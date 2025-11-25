Η ώρα της ημέρας που είναι καλύτερο να γεμίζουμε βενζίνη - Είναι θέμα... φυσικής

Τα στοιχεία σε πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έδειξαν ότι 1 στα 4 πρατήρια βενζίνης στην Αττική παρανομούν.

Πιο συγκεκριμένα, από τις εργαστηριακές αναλύσεις διαπιστώθηκαν 300 πρατήρια βενζίνης τα οποία δουλεύουν με νοθευμένα καύσιμα και πειραγμένες αντλίες για να χρεώνουν παραπάνω τους καταναλωτές από την ποσότητα βενζίνης που εκείνοι αγοράζουν. Μάλιστα, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, διαπιστώθηκε έξαρση στα επίπεδα παραβατικότητας στην αγορά των καυσίμων (+35% από το 2021), εκτοξεύοντας το ετήσιο κόστος της κλοπής που επικάθεται στην πλάτη αμέριμνων οδηγών στα 120 εκατ. ευρώ (!).

Οι πιο πολλές συμβουλές για να μειώσεις τις πιθανότητες του να πέσεις θύμα νοθείας είναι γνωστές: μπορείς να προμηθευτείς fuel testers για να διαπιστώσεις μόνος σου κατά πόσο αξιόπιστο είναι ένα πρατήριο, μπορείς να συμβουλεύεσαι τις αξιολογήσεις στους χάρτες της Google (όπου αναγράφονται σε πραγματικό χρόνο και οι τιμές που προσφέρει το εκάστοτε πρατήριο ανά λίτρο), είτε απλά να κρατάς συνέπεια στο πρατήριο που εμπιστεύεσαι. Εκείνο όμως που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι πως πέρα από την επιχείρηση που επιλέγεις, πρέπει να κρατάς συνέπεια και στην ώρα που γεμίζεις το ρεζερβουάρ

Πολλοί ξεχνάμε ότι τόσο βενζίνη όσο και το πετρέλαιο αποτελούν υγρά τα οποία συστέλλονται και διαστέλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, γεγονός το οποίο έχει τελικά αντίκρισμα στο πορτοφόλι μας.

Πώς σχετίζεται το καύσιμο με τη θερμοκρασία

Είναι απλή φυσική. Αν μετρήσουμε την ίδια ποσότητα βενζίνης μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία από τους 15°C στους 23°C, θα διαπιστώσουμε ότι ο όγκος της θα έχει αυξηθεί περίπου κατά 1%, αλλά βέβαια η ενεργειακή της απόδοση παραμένει ακριβώς η ίδια.

Να το πούμε διαφορετικά. Ως γνωστόν, η αντλία στα πρατήρια μετράει τον όγκο του καυσίμου σε λίτρα. Τα λίτρα όμως αποκτούν διαφορετική πυκνότητα σε καύσιμη ύλη ανάλογα με τη θερμοκρασία στην οποία βρίσκονται: όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, το καύσιμο διαστέλλεται, ο όγκος αυξάνεται κι έτσι στο υγρό που αγοράζουμε περιλαμβάνεται λίγο μικρότερη ποσότητα υδρογονανθράκων (που δίνουν την ενέργεια στο όχημα) από εκείνη που θα περιλαμβάνονταν στην ίδια ποσότητα καυσίμου, στο ίδιο πρατήριο, μια ώρα με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Ποιο είναι το δίδαγμα; Επιδιώκουμε να σταματάμε στα πρατήρια για ανεφοδιασμό σε συνθήκες κρύου. Για την καλοκαιρινή περίοδο, αυτό σημαίνεις τις πολύ πρωινές ώρες ή αργά το βράδυ, ενώ για την περίοδο του χειμώνα που διανύουμε αυτή τη στιγμή, φροντίζουμε να αποφεύγουμε το μεσημέρι.

Μια επιπλέον συμβουλή για καλύτερες τιμές, είναι να επισκεπτόμαστε τα πρατήρια Δευτέρα ή Τρίτη, όταν και έχει διαπιστωθεί ότι προσφέρονται γενικώς χαμηλότερες τιμές ανά λίτρο σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.

Πηγή: oneman.gr