikkei Raw Mix Salad, επιλογές από τη θάλασσα, όπως το Seabass Ceviche και το Wabi Sabi Tuna Pie Tee και επιλογές από τη στεριά, όπως το Tartare Criolo που συνδυάζει μοσχαρίσιο ταρτάρ με chimichurri, ají amarillo και τραγανή tostada και τα Pork Tacos Chicharrones, με guacamole, jalapeños και τραγανά στοιχεία.

Η robata στο επίκεντρο: όπου η φωτιά συναντά τη γεύση

Θέλoντας να ανεβάσει το επίπεδο της ποιότητας και των γεύσεων, ο σεφ έφτιαξε στο μενού μία ειδική κατηγορία "On the robata" δηλαδή ψημένα στη robata -την παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική ψησίματος που απογειώνει την πρώτη ύλη: ψάρια, θαλασσινά και κρεατικά, όπως γαρίδες Seabass Robatayaki, Butterflied Prawns Mar de Fuego, Korean BBQ Lamb Chops, Chicken Asado. Για τους λάτρεις του κρέατος, οι επιλογές είναι πραγματικά εντυπωσιακές: Rib-eye Prime από Creek Stone Farms, Flap Steak 300g, USDA Prime Picanha και Uruguayan Beef Fillet Mignon.

Όσον αφορά στη λίστα κρασιών, την οποία επιμελήθηκε η Μαρία Θ. Μασούρα DipWSET, αυτή περιλαμβάνει εξαιρετικές επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, που ταιριάζουν ιδανικά με κάθε πιάτο. Το μενού συμπληρώνουν και εξαιρετικά κοκτέιλ, αλλά και τα γλυκά που μοιάζουν με φρούτα (trompe-l'œil), όπου εδώ θα βρεις μήλο και coconut.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να γευτούν κάτι διαφορετικό, σύγχρονο και καλοδουλεμένο.

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι δίπλα του θα λειτουργήσει ακόμα ένα εστιατόριο της ίδιας ομάδας, το Aresω Bar Restaurant για το οποίο θα σου μεταφέρουμε πολύ σύντομα όλες τις λεπτομέρειες!

(22255258) Μιχαλακοπούλου 25, Λευκωσία. Τρ-Σ 18.00-01.00 & Κ 12.00-17.00.