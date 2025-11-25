Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληρώνεις online; Το «κόλπο» του ΕΟΑ Λάρνακας που σου χαρίζει έκπτωση σε κάθε λογαριασμό - Δες πώς θα την πάρεις

 25.11.2025 - 10:38
Σε μια εποχή όπου κάθε νοικοκυριό μετρά και το παραμικρό ευρώ, ο ΕΟΑ Λάρνακας κάνει ένα βήμα που μπορεί να μην αλλάζει δραματικά το οικογενειακό budget, αλλά λειτουργεί ως ουσιαστικό κίνητρο...προσφέρει έκπτωση έως €1,50 για κάθε λογαριασμό σε όσους επιλέξουν να λαμβάνουν και να πληρώνουν τον λογαριασμό ύδρευσης ηλεκτρονικά.

Μπορεί το ποσό να μην είναι μεγάλο, όμως είναι αρκετό για να ενθαρρύνει μια αλλαγή νοοτροπίας προς την ψηφιακή εξυπηρέτηση, μειώνοντας ταυτόχρονα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η μετάβαση στο “e-bill” δεν είναι απλώς μια νέα υπηρεσία, είναι μια μικρή, καθημερινή ανακούφιση που ανταμείβει τον πολίτη.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΕΟΑ Λάρνακας για ηλεκτρονική αποστολή και εξόφληση λογαριασμών βρίσκεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή, προσφέροντας στον πολίτη έναν πιο απλό, γρήγορο και άμεσο τρόπο διαχείρισης των οφειλών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στόχος της νέας υπηρεσίας δεν είναι μόνο η διευκόλυνση της καθημερινότητας των δημοτών, αλλά και η ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης μέσω οικονομικού κινήτρου.

Τι προβλέπει η έκπτωση

Ο ΕΟΑΛ ανακοίνωσε ότι όσοι εγγραφούν στην υπηρεσία “e-bill” θα λαμβάνουν:

  • €0,50 έκπτωση για κάθε ηλεκτρονικό τιμολόγιο (e-invoice)

  • €1,00 έκπτωση σε κάθε online πληρωμή ή πάγια τραπεζική εντολή (e-pay)

  • Σύνολο έκπτωσης: €1,50 ανά λογαριασμό ύδρευσης

Πέρα από την έκπτωση – Τα πολλαπλά οφέλη

Ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι η ηλεκτρονική αποστολή και εξόφληση λογαριασμών προσφέρει:

  • Μείωση διαχειριστικού κόστους

  • Ταχύτερη εξυπηρέτηση

  • Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

  • Προστασία πολύτιμων υδάτινων πόρων

